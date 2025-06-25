BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Roket Yakıtı Beklentisi: Binance’deki Şaşırtıcı -0.0033 Verisi Fiyatı Uçurabilir

Özet

  • Binance'teki fonlama oranının -0.0033 seviyesiyle negatife dönmüş durumda.
  • Bu da çoğu yatırımcının Bitcoin'in son yükselişine inanmadığını ve short pozisyon aldığını gösteriyor.
  • Tarihsel veriler benzer aşırı short pozisyonlamaların ardından piyasanın genellikle yükseldiğine işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para borsası Binance’de görülen negatif fonlama oranı Bitcoin $107,254.55‘in (BTC) geçtiğimiz hafta sonu gerilediği seviyelerden başlayan yükselişinin sürebileceğine işaret ediyor. CryptoQuant tarafından paylaşılan verilere göre borsadaki fonlama oranı -0.0033 seviyesine gerileyerek belirgin şekilde negatif bölgeye geçti. Bu durum, açık pozisyonların büyük çoğunluğunun Bitcoin’in yakın zamandaki fiyat yükselişinin sürmeyeceğine inanan short pozisyonlardan oluştuğunu gösteriyor. Ancak analistler piyasanın genellikle çoğunluğun beklentilerinin tersine hareket ettiğini, özellikle short tarafın aşırı kalabalıklaştığı durumlarda bunun bir yükseliş sinyali olabileceğini vurguluyor.

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Fonlama Oranı Bağlamında Piyasa Dinamikleri Tarihsel Kalıplar ve Olası Senaryolar

Fonlama Oranı Bağlamında Piyasa Dinamikleri 

Fonlama oranı, vadeli işlem piyasalarında long ve short pozisyon sahipleri arasındaki ödemeleri düzenleyen mekanizmayı ifade eder. Negatif oran, short pozisyon sahiplerinin long pozisyondakilere ödeme yaptığını ve short pozisyonların piyasada baskın olduğunu ortaya koyar.

CryptoQuant‘ın dikkat çektiği önemli nokta, kripto para vadeli işlem piyasası katılımcılarının genellikle yükseliş beklentisiyle (long) pozisyon açmaya daha yatkın olmalarıdır. Bu genel eğilim göz önüne alındığında Binance’teki fonlama oranının negatife dönmesi dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Binance’deki Bitcoin Fonlama Oranı

Mevcut negatif oran Bitcoin’in fiyatındaki son güçlü yükselişe rağmen çok sayıda yatırımcının hala düşüş beklentisiyle hareket ettiğinin ve piyasanın aşırı kötümser bir ruh haline sahip olduğunun güçlü bir göstergesi. Bu da güçlü bir çoğunluğa zıt hareket eden sinyal olarak yorumlanıyor.

Tarihsel Kalıplar ve Olası Senaryolar

CryptoQuant analizi benzer durumların geçmişte nasıl sonuçlandığına dair önemli bir örnek sunuyor. Eylül 2024’te de Binance’deki fonlama oranı negatif bölgeye girmişti. Bu dönemlerin neredeyse tamamında piyasa kötümser pozisyonlamaya rağmen kısa süre sonra yükselişe geçti. Tek istisna ABD’nin yeni gümrük tarifesi açıklamalarıyla bağlantılı kısa süreli bir makro ekonomik dalgalanma dönemiydi.

Bu tarihsel örüntü tekrarlanırsa mevcut aşırı short pozisyonlamanın Bitcoin’in fiyatı için itici bir güce dönüşebileceği öngörülüyor. Özellikle daha fazla yatırımcı fiyat düşüşü bekleyip short pozisyon açmaya devam ederse oluşabilecek bir “short pozisyon sıkışması” (short squeeze) riski artıyor. Bu tür sıkışmalarda fiyat beklenmedik şekilde yükselmeye başlayınca short pozisyon sahibi yatırımcılar zararlarını sınırlamak için pozisyonlarını hızla kapatmak zorunda kalır. Bu zorunlu kapanışlar yükseliş hareketini daha da hızlandırır ve fiyatta daha şiddetli sıçramalara yol açar.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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