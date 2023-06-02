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Google Trends’den alınan veriler, son dönemde yapay zekanın kısaltması olan “AI” kelimesinin aratılmasının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. AI kelimesinin aratılması rekor seviyelere yükselmiş olsa da Bitcoin‘in (BTC) 2017’de kırdığı rekor henüz yakalanabilmiş değil.

“AI” Kelimesinin Aratılmasında Rekor Kırıldı

Google Trends verileri, ABD ve dünya genelinde AI kelimesinin arama ilgisinin 89’a ulaştığına işaret ediyor. Bu, Bitcoin fiyatının o dönemde 20 bin dolara yaklaşarak rekor kırdığı 2017’nin Aralık ayındaki 100’lük arama ilgisinden hala uzak olsa da AI kelimesinin aratılmasında rekor kırıldığı anlamına geliyor.

Son birkaç aydır gündemi meşgul eden ve bir türlü gündemden düşmeyen yapay zeka, bazılarına göre kripto para ve metaverse’den sonraki en gözde teknoloji modası. OpenAI yöneticileri, son olarak 23 Mayıs’ta yayımladıkları bir blog yazısında önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekanın çoğu alanda uzman beceri düzeyini aşacağı ve günümüzün en büyük şirketlerinden biri kadar üretken olacağı konusunda uyararak teknolojinin basit bir moda akımından çok daha fazlası olduğunu vurgu yaptılar.

Business Insider’ın 31 Mayıs tarihli haberine göre, Alliance Bernstein teknoloji uzmanlarından Mark Schilsky, yapay zeka hype‘ının Bitcoin’in mutlak hype’ının hala çok altında olduğunu belirtti. Schilsky’nin analizi özellikle ABD’deki arama verilerine odaklanıyor. Schilisky, son 10 yılda teknoloji endüstrisinin en popüler üç segmentini olarak görülen yapay, metaverse ve Bitcoin aramalarını karşılaştırarak, yapay zeka için yükselerek rekor seviyelere çıkan arama hacminin hala Bitcoin’in arama hacminin çok altında olduğunu gösteriyor.

Çinliler Yapay Zeka’nın Peşinde!

Veriler, Google’ın ve kripto paraların yasak olduğu Çin’de ise büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Google Trends’e göre Çinliler, 2013’ün Mayıs ayından bu yana aylık bazda Bitcoin’e kıyasla yapay zekaya oldukça yüksek oranda ilgi gösterdi.

Son on yıl boyunca, Bitcoin’in Çin‘de AI kelimesinin aratılmasını geçtiği yalnızca üç örnek oldu ve bunlar Bitcoin ile ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı aynı dönemlere denk geldi.

Bitcoin, 2013’ün kasım ayında Çin’de ilk kez aranmada yapay zekayı geçti ve bu, şu anda kepenk indirmiş olan kripto para borsası Mt. Gox‘ta o zamanki en yüksek seviyesi olan 300 dolara ulaşmasıyla aynı döneme denk geldi. 2017’nin Aralık ayında yaklaşık 20 bin dolara ulaşması ile Bitcoin bir kez daha aratılma hacminde liderliği ele geçirdi.

Üçüncü ve en son büyük gelişme ise 2021’in Şubat ayında, Tesla’nın 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığı ve ödemelerde Bitcoin kabul etmeye başlayacağı haberi üzerine en büyük kripto paranın 43 bin doların üzerine çıkmasıyla oldu.

Çin’in 2021 yılında kripto paraları yasaklamasıyla işler tam tersine döndü.