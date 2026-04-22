Sıcak Gelişme: 22 Nisan Beyaz Saray açıklamaları

  • Beyaz Saray Basın Sekreteri Leavitt: Ateşkes süresinin takvimini Trump belirleyecek.
  • Leavitt, İran savaşının ne kadar süreceği sorusuna yanıt verdi: Trump karar verecek.
  • Leavitt, İran'ın kamuoyuna ve özel kanallara verdiği mesajların farklı olduğunu yineledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin 79 bin doların üzerinde ancak haber akışında hareketlilik var. Trump son tarihi birkaç gün ertelemiş olabilir. Fakat bir noktada anlaşma olmayacaksa savaşın tekrar başlaması gerekiyor. Lübnan burada İran için iyi bir bahane ve ABD vatandaşları için şimdi uyarı yayınlandı. Beyaz Saray açıklaması yazı hazırlandığı sırada sona erdi.

Beyaz Saray açıklamaları

İran’da herhangi bir rejim değişikliği olmadı ancak Trump Arakçi ile Meclis Başkanını bir kanada Hamaney ile Devrim Muhafızlarını bir kanada koyarak rejimin değiştiğini iddia ediyor. Müzakereleri siyasi kanat yapsa da İran’da söz sahibi olan Hamaney ve ona bağlı devrim muhafızları. Trump bu iki kanadın ortak teklif konusunda anlaşamadığını iddia ederek ateşkesi bitmesine saatler kala uzattı. Ancak iki kanat da nükleere izin, ablukanın kalkması, İran’a zarar tazminatı ödenmesi, ambargonun sonlandırılması ve Lübnan’a saldırıların bitmesi şartıyla anlaşmayı kabul edeceklerini söylüyor. Trump bunların hiçbirini kabul etmiyor ve daha ilginci geçen hafta tam tersine İran’ın bu konularda inadı bıraktığını söylemişti.

Dakikalar önce ABD Dışişleri Bakanlığı, ticari uçuş imkânları hâlâ mevcutken tüm ABD vatandaşlarına Lübnan’dan ayrılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt güncel duruma dair özetle şunları söyledi;

“(İran’daki ateşkesin uzatılması konusunda) Trump, ortak bir yanıt istiyor. Trump, İran’a yönelik bir teklif için kesin bir son tarih belirlemedi. ABD, İran’da kiminle müzakere ettiğini biliyor.

3 ila 5 günlük ateşkes süresi iddiası doğru değil. Trump abluka uygulamasından memnun. Ateşkes süresinin takvimini Trump belirleyecek. İran savaşının ne kadar süreceğine de Trump karar verecek.”

Leavitt, İran’ın kamuoyuna ve özel kanallara verdiği mesajların farklı olduğunu yineledi. İran’ın yalanlamaları ve iç siyaset hassasiyetine dayanan çocuk oyunları hepimizin malumu. Geçtiğimiz haftalarda İran “iletişim bile kurmuyoruz” derken şimdi barış görüşmeleri masasının ikinci oturumuna gelmeye nazlanıyor. Tarihin en pembe dizi tadında savaş sürecini yaşıyoruz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
