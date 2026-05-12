Ethereum (ETH)

Ethereum Foundation bazı cüzdanlarla “Clear Signing” güvenlik standardını başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trezor ve Ethereum Foundation Clear Signing standardını güvenlikte yeni dönem olarak işaret etti.
  • Karmaşık kodlar yerine sade işlem açıklamalarıyla kullanıcılar daha bilinçli karar verecek.
  • 🛡️ En kritik yenilik tüm izin ve transferlerin açıkça gösterilmesiyle kör imzalamanın önlenmesi.
  • Yeni standart sektörde geniş kabul görürse $ETH ekosisteminde riskler azalacak.
Ethereum Foundation, önde gelen donanım ve yazılım cüzdan geliştiricileriyle birlikte, kullanıcıların varlıklarını istemeden yanlış işlemlerle kaybetmesini önlemeyi amaçlayan yeni bir güvenlik standardı duyurdu. “Clear Signing” adı verilen bu girişim, özellikle son yıllarda artan saldırı ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı geliştirildi. Amaç, Ethereum işlemlerinde kullanıcıların çoğunlukla karşılaştığı, teknik detaylarla dolu ve kolayca anlaşılamayan onay ekranlarını ortadan kaldırmak ve herkesin anlayabileceği bir açıklama sunmak.

İçindekiler
1 Clear Signing nedir?
2 ERC-7730 standardı ve kamuya açık kayıt
3 Güvenlikte yeni döneme geçiliyor

Clear Signing nedir?

Clear Signing standardı, işlemi onaylayan kişinin neye izin verdiğini sade ve anlaşılır bir biçimde gösteren bir sistem sunuyor. Şu anda Ethereum ağında işlem imzalanırken, genellikle yazılım cüzdanları veya donanım cüzdanları uzun, karmaşık kod satırlarını ekrana getiriyor. Bu karmaşıklık ise kullanıcıların farkında olmadan zarar verici işlemleri onaylamasına yol açabiliyor. Özellikle teknik altyapısı zayıf, günlük kripto kullanıcıları için bu oldukça ciddi bir risk oluşturuyor.

Yeni sistem, kimden kime hangi varlığın transfer edildiğini ve hangi izinlerin verileceğini kolaylıkla anlaşılacak şekilde göstererek kullanıcıyı bilgilendiriyor. Böylece potansiyel zararlı işlemler ile zararsız olanlar arasındaki farkın ayırt edilmesi kolaylaşıyor.

ERC-7730 standardı ve kamuya açık kayıt

Clear Signing altyapısında, ERC-7730 adında önerilen yeni bir Ethereum standardı temel alınıyor. Buna ek olarak, yapılacak işlemlerin açıklamalarının yer aldığı kamuya açık bir kayıt sistemi kurulacak. Bu kayıtta, bağımsız güvenlik araştırmacıları işlem açıklamalarını inceleyip onaylayabilecek. Cüzdan geliştiricileri ise kullanıcılarına bu güvenilir kaynaklardan gelen bilgilerle işlem açıklamalarını sunabilecek.

Ethereum Foundation, Trillion Dollar Security Initiative kapsamında bu sistemin teknik altyapısını yöneteceğini ve ekosistemdeki cüzdan sağlayıcıları ile yazılım geliştiricilerini standartı benimsemeye teşvik edeceğini aktardı. Böylelikle, kullanıcının anlamadan onay vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güvenlikte yeni döneme geçiliyor

Bu adım, Ethereum dünyasında yalnızca kodun kalitesini artırmanın yeterli olmadığı, esas güvenliğin kullanıcının neyi onayladığını net biçimde anlamasından geçtiği fikrini öne çıkarıyor. Uzun yıllardır devam eden “blind signing” problemi, yani kullanıcıların neye onay verdiklerini fark edemeden işlemleri imzalaması, çeşitli saldırılara ve kayıplara zemin hazırlıyordu.

Örneğin, daha önce Bybit gibi borsalarda yaşanan saldırılar, teknik detayları okunamayan işlemlerin siber saldırganlar tarafından istismar edilmesi yüzünden gerçekleşmişti. Clear Signing ile birlikte, bu gibi risklerin azaltılması ve herkesin kolayca takip edebileceği işlem akışları sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan donanım cüzdan şirketi Trezor’un teknoloji şefi Tomáš Sušánka, bu gelişmenin tüm kripto para sektörü için önemli bir güvenlik adımı olduğunu belirtti.

“Ethereum Foundation’ın Clear Signing standardını sektörümüz için kritik bir güvenlik ilerlemesi olarak görüyoruz. Yıllardır kripto kullanıcılarını zor durumda bırakan kör imzalama problemine doğrudan çözüm getiriyor. Kullanıcılar neyi imzaladığını anlamadığında güvenlik ciddi biçimde sekteye uğruyor. Bu standart bu sorunu ortadan kaldırıyor ve bütün cüzdan sağlayıcılarının bunu benimsemesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Sonuç olarak, bu yeni yaklaşımda, teknik olarak karmaşık işlemler yerine herkesin anlayacağı açıklamalar öne çıkıyor ve kullanıcıların kendi varlıkları üzerindeki kontrolü önemli ölçüde artıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
