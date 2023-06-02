Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Bakmadan Geçme! Bu Plan Tıkır Tıkır İşliyor! Bitcoin’de Yüzde 80.000’lik Yükseliş Öngörüsü!

Bakmadan Geçme! Bu Plan Tıkır Tıkır İşliyor! Bitcoin’de Yüzde 80.000’lik Yükseliş Öngörüsü!

Özet

  • Fidelity Investments'dan Jurrien Timmer, Bitcoin'in kripto çağının Apple'ı olabileceğini belirtti.
  • Timmer, kripto piyasasının patlama döngüsünün dot-com balonuna benzerlik gösterdiğini söyledi.
  • Timmer'a göre, BTC'nin geleceği, Apple'ın balonunun patlamasından sonraki toparlanmasıyla karşılaştırılabilir.
10:35
2 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden Fidelity Investments‘ın küresel makro direktörü Jurrien Timmer, kripto paraların değişken yükseliş ve düşüş döngülerinin teknoloji balonuna benzediğinin altını çizerek en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için dikkat çeken bir benzetme yaptı.

“Bitcoin, Kripto Para Çağının Apple’ıdır”

Amazon ve Apple’ın patlayan teknoloji balonunun kazananları olarak çıkan teknoloji hisselerinden bazıları olduğunu ifade eden Timmer, kripto para endüstrisinin de bazı kripto paraların yükselirken diğerlerinin öleceği benzer bir koşul altında olduğunu söyledi. Timmer’a göre Bitcoin, kripto para piyasasının Apple’ı olabilir:

Kripto para piyasasının patlama döngüsü 1990’ların sonundaki dot-com balonuyla karşılaştırılabilir. Şişen internet balonu birçok niteliksiz hisse senedini astronomik seviyelere çıkarmış, ancak balon patladığında bu hisse senetleri değerlerinin çoğunu ya da tamamını kaybettiler. Bu süreçte Apple ve Amazon gibileri uzun vadeli kazanımlarını kaybedenelrden ayrışmıştı. Aynı durumun kripto para piyasası için de geçerli olduğu şimdiye kadar kanıtlandı. Bitcoin’in kripto para çağının Apple’ı olduğunu varsayarsak, en büyük kripto para sadece sert kripto kışında hayatta kalması değil, hatta gelişmesi ve diğer kripto paraların pazar payından pay alması mantıklı olabilir.

Bitcoin’in mevcut fiyat grafiğini Apple ve yirmi yıl öncesine ait bir internet hisse senedi endeksi grafiğinin üzerine yerleştiren Timmer, BTC’nin bu ikisine göre benzer fiyat hareketi sergiliyor gibi göründüğünü iddia etti:

Aşağıda, bugün Bitcoin ile yirmi yıl önceki Apple’ı (solda) ve sağda Bitcoin ile İnteraktif İnternet Endeksi’ni (IIX) üst üste bindirerek gösterdim. IIX, değeri sıfırdan başlayıp tekrar sıfıra dönen, artık feshedilmiş olan internet hisseleri endeksidir.

Bitcoin İçin Büyük Çöküş Uyarısı

Timmer’a göre, Apple’ın hisseleri dot-com balonu sırasında önemli ölçüde düştükten sonra toparlandı ve zaman Bitcoin’in de aynı şeyi yapıp yapmayacağını gösterecek:

Apple gibi güçlü şirketlerin bile balon patladığında büyük bir düşüş yaşadığını, ancak toparlanarak baskın bir güç haline geldiğini, buna karşın pek çok şirketin unutulmaya yüz tuttuğunu unutmamak gerekiyor. Bitcoin’i nelerin beklediğini zaman gösterecek.

Bitcoin fiyatının Apple’ın izinde gitmeye devam etmesi, en büyük kripto paranın fiyatının günün birinde yüzde 80 binin üzerinde yükseleceği anlamına geliyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
İlgili Yazılar
Uzman İşaret Fişeğini Yaktı! Bu Altcoin Hem Bitcoin Hem ABD Doları Karşısında Patlayacak!
Uzman İşaret Fişeğini Yaktı! Bu Altcoin Hem Bitcoin Hem ABD Doları Karşısında Patlayacak!
ABD, Bitcoin ve Altcoin’leri Yıkıp Geçebilir! Pandora’nın Kutusu Açılıyor!
ABD, Bitcoin ve Altcoin’leri Yıkıp Geçebilir! Pandora’nın Kutusu Açılıyor!
Santiment Raporu: Bitcoin’deki Düşük Volatilite, XRP’nin Artan Popülaritesi ve LTC’deki Yükseliş!
Santiment Raporu: Bitcoin’deki Düşük Volatilite, XRP’nin Artan Popülaritesi ve LTC’deki Yükseliş!
Dünya Bitcoin ve Altcoin’leri de Etkileyebilecek Tarihi Gelişmeyi Konuşuyor! 1984’den Beri Böylesi Görülmedi!
Dünya Bitcoin ve Altcoin’leri de Etkileyebilecek Tarihi Gelişmeyi Konuşuyor! 1984’den Beri Böylesi Görülmedi!
Bitcoin’de Günün Kritik Seviyeleri Belirlendi! O Seviyeyi Gördüğünüz An Dikkat Edin!
Bitcoin’de Günün Kritik Seviyeleri Belirlendi! O Seviyeyi Gördüğünüz An Dikkat Edin!
19 Dolara Yürümüş, Piyasadaki Tüm İlgiyi Kendine Çekmişti! O Altcoin Yeniden Harekete Geçti!
19 Dolara Yürümüş, Piyasadaki Tüm İlgiyi Kendine Çekmişti! O Altcoin Yeniden Harekete Geçti!
Kurucusunun Açıklaması Bu Altcoin’i Uçurdu! Yüzde 10’un Üzerinde Yükseldi!
Kurucusunun Açıklaması Bu Altcoin’i Uçurdu! Yüzde 10’un Üzerinde Yükseldi!
Hem Ethereum’un ETH’si Hem Ripple’ın XRP’si Kritik Dönemeçte! İşte Beklentiler!
Hem Ethereum’un ETH’si Hem Ripple’ın XRP’si Kritik Dönemeçte! İşte Beklentiler!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023