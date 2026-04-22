XRP’de 1,41 dolar seviyesi kritik direnç, yükseliş beklentisi güçleniyor

Kripto para piyasasında geniş bir yatırımcı kitlesine sahip olan XRP, son günlerde teknik açıdan belirleyici bir fiyat aralığında işlem görüyor. Piyasa analisti Elon James, 1,38–1,42 dolar arasındaki bölgenin alıcılar için önemli destek oluşturduğuna dikkat çekiyor. James’e göre, bu fiyat bandı son haftalarda XRP için güçlü bir giriş alanı işlevi görüyor. Yatırımcıların ilgisi özellikle bu seviyelerde yoğunlaşmış durumda.

Fiyat hareketlerinde teknik görünüm

Elon James, piyasadaki genel ortamın hâlâ ortada seyreden, belirgin bir kırılma veya trend değişiminin olmadığı bir yapıya işaret ettiğini belirtiyor. CoinCodex verilerine göre, XRP an itibarıyla 1,45 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son bir haftada yaklaşık yüzde 4,76 oranında değer kazanan XRP’de piyasa dengeli bir tablo sergiliyor. Fiyat hareketlerindeki bu dengeli seyir, yatırımcıların bir sonraki yönelim için beklemede olduğuna işaret ediyor.

James, 1,38–1,42 dolar desteği korunduğu sürece XRP’nin kademeli şekilde yükselme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor ve belirgin bir ivme oluşursa 1,55 dolara doğru hareket bekliyor. Daha güçlü bir alım dalgası yaşanması durumunda ise yükselişin 1,62 dolara ve hatta 1,72 dolara kadar uzayabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, fiyatın 1,33 doların altına kalıcı şekilde gerilemesi halinde yapının zayıflayacağı ve alıcıların hakimiyetini kaybedeceği öngörülüyor.

1,41 dolar psikolojik pivot ve piyasa algısı

Piyasanın genel havasında dikkat çeken bir diğer unsur ise, kısa vadeli spekülasyonlardan çok, fiyatın belirleyici teknik seviyelerde nasıl tepkiler verdiğinin izlenmesi. Bu doğrultuda, 1,41 dolar seviyesinin on-chain (zincir üstü) verilerde psikolojik bir pivot noktası haline geldiği öne çıkıyor. Bu fiyat bölgesinde çok sayıda yatırımcının pozisyon aldığı görülüyor, bu da mevcut fiyat hareketine ilave anlam ve ağırlık katıyor.

Analistlere göre, 1,41 dolar çevresindeki fiyat davranışı, piyasanın bir sonraki büyük hamlesinin yönünü belirlemede anahtar rol üstlenebilir. Bu seviyede oluşacak kalıcı hareketlilik, piyasanın yeni bir dönüşüm evresine geçiş yaptığına işaret edecek nitelikte.

Yükseliş için olumlu sinyaller

Ayrıca, genel piyasa göstergeleri de XRP’nin lehine bir tabloya işaret ediyor. Bazı projeksiyonlar, momentum devam ederse fiyatın 1,90 dolara kadar çıkabileceğini ileri sürüyor. Öte yandan altcoin piyasasında da hareketlilik artıyor; özellikle Binance üzerindeki işlem hacminin yüzde 51’in üzerine çıkması, sermayenin Bitcoin’den riskli dijital varlıklara kaydığını gösteriyor.

James, alıcıların 1,38–1,42 dolar aralığında pozisyonlarını koruması halinde, XRP’de yükseliş yönünde yeni bir hamle için zemin oluşabileceğini savunuyor, ancak aşağı yönlü kırılım riskinin de dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Genel olarak bakıldığında, XRP mevcut teknik ve psikolojik seviyeler nedeniyle kritik bir eşikte bulunuyor. Fiyat yapısı stabil kalmaya devam ediyor ve volatilite ise sınırlı seyrediyor. Bundan sonraki ana hareketin, alıcıların desteği sürdürüp sürdürmeyeceğine ve fiyatın üst dirençlere ne ölçüde yaklaşabileceğine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.