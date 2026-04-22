Bitcoin 79.000 doları aştı, kısa pozisyonlar hızla tasfiye oldu

Bitcoin, son haftalarda alışıldık döngüsünü beklenmeyen şekilde kırarak 79.000 dolara ulaştı. Önceki aylarda, STRC temettü dağıtımının ardından genellikle değer kaybeden Bitcoin, bu kez farklı bir yol izledi ve kısa sürede yüzde 4’ün üzerinde prim yaptı. Özellikle türev ürünlerde kısa pozisyonların yoğunlaşması ve ABD borsalarında görülen spot alımlar, yükselişi hızlandıran başlıca etkenler arasında öne çıktı.

Kısa pozisyonlar sıkıştı, yükseliş güçlendi

Vadeli işlemlerde finansman oranları uzun süredir sıfırın altında seyrediyor. Bu da Bitcoin’de düşüş beklentisiyle açılan kısa pozisyonların, pozisyonlarını elinde tutabilmek için ek maliyetler ödediğini gösteriyor. Fiyatın yukarı yönlü hareket ettiği bu ortamda, zarara uğrayan trader’ların pozisyon kapatması yükselişi hızlandırdı.

ABD merkezli kripto borsasında spot fiyatın, yurt dışındaki benzer platformlara göre daha yüksek olması ise güçlü kurumsal talebin devam ettiğine işaret ediyor. Temettü dönemi sonrasında dahi bu eğilimin değişmemesi, spot yatırımların azalmadığını gösteriyor.

Bu tablo, piyasanın henüz erken bir kısa sıkışma evresine girdiği izlenimi doğurdu. Finansman oranlarındaki negatif seyir ve spot alımlardaki istikrar birlikte düşünüldüğünde, yükselişin önümüzdeki günlerde de sürebileceği yorumlarına yol açtı.

Bitcoine yatırım yapan büyük şirketlerden biri olan ve piyasa değeri açısından öne çıkan Strategy, bu yükselişin merkezinde yer aldı. Firmanın sıkça temettü ödeyen STRC adlı hissesi, 100 dolara yakın fiyatlaması sayesinde kripto varlık alımında önemli bir araç olarak kullanılıyor. Son olarak, şirketin kısa süre önce 34.164 adetlik Bitcoin alımı gerçekleştirdiği kamuoyuna açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, STRC temettü ödemelerinin yılda ikiye çıkarılması önerisini gündeme getirerek, hissedarlara daha dengeli bir fiyat seyri vadetmeyi amaçlıyor.

Piyasa duyarlılığı toparlanıyor

Korku ve açgözlülük endeksi geçen haftadan bu yana toparlanma emaresi gösteriyor. Endeks, geçtiğimiz hafta 23 puanla aşırı korku seviyesinde yer alırken, neredeyse üç kat artışla 32 puana yükseldi. Yine de endeks, 40 puanlık nötr eşik değerinin altında kalmayı sürdürüyor.

Teknik açıdan bakıldığında, kısa vadeli yatırımcıların hala zararda olduğu ve fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği görülüyor. Türev piyasada devam eden negatif finansman, 2022 yılının orta dönemini hatırlatan görünümü destekliyor. Ancak olumsuz tabloya rağmen, yatırımcı duyarlılığındaki ılımlı toparlanma dikkat çekiyor.

ABD’den piyasalara beklenmedik destek

Bitcoin’in yükselişinin arka planında ABD’den gelen politik rüzgarlar da etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi’nin Savunma Komitesi’nde konuşan ABD Hint-Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo, Bitcoin’i sadece finansal bir varlık olarak değil, aynı zamanda modern bilgisayar bilimi açısından önemli bir araç olarak tanımladı. Paparo, özellikle proof-of-work sistemlerinin siber güvenlikte sunduğu potansiyeli vurgulayarak Bitcoin’in değer aktarımı dışında stratejik işlevler üstlenebileceğini söyledi.

Amiral Paparo’nun yorumları, 2023 yılında ABD Uzay Kuvvetleri subayı Jason Lowery tarafından yapılan ve proof-of-work’ün siber güvenlikte temel bir unsur olduğunu öne süren açıklamaları hatırlattı. Ayrıca son aylarda Kongre’de, madencilik ekipmanlarının ABD’de üretilmesini teşvik eden ve ülkenin Bitcoin rezerv stratejisini güçlendiren yeni yasa teklifleri gündeme taşındı. ABD hali hazırda dünyanın en büyük Bitcoin devlet rezervine sahip ülke konumunda ve toplam küresel madencilik gücünün büyük bölümünü elinde bulunduruyor. Ancak, madencilik cihazları dışa bağımlı olduğu için tedarik zinciri endişeleri halen canlılığını koruyor.

Piyasa, kısa vadede yön tayini açısından kritik bir noktada yer alıyor. Analistlere göre, Bitcoin haftalık kapanışını 79.200 doların üzerinde gerçekleştirebilir, yükseliş ivmesi güçlenebilir. Ancak mevcut koşullarda bu onay gelmeden fiyatların yatay seyretmesi bekleniyor.