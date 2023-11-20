Yüzde 20 Düşüşün Ardından XRP Coin Grafik Yorumları

Piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında yer alan Ripple (XRP) 0,6 dolarlık destek seviyesine geriledi. Dava sürecinde yeni bir gelişme yok ve toplu temyizler yaklaştıkça bu cephede fiyatı destekleyecek önemli bir hamle beklenmiyor. Peki yüzde 20’lik düşüşün ardından XRP Coin yatırımcıları ne beklemeli?

XRP Coin Yorum

Mevcut piyasa belirsizliği BTC’nin 38.000 dolardaki başarısız testlerinin sonucu olarak altcoinlerdeki satış baskısını artırdı. Geri çekilen XRP Coin fiyatı %50 Fibonacci geri çekilme seviyesi ve 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ile çakışan önemli destek bölgesinde durdu. Elbette 0,6 dolardan bahsediyoruz.

Kesişimle güçlenen destek mum çubuklarındaki uzun kuyrukların da söylediği gibi boğaların alımlarıyla daha sağlam hale geliyor. Gün içi %1,7’lik bir artışla fiyat bu destekten toparlandı ve yazı hazırlandığı anda 0,62 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kısa vadeli yükseliş hareketi için güncel görünüm 0,63 dolarlık kapanışlara ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bu seviyenin üzerine alıcılar tekrar cesaretlenebilir. Yazı hazırlandığı sırada 36.800 doları zorlayan BTC fiyatı da kısa vadeli toparlanma ihtimalini destekler mahiyette.

XRP Coin Fiyat Tahminleri

Daha uzun vadede XRP Coin fiyatı için biraz daha ümitli olabiliriz. Son toparlanmayla birlikte tipik olarak bir trendin tersine dönmesinin erken bir göstergesi olarak görülen ters omuz baş formasyonu oluşuyor olabilir. Bu formasyon 0,93 dolardaki direnç alanını hedefliyor ve olası toparlanma XRP Coin için yüzde 48’lik artış anlamına geliyor.

Günlük grafikteki okumalar da umut vericiydi. 2023 boyunca XRP rallisi yükselen bir trend çizgisi boyunca sürdü. Son 11 ayda birçok kez trend çizgisine inen ve burada sıçrayan popüler altcoin alıcıları her seferinde çekmeyi başardı.

Mevcut düzeltme 0,6 doların altına indiği taktirdeyse 0,53 dolarda bulunan trend çizgisinin bir kez daha sıçrama için test edildiğini görebiliriz. Alıcıların harekete geçmesi için önemli bir sınav olacak ve zayıflık gösterilmesi halinde 0,48 dolara da iğne atılabilir.

0,60 dolar civarındaki 50 günlük EMA eğrisi alıcılar için ek avantaj yansıtıyor. BTC yazı hazırlandığı sırada 37.000 dolar ve üzerini test etmeye hazır görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.