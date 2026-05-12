Son Dakika: Trump’ın açıklamaları ve Fed’in uyarısı

  • Fed'den Goolsbee: Enflasyon yanlış yönde ilerliyor; bu durum sadece petrol ve gümrük vergileriyle ilgili alanlarla sınırlı değil.
  • Trump İran hakkında: Sadece iyi bir anlaşma yapacağız.
  • Trump: İran konusunda Çin Devlet Başkanı Xi'nin yardımına ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. İran savaşı konusunda Çin Devlet Başkanı Xi ile uzun bir görüşme yapacağım.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Warsh bugün Senato onayını da aldı ve muhtemelen Cuma günü Powell’ın koltuğuna oturacak. Haziran toplantısına başkanlık etmesi beklenen Warsh’ın faizleri ilk toplantıda indirmesine pek ihtimal verilmiyor çünkü bugünkü enflasyon raporu tek seferlik artışın ötesinde bir ivmeye işaret ediyor. Peki Trump İran hakkında neler söyledi?

Trump ve Fed

Yazı hazırlandığı sırada Trump bu haftaki Çin ziyareti ve İran hakkında açıklamalar yapıyor. İran’ın rest tadındaki müzakere metni cevabının ardından Trump generallerle görüşüp neler yapabileceğini hesaplamıştı. Ancak bugün öğlen “aceleye gerek yok” dedi. Devam eden açıklamalarının öne çıkan satırbaşları şöyle;

“(İran hakkında) Sadece iyi bir anlaşma yapacağız. İran savaşı konusunda Çin Devlet Başkanı Xi ile uzun bir görüşme yapacağım. İyi şeyler olacak. İran konusunda Çin Devlet Başkanı Xi’nin yardımına ihtiyacım olduğunu sanmıyorum.

(İran hakkındaki açıklaması) Abluka etkili oldu.

(Trump’ın enflasyon hakkındaki açıklaması) Politikalarım işe yarıyor. Enflasyon kısa vadeli.”

Fed üyesi Goolsbee ise devam eden açıklamalarında enflasyonu pek de hafife almıyor hatta uyarıyor.

“Tüketici Fiyat Endeksi raporu pek de iyi haberler vermiyor. Enflasyon yanlış yönde ilerliyor; bu durum sadece petrol ve gümrük vergileriyle ilgili alanlarla sınırlı değil. Hizmet enflasyonundaki yukarı yönlü eğilim endişe verici.

İşgücü piyasası istikrarlı, ancak iyi değil. İşgücü piyasası istikrarlı, ancak iyi değil. İş piyasası temelde istikrarlı, enflasyon yükseliyor. Şu anda Fed’de zor bir dengeleme süreci yaşanmıyor.

Faizlerin makul ölçüde düşebileceği konusunda iyimseriz, ancak enflasyonda ilerleme kaydedilmesi gerekiyor.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
