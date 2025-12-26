Bitcoin’in En Zayıf Halkası Ortaya Çıktı: O Fiyat Aralığı Artık Ciddi Ciddi Masada

Bitcoin’in son beş yıla yayılan CME vadeli işlemler verileri 70.000–80.000 dolar bandının tarihsel anlamda zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Investing.com verilerine göre fiyat, 70.000–79.999 dolar aralığında yalnızca 28 işlem günü geçirdi ve aynı dönem içinde 80.000–89.999 dolar bandı da 49 günle sınırlı kaldı. Aralık ayı boyunca 80.000–90.000 dolar bölgesinde hareket eden piyasa Ekim ayında görülen rekor zirve sonrası yaşanan geri çekilmeyle daha önce yeterince test edilmemiş bir bölgeye yeniden temas ediyor. Blockchain içi tarafta Glassnode’un verileri de arzın ilgili bantta düşük yoğunlaştığını göstererek olası yeni bir düzeltmede konsolidasyon ihtimalini güçlendiriyor.

CME Verileri Fiyatın Nerelerde Güçlendiğini Gösteriyor

CME vadeli işlemlerinde fiyatın belirli aralıklarda ne kadar süre kaldığı piyasanın hangi seviyelerde pozisyon biriktirdiğini anlamak açısından kritik bir gösterge olarak öne çıkıyor. Bitcoin 30.000–39.999 dolar ve 40.000–49.999 dolar aralıklarında yaklaşık iki yüze yaklaşan işlem günü geçirerek bu bölgelerde güçlü bir fiyat hafızası oluşturdu. Aynı durum 50.000–70.000 dolar bandı için de geçerli oldu ve 2024 yılı boyunca bu seviyelerde yoğun bir konsolidasyon yaşandı.

Buna karşılık 70.000–79.999 dolar aralığı son beş yılın en az temas edilen bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Fiyatın sınırlı süre kaldığı bu bantta piyasa katılımcılarının pozisyon oluşturma imkanı da kısıtlı kaldı. 120.000 dolar üzerindeki kısa süreli rekor denemeleri değerlendirme dışı bırakıldığında 70.000–80.000 bandı en zayıf fiyat aralığı olarak öne çıkıyor.

Blockchain İçi Dağılım Destek Eksikliğini Doğruluyor

Glassnode’un sunduğu UTXO Realized Price Distribution göstergesi mevcut Bitcoin arzının hangi fiyatlardan el değiştirdiğini ortaya koyuyor. Entity-adjusted yöntemle hazırlanan bu dağılım her yatırımcının bakiyesini ortalama maliyet üzerinden tek bir noktada topluyor ve böylece arzın gerçek yoğunlaştığı seviyeleri net biçimde gösteriyor.

İlgili dağılımda 70.000–80.000 dolar bandında belirgin bir arz kümelenmesi görülmüyor. Bu durum vadeli işlem verilerinde tespit edilen kısa konsolidasyon süresiyle örtüşüyor. Arzın seyrek kaldığı seviyelerde fiyatın daha kırılgan davranması olağan kabul edilirken piyasanın söz konusu aralıkta daha fazla zaman geçirmesi halinde yapısal desteğin güçlenebileceği değerlendirmesi öne çıkıyor.