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  •   Borsalarda Yaklaşık 3,8 Milyar Dolarlık Stablecoin Çıkışı: Glassnode, Güncel Verileri Paylaştı!

Borsalarda Yaklaşık 3,8 Milyar Dolarlık Stablecoin Çıkışı: Glassnode, Güncel Verileri Paylaştı!

Glassnode'un yayımladığı son verilere göre son 30 gün içerisinde yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde stablecoin borsalardan ayrıldı.
15:05
21 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analiz şirketi Glassnode tarafından paylaşılan verilere göre son 30 günlük zaman dilimi içerisinde yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde stabil kripto para birimi borsalardan ayrıldı. Yayımlanan verilere göre söz konusu fon çıkışının belirli bir bölümü lider kripto para birimi Bitcoin’e aktarıldı.

Borsalardaki Stablecoin Çıkışı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta kaydettiği %15’lik değer artışının ardından hafta başından bu yana düşük volatilitede fiyat hareketleri kaydetti ve 24.500 dolar ile 25.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Ethereum (ETH), son günlerde kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte ise 1.680 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,13 trilyon dolar seviyelerinden 1,12 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto para piyasasındaki belirsizlik sürerken kripto analitik firması Glassnode da son 1 aylık zaman dilimi içerisinde kripto para borsalarındaki stabil kripto para birimi giriş ve çıkışlarına ilişkin çeşitli verileri yayımladı ve güncel metriklere işaret etti. Glassnode tarafından paylaşılan verilere göre son 30 günde USDT, USDC, BUSD ve DAI olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar dolar değerinde stablecoin kripto para borsalarından ayrıldı. Öte yandan FTX çöküşünden bu yana borsalarda kaydedilen toplam stablecoin çıkışı ise ortalama 11 milyar dolar değerinde.

Borsalardaki Stablecoin Çıkışı Ne Anlama Geliyor

Kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından da kripto para borsalarında benzer bir şekilde yüksek miktarlarda stabil kripto para birimi çıkışı kaydedilmişti. Ancak analistler, FTX çöküşünün meydana geldiği dönem borsalardan ayrılan stablecoin’lerin büyük ölçüde itibari para birimlerine dönüştürüldüğünü ve mevcut durumda ise söz konusu fon çıkışının belirli bir bölümüm Bitcoin’e aktarıldığını öne sürdü. Ancak öte yandan birçok analist ise söz konusu stablecoin çıkışının yeni bir düşüşe işaret ediyor olabileceğine yönelik düşüncelerine paylaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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