Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Ethereum Balinasından 4500 ETH’lik Satış: ETH’de Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?

Ethereum Balinasından 4500 ETH’lik Satış: ETH’de Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?

Özet

  • Kripto analiz platformlarına göre balinalar, yeniden satış eğilimi göstermeye başladı.
  • Lookonchain verilerine göre bir Ethereum balinası, dün gün içerisinde 4500 ETH'lik bir satış gerçekleştirdi.
  • 1859 dolar fiyat seviyelerinden gerçekleştirilen satışın ortalama değeri ise 8,3 milyon dolar değerinde.
12:11
2 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

On-chain veri analizi platformu Lookonchain, dün gün içerisinde büyük ölçekli kripto para transferi gerçekleştiren bir adrese dikkat çekerek güncel verileri paylaştı. Lookonchain’in paylaştığı verilere göre portföyünde oldukça yüksek miktarlarda ETH bulunduran bir adres, 1859 dolar fiyat seviyelerinden ortalama 8,3 milyon dolar değerinde 4500 ETH’lik bir satış gerçekleştirdi.

Ethereum Balinasından 4500 ETH’lik Satış

Kripto para piyasasındaki bu yön belirsizliği devam ederken kripto analiz platformlarının paylaştığı güncel verilere göre bazı balinalar, son dönemlerde yeniden çeşitli miktarlarda satışlar gerçekleştirmeye başladı.

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli kripto para işlemlerine ilişkin verileri paylaşan on-chain veri analizi platformu Lookonchain, dün gün içerisinde bir Ethereum balinasının gerçekleştirdiği büyük ölçekli satışa dikkat çekti.

Lookonchain’in paylaştığı verilere göre bu Ethereum balinası, dün gün içerisinde 1859 dolar fiyat seviyelerinden ortalama 8,3 milyon dolar değerinde 4500 ETH‘lik bir satış gerçekleştirdi.

Ethereum (ETH), Yeniden 1900 Dolar Seviyelerine Yaklaştı

Öte yandan Ethereum balinalarının satış eğilimi göstermeye başlamasına karşın kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ETH de sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından 27.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken Ethereum (ETH) ise 1893 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı ve yeniden 1900 dolar fiyat seviyelerine yaklaştı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Coinglass verilerine göre ise piyasadaki volatilitenin etkisiyle son 24 saatte ortalama 55 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Dow Jones Endeksi Nedir?
Dow Jones Endeksi Nedir?
FOMC Nedir?
FOMC Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
GameFi (GAFI) Nedir?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
Altcoin Nedir, Ne İşe Yarar?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
DeFi (Merkeziyetsiz Finans) Nedir?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
AirDrop Nedir? Nasıl Katılınır?
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) İçin Son Durum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) İçin Son Durum!
Ethereum (ETH) Fiyat Grafiği, Solana (SOL) Yorumları ve XRP Geleceği: 3 Altcoin, 3 Gelişme!
Ethereum (ETH) Fiyat Grafiği, Solana (SOL) Yorumları ve XRP Geleceği: 3 Altcoin, 3 Gelişme!
Ethereum Bu Ay Kaç Dolar Olur? Haftalık ve Aylık Altcoin Fiyat Hedefleri!
Ethereum Bu Ay Kaç Dolar Olur? Haftalık ve Aylık Altcoin Fiyat Hedefleri!
2023 Yılı Sonunda Ethereum Bu Seviyede Olacak! Yapay Zekalar Tahminleri Ele Geçiriyor! Bard Konuştu!
2023 Yılı Sonunda Ethereum Bu Seviyede Olacak! Yapay Zekalar Tahminleri Ele Geçiriyor! Bard Konuştu!
Chainlink (LINK), Ethereum (ETH) Odaklı Yeni Hizmetini Duyurdu!
Chainlink (LINK), Ethereum (ETH) Odaklı Yeni Hizmetini Duyurdu!
Haziran Ayına Merhaba! Bitcoin ve Ethereum Haziran Yorumları, Fiyat Hedefleri!
Haziran Ayına Merhaba! Bitcoin ve Ethereum Haziran Yorumları, Fiyat Hedefleri!
Alex Krüger: Bitcoin ve Ethereum İçin 2023 Beklentim Bunlar! Ünlü Ekonomistin Kripto Yorumları!
Alex Krüger: Bitcoin ve Ethereum İçin 2023 Beklentim Bunlar! Ünlü Ekonomistin Kripto Yorumları!
Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?
Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023