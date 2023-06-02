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On-chain veri analizi platformu Lookonchain, dün gün içerisinde büyük ölçekli kripto para transferi gerçekleştiren bir adrese dikkat çekerek güncel verileri paylaştı. Lookonchain’in paylaştığı verilere göre portföyünde oldukça yüksek miktarlarda ETH bulunduran bir adres, 1859 dolar fiyat seviyelerinden ortalama 8,3 milyon dolar değerinde 4500 ETH’lik bir satış gerçekleştirdi.

Ethereum Balinasından 4500 ETH’lik Satış

Kripto para piyasasındaki bu yön belirsizliği devam ederken kripto analiz platformlarının paylaştığı güncel verilere göre bazı balinalar, son dönemlerde yeniden çeşitli miktarlarda satışlar gerçekleştirmeye başladı.

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para işlemlerine ilişkin verileri paylaşan on-chain veri analizi platformu Lookonchain, dün gün içerisinde bir Ethereum balinasının gerçekleştirdiği büyük ölçekli satışa dikkat çekti.

Lookonchain’in paylaştığı verilere göre bu Ethereum balinası, dün gün içerisinde 1859 dolar fiyat seviyelerinden ortalama 8,3 milyon dolar değerinde 4500 ETH‘lik bir satış gerçekleştirdi.

Ethereum (ETH), Yeniden 1900 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Öte yandan Ethereum balinalarının satış eğilimi göstermeye başlamasına karşın kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ETH de sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından 27.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken Ethereum (ETH) ise 1893 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve yeniden 1900 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Coinglass verilerine göre ise piyasadaki volatilitenin etkisiyle son 24 saatte ortalama 55 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.