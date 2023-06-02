Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden Fidelity Investments‘ın küresel makro direktörü Jurrien Timmer, kripto paraların değişken yükseliş ve düşüş döngülerinin teknoloji balonuna benzediğinin altını çizerek en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için dikkat çeken bir benzetme yaptı.

“Bitcoin, Kripto Para Çağının Apple’ıdır”

Amazon ve Apple’ın patlayan teknoloji balonunun kazananları olarak çıkan teknoloji hisselerinden bazıları olduğunu ifade eden Timmer, kripto para endüstrisinin de bazı kripto paraların yükselirken diğerlerinin öleceği benzer bir koşul altında olduğunu söyledi. Timmer’a göre Bitcoin, kripto para piyasasının Apple’ı olabilir:

Kripto para piyasasının patlama döngüsü 1990’ların sonundaki dot-com balonuyla karşılaştırılabilir. Şişen internet balonu birçok niteliksiz hisse senedini astronomik seviyelere çıkarmış, ancak balon patladığında bu hisse senetleri değerlerinin çoğunu ya da tamamını kaybettiler. Bu süreçte Apple ve Amazon gibileri uzun vadeli kazanımlarını kaybedenelrden ayrışmıştı. Aynı durumun kripto para piyasası için de geçerli olduğu şimdiye kadar kanıtlandı. Bitcoin’in kripto para çağının Apple’ı olduğunu varsayarsak, en büyük kripto para sadece sert kripto kışında hayatta kalması değil, hatta gelişmesi ve diğer kripto paraların pazar payından pay alması mantıklı olabilir.

Bitcoin’in mevcut fiyat grafiğini Apple ve yirmi yıl öncesine ait bir internet hisse senedi endeksi grafiğinin üzerine yerleştiren Timmer, BTC’nin bu ikisine göre benzer fiyat hareketi sergiliyor gibi göründüğünü iddia etti:

Aşağıda, bugün Bitcoin ile yirmi yıl önceki Apple’ı (solda) ve sağda Bitcoin ile İnteraktif İnternet Endeksi’ni (IIX) üst üste bindirerek gösterdim. IIX, değeri sıfırdan başlayıp tekrar sıfıra dönen, artık feshedilmiş olan internet hisseleri endeksidir.

Bitcoin İçin Büyük Çöküş Uyarısı

Timmer’a göre, Apple’ın hisseleri dot-com balonu sırasında önemli ölçüde düştükten sonra toparlandı ve zaman Bitcoin’in de aynı şeyi yapıp yapmayacağını gösterecek:

Apple gibi güçlü şirketlerin bile balon patladığında büyük bir düşüş yaşadığını, ancak toparlanarak baskın bir güç haline geldiğini, buna karşın pek çok şirketin unutulmaya yüz tuttuğunu unutmamak gerekiyor. Bitcoin’i nelerin beklediğini zaman gösterecek.

Bitcoin fiyatının Apple’ın izinde gitmeye devam etmesi, en büyük kripto paranın fiyatının günün birinde yüzde 80 binin üzerinde yükseleceği anlamına geliyor.