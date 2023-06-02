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Önde gelen kripto para analisti DonAlt, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple‘a açtığı davada mahkeme kararına yaklaşılırken XRP’nin üç haneli yükseliş için hazır olduğu yönünde görüş bildirdi. İşte analistin popüler altcoin’ler arasında yer alan XRP’ye ilişkin heyecan verici öngörüsü.

XRP’nin Değerini 3’e Katlamasını Bekliyor

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti DonAlt, TechnicalRoundup YouTube kanalında yaptığı son piyasa değerlendirmesinde popüler altcoin XRP için oldukça olumlu konuştu. Analist, XRP’nin mevcut seviyelerden yüzde 100’ün üzerinde yükselme potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

DonAlt, 2022’nin Kasım ayında girdiği pozisyonlarda kar satışı yapmasının ardından XRP alımlarına yeniden başladığını belirterek şunları söyledi:

XRP’mi burada, 0,475 dolar seviyesinin üzerinde yeniden satın alıyorum. Temelde yükseliş yolunda gibi görünüyor çünkü XRP patlayacak anlatısının tekrar çok konuşulmaya başlanacağını düşünüyorum. Hızla SEC’in açtığı davanın sonuna geliniyor. Bence temelde bu şey üzerinde bir stop loss’unuz varsa, yukarı taraf iki ila üç katına çıkabilir. En kötü yüzde 10-15 gibi kayıp yaşanabilir. Davanın sonucu, çok az olumlu olsa bile yeterli ki net bir karar çıkmak zorunda bile değil. SEC konuşurken yargıcın yüzünde sadece bir kaş çatma ifadesi varsa, temelde oldukça büyük bir ralli görülecek. Bu yüzden XRP’de risk-ödül oranı gayet iyi görünüyor.

0,46 Dolar Seviyesine Dikkat Çekti

Öte yandan DonAlt, XRP ticaretinin riskleri konusunda da yatırıcıları uyararak “Açıkçası, XRP’de dikkatli de olmalısınız. Kolayca bir sürü para kaybedilebilir.” eklemesini yaptı. Analiste göre, piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto paranın fiyatı 0,46 doların altına düşecek olursa XRP için öngördüğü yükseliş senaryosu iptal olacak:

XRP için yükseliş senaryosunun geçersiz olması için haftalık fiyat grafiğinde 0,46 doların altına düşmesi yeterli olur. Bu yatay fiyat desteği şu anda 0,46 dolar civarında ve bu desteği kaybedecek olursa muhtemelen bu diyagonal yükselen trend çizgisini de kaybeder.

XRP, bu yazının hazırlandığı sırada 0,506 dolardan işlem görüyor.