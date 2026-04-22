Shiba Inu yatırımcılarında bir haftada yüzde 87 artışla dikkat çeken büyüme

Shiba Inu, son dönemde kripto piyasasındaki ivmenin yeniden hız kazanmasıyla birlikte kullanıcı sayısında önemli bir artışa sahne oldu. On-chain veriler, aktif cüzdan sayısının hızla yükseldiğini ve topluluğun ekosisteme olan ilgisinin yeniden canlandığını ortaya koydu.

Bir haftada rekor düzeyde yeni yatırımcı

Geçtiğimiz yedi günde Shiba Inu tutan cüzdan sayısı yüzde 87,7 oranında arttı. Bu süre zarfında toplam 5.653 yeni cüzdan açıldı ve SHIB sahibi kullancı sayısı yaklaşık 1.562.990’dan yukarıya taşındı. Özellikle 21 Nisan günü yaşanan hareketlilik dikkat çekti; yalnızca o gün, 4.958 yeni yatırımcı $SHIB ekosistemine katıldı. Bu artışın, perakende yatırımcıların piyasaya geri dönmesi veya büyük yatırımcıların alım hareketiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Yüksek işlem hacmi ve borsalardaki SHIB rezervleri

Shiba Inu’ya olan ilgi sadece cüzdan sayılarına yansımadı; büyük borsalardaki hareketlilik de devam ediyor. Şu anda yaklaşık 81 trilyon SHIB, Binance başta olmak üzere çeşitli büyük kripto para platformlarında tutulmakta. Bu büyük miktardaki token, borsalarda likiditenin güçlü olduğuna ve al-sat işlemlerinin yüksek tempoda sürdüğüne işaret ediyor.

Yoğun hacmin yanı sıra, piyasadaki pozitif eğilimin de etkisiyle Shiba Inu fiyatı hafif bir yükseliş gösterdi. CryptoAppsy verilerine göre, Shiba Inu şu anda $0.000006243 seviyesinden işlem görüyor. Son 24 saatlik verilere bakıldığında, alım yönlü baskının arttığı göze çarpıyor.

Ekosistemde güven ve risk iştahı öne çıkıyor

Piyasada risk iştahının yeniden yükselmesiyle birlikte yatırımcıların meme tokenlara olan ilgisi de artıyor. Shiba Inu’nun son bir haftada kaydettiği cüzdan artışları, yatırımcıların bu varlığa yeniden yöneldiğini gösteriyor. Ancak bu yükseliş ivmesinin ne kadar süreceği, genel piyasa koşullarına bağlı olacak.

Hafta boyunca günlük yeni yatırımcı sayıları 62 ile 192 arasında değişirken, 21 Nisan’da yaşanan rekor artış dikkatleri çekti. Bu ani sıçramanın büyük yatırımcıların toplu alım yapmasından mı, yoksa bireysel ilginin bir anda büyümesinden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Alım-satım hacimlerindeki istikrar ve güçlü likidite yapısı, Shiba Inu’nun kısa vadede fiyat hareketliliğini destekleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Piyasa koşulları olumlu seyrini sürdürürse, bu ilginin fiyatlara yansıması da devam edebilir.

SHIB topluluğu ise ekosistemdeki olumlu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Yatırımcı güvenindeki artış, Shiba Inu’nun yeniden gündeme taşınmasına yol açtı.

Shiba Inu ekosistemindeki son veriler, katılımcı sayısında gözle görülür bir sıçrama yaşandığını ve kısa sürede 5.653 yeni cüzdan eklendiğini ortaya koyuyor.