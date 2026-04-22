Solana fiyatı 87,63 dolar ile kritik direnci zorluyor

Son dönemde Solana fiyatının zayıf seyrinden toparlanmaya başlaması, piyasada dikkatleri yeniden bu coine çevirdi. Fiyatın düşüş eğiliminden çıkıp daha yapılandırılmış bir toparlanma evresine girdiği belirtiliyor. Analistler, teknik göstergelerdeki güçlenmenin Solana’nın önümüzdeki süreçte daha kuvvetli bir yükseliş potansiyeli taşıdığını işaret ettiğini aktarıyor.

Destek bölgelerinde güç kazanıyor

Piyasa verilerini yakından izleyen BitGuru, Solana’nın yakın vadede 78-80 dolar çevresinde fiyatlandığını ve bu seviyede taban oluşturarak yataylaşmaya gittiğini belirtti. Uzmanlara göre bu tür yatay dönemler, genellikle büyük oyuncuların birikim yaptığı dönemlere karşılık geliyor. Özellikle 84-86 dolar bölgesinin yeniden destek haline gelmesi, alım iştahındaki artışa ve piyasadaki direncin kırılmasına zemin hazırladı.

Yükselen dipler, yatırımcı ilgisinin korunduğunu gösteriyor. Fiyat hareketleri, geçen aylara oranla daha istikrarlı bir görünüm sergiliyor. Ancak 90-92 dolar aralığındaki direnç hattı henüz geçilemedi. Buradan yaşanacak belirleyici bir yukarı kırılım, yükseliş ivmesini hızlandırabilir. Kısa vadede 86 doların altına inilmemesi, olumlu senaryonun devamı açısından kritik bulunuyor.

Teknik analizde öne çıkan seviyeler

Satoshi Flipper adıyla tanınan analizci, Solana’nın günlük grafikte düzenli bir yükseliş kanalı izlediğini ve fiyatın ani sıçramalardan ziyade kontrollü bir yükseliş trendi yakaladığını ifade ediyor. 83-85 dolar bandındaki ara destekler, fiyatı aşağı yönlü hareketlerde koruyucu rol oynuyor ve şimdilik bu bölgelerde güçlü bir alıcı kitlesi bulunduğu dikkat çekiyor.

Aynı şekilde, 90-92 dolar civarındaki direnç, alıcıların önündeki en belirgin engel olmayı sürdürüyor. Kanaldaki mevcut projeksiyonlar, psikolojik olarak önemli kabul edilen 100 dolar seviyesine işaret ediyor. Özellikle bu seviyenin aşılması durumunda ivme artışının hızlanabileceği ve yeni yatırımcı ilgisinin tetiklenebileceği vurgulanıyor. Uzman görüşlerine göre, güçlü bir kalıcılık sağlanırsa Solana’da 120 dolar bandı da gündeme gelebilir.

Daha geniş perspektifte görünüm

Kripto araştırmacısı Cryptorand, Solana’nın uzun süreli düşüşün ardından önemli bir direnç gösterdiğine değindi. Özellikle 75-80 dolar arasında toparlanan fiyatın, 90-95 dolar aralığını geri alması güçlü bir talebin sürdüğüne işaret ediyor. Ayrıca Solana, son bir yılın alçalan trend çizgisine yaklaşmış durumda. Bu seviyenin kalıcı şekilde kırılması halinde, trendin tamamen tersine dönebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, yukarı yönlü hedeflerde 120-126 arasında yeni zirve noktalarının gündeme gelebileceğini, piyasa hareketlerinin ise 140 ve 160 dolar gibi daha yüksek seviyelere uzanabileceğini dile getiriyor. Bu fiyat bölgeleri, geçmişte uzun süreli konsolidasyonun gerçekleştiği stratejik alanlar arasında yer alıyor.

Solana, son aylarda yaşanan baskılara rağmen güçlü bir toparlanma sergiledi ve teknik analizde öne çıkan direnç seviyelerini test etmeye başladı. Yükselişin devamı için 86 doların üzerinde kalıcılığın sürdürülebilir olması, olası bir kırılımda ise 100 doların psikolojik baraj olarak önemli bir hedef haline gelmesi bekleniyor.

CryptoAppsy verilerine göre Solana, haberin yazıldığı anda 87,63 dolardan işlem görüyor. Piyasa hacminin artışı ve talepten kaynaklanan istikrar, yakın vadede yeni bir yükseliş dalgasının fitilini ateşleyebilir. Yatırımcılar ise fiyatın yeniden 90 dolar üzerini aşmasını ve direnç hattının kırılıp kırılmayacağını yakından takip ediyor.