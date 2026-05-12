Son Dakika: Trump’ın açıklamaları ve Fed’in uyarısı

Warsh bugün Senato onayını da aldı ve muhtemelen Cuma günü Powell’ın koltuğuna oturacak. Haziran toplantısına başkanlık etmesi beklenen Warsh’ın faizleri ilk toplantıda indirmesine pek ihtimal verilmiyor çünkü bugünkü enflasyon raporu tek seferlik artışın ötesinde bir ivmeye işaret ediyor. Peki Trump İran hakkında neler söyledi?

Trump ve Fed

Yazı hazırlandığı sırada Trump bu haftaki Çin ziyareti ve İran hakkında açıklamalar yapıyor. İran’ın rest tadındaki müzakere metni cevabının ardından Trump generallerle görüşüp neler yapabileceğini hesaplamıştı. Ancak bugün öğlen “aceleye gerek yok” dedi. Devam eden açıklamalarının öne çıkan satırbaşları şöyle;

“(İran hakkında) Sadece iyi bir anlaşma yapacağız. İran savaşı konusunda Çin Devlet Başkanı Xi ile uzun bir görüşme yapacağım. İyi şeyler olacak. İran konusunda Çin Devlet Başkanı Xi’nin yardımına ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. (İran hakkındaki açıklaması) Abluka etkili oldu. (Trump’ın enflasyon hakkındaki açıklaması) Politikalarım işe yarıyor. Enflasyon kısa vadeli.”

Fed üyesi Goolsbee ise devam eden açıklamalarında enflasyonu pek de hafife almıyor hatta uyarıyor.

“Tüketici Fiyat Endeksi raporu pek de iyi haberler vermiyor. Enflasyon yanlış yönde ilerliyor; bu durum sadece petrol ve gümrük vergileriyle ilgili alanlarla sınırlı değil. Hizmet enflasyonundaki yukarı yönlü eğilim endişe verici. İşgücü piyasası istikrarlı, ancak iyi değil. İşgücü piyasası istikrarlı, ancak iyi değil. İş piyasası temelde istikrarlı, enflasyon yükseliyor. Şu anda Fed’de zor bir dengeleme süreci yaşanmıyor. Faizlerin makul ölçüde düşebileceği konusunda iyimseriz, ancak enflasyonda ilerleme kaydedilmesi gerekiyor.”