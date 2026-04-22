Tesla ilk çeyrekte 11.509 BTC ile pozisyonunu değiştirmedi, büyük değer kaybı yaşandı

Tesla, 2026 yılının ilk çeyreğinde Bitcoin portföyünü sabit tutarak, elindeki 11.509 adet BTC ile herhangi bir alım ya da satış işlemi yapmadı. Özellikle elektrikli araç üretimiyle bilinen Tesla, 2021’den bu yana Bitcoin alanındaki yatırımlarıyla kripto para ekosisteminin önemli kurumsal aktörleri arasında bulunuyor.

İlk çeyrek bilançosunda dijital varlık zararı

Şirketin 2026 ilk çeyreğine ait finansal raporu, dijital varlık portföyündeki düşüşe ışık tuttu. Tesla bilançosunda, kripto varlık değerindeki gerileme nedeniyle 173 milyon dolar tutarında vergi sonrası zarar kaydetti. Bu sonuç, Bitcoin’in yıl başında yaklaşık 90 bin dolar seviyesindeyken mart sonunda 68 bin dolara kadar gerilemesinin doğrudan etkisi olarak öne çıkıyor.

Elon Musk’ın önderliğinde faaliyetlerini sürdüren Tesla, son dönemde kripto yatırımlarında temkinli bir politika izliyor. Finansal tablolar, düşen Bitcoin fiyatının bilançoda önemli kayıplara yol açtığını bir kez daha gösterdi.

Şirketin çeyrek raporunda, “Dijital varlık portföyümüzde yaklaşık 173 milyon USD’lik bir tazminat kaybı kaydedilmiştir” ifadesine yer verildi.

Gelir tahmini altında kaldı, kâr beklentiyi geçti

Tesla, ilk çeyrekte toplam 22,39 milyar dolarlık gelir açıklarken, bu rakam piyasa beklentisi olan 22,71 milyar doların hafif altında kaldı. Ancak hisse başına düzeltilmiş kâr 0,41 dolara ulaşarak, ortalama beklenti olan 0,37 doları aştı. Şirketin ilk çeyrek sonuçları hem gelir hem kârlılık bakımından finans çevrelerinde yakından izlendi.

Bu gelişmelerin ardından Tesla hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 4 değer kazandı. Yatırımcılar, kâr tarafındaki pozitif sürprizi olumlu karşılarken, gelir beklentisinin gerisinde kalınması soru işaretleri yarattı.

Bitcoin yatırımı: Geçmişten bugüne

Tesla’nın Bitcoin yolculuğu 2021 Şubat’ında 43.200 BTC’lik büyük ölçekli bir alımla başladı. Şirket, bu varlıkları yaklaşık 1,5 milyar dolar karşılığında portföyüne dahil etti. Takip eden dönemde, Mart 2021’de yaklaşık 4.320 adet BTC satarak piyasa likiditesini test etti.

2022 yılında yaşanan piyasa düşüşüyle Tesla, Bitcoin pozisyonunu 9.720 BTC’ye kadar azaltmıştı. Ancak 2025’in başlarında yapılan sınırlı alımlarla birlikte, şirketin BTC bakiyesi tekrar 11.509 adede yükseldi ve o tarihten bu yana da bu seviyede kaldı.

Tesla, yalnızca elektrikli otomobil sektöründe değil, kripto paralara olan kurumsal ilgisiyle de dikkati çekiyor. Şirketin Bitcoin portföyü, bir süredir değişmeden devam ediyor ve volatil piyasa koşullarında bilanço üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.