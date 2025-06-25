RIPPLE (XRP)

XRP Coin’de Beklenen Rallinin Gizli İpucu: 5 Dolar Yolu Bu Seviyeden Geçiyor

Özet

  • XRP, 25 Haziran’da 2,20 dolar direncini zorluyor ve 2,35 dolar üzeri kapanışlar trendi yukarı çevirebilir.
  • Destek kırılırsa ilk savunma 1,21 dolarda.
  • Yükselişin güçlenmesinin yolu 2,45 dolar kanal sınırının aşılmasından geçiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Altcoin XRP, 25 Haziran sabahı 1,92-1,95 dolar bandındaki güçlü zeminden gelen tepkiyle 2,07 doları aşarak kritik 2,19-2,20 dolar eşiğine dayandı. Alıcılar bu bariyeri kalıcı destek haline getirebilirse fiyatın 2,30-2,35 dolar bölgesine yönelmesi bekleniyor. Piyasanın gözü analist Josh’un “ters omuz-baş-omuz” formasyonuna işaret ettiği 2,10 dolara çekilmesi ve ardından gelebilecek yeni sıçramada. Başarılı bir kırılım yılın başında görülen yatay konsolidasyon bölgesine geri dönüş ihtimalini kuvvetlendirecek.

Alt Başlıklar
XRP’de 2,20 Dolar Eşiğindeki Kritik Fiyat TestiXRP İçin Yükseliş ve Düşüş Senaryoları

XRP’de 2,20 Dolar Eşiğindeki Kritik Fiyat Testi

XRP’nin 1,92-1,95 dolar aralığından gelen sert yükselişi haftalardır denenip kırılamayan bir desteğin sağlamlığını teyit etti. Ardından eski destek konumundaki 2,07 doları aşıp yeni direnç alanı 2,19-2,20 dolara ulaştı. Hacim artışı henüz sınırlı kalsa da teknik görünüm bu bölgenin kalıcı hale gelmesi durumunda alıcı lehine senaryoyu güçlendiriyor.

Analist Josh, günlük grafikte “ters omuz-baş-omuz” formasyonu yakın takipte. Bu senaryo fiyatın 2,30 dolara yükselip 2,10 dolara geri çekilmesi ve sonrasında kuvvetli bir toparlanma ile 2,35 doların üzerinde onay almasına dayanıyor. Eğer formasyon çalışırsa piyasa algısının belirgin biçimde pozitife döneceği öngörülüyor.

Bu noktadan sonra izlemesi gereken ilk üst eşik 2,45 dolardaki kanal direnci. 2,35 doların üzerinde olacak hacimli mum kapanışları söz konusu trend çizgisini test etme ve hatta aşma potansiyelini artıracak.

XRP İçin Yükseliş ve Düşüş Senaryoları

Alıcılar XRP’nin fiyatını 2,35 doların üstünde tutmayı başarırsa altcoin‘in yıl içinde sıkça görülen yatay konsolidasyon bölgesine dönerek 5 dolara uzanan yeni bir yükseliş hareketi başlatacağı konuşuluyor. Kısa vadeli hedef 2,45 dolar trend çizgisinin kırılması. Orta vadede ise 5 dolar psikolojik eşiğinin test edilmesi bekleniyor.

XRP Coin Fiyat Grafiği

Buna karşın satıcı baskısı güçlenir ve fiyat Nisan ayındaki dip seviyesinin altına düşerse yükseliş senaryosu düşüş düzeltmesine dönüşebilir. Bu durumda ilk kuvvetli destek 1,21 dolar olarak öne çıkıyor. Aşağı sarkma formasyon ihtimalini geçersiz kılacak ve düzeltme dalgasını derinleştirebilecek.

Şimdilik tablo 1,92-1,95 dolar dibi korunabildiği sürece pozitif. Boğaların görevi 2,20 doları desteğe çevirmek ve 2,35 dolar üzerindeki alanı hızlıca geri almak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti

Son Dakika: Ripple (XRP) Davasında Kötü Haber, Torres’i Boğmak İsteyeceksiniz

Yapay Zekadan Tapuda XRP Hesabı: Ortalama 192 Bin Adet Coin Yeterli

Ripple’dan XRP Ledger Atağı: Kripto Para Dünyasında Bir İlk

Zirvesine Yüzde 42 Kaldı: Türklerin Favori Altcoin’i 3 Dolara Göz Kırpıyor

Flaş Çıkış: Ripple’ın RLUSD Stratejisi XRP’ye Gölge Düşürüyor

XRP Coin ETF Onayı Ne Zaman? Ripple (XRP) Hedefi Kaç Dolar?

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de Roket Yakıtı Beklentisi: Binance’deki Şaşırtıcı -0.0033 Verisi Fiyatı Uçurabilir
Bir Sonraki Yazı Avalanche, XRP, Cardano Değil: Nasdaq’ta Listelenen Şirket Nakitinin Yüzde 20’sini Bu 4 Kripto Paraya Yatıracak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de İkili Tepe Uyarısı: Büyük Çökmüş mü Bekleniyor?
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Piyasasında Volatilite Endişesi: Trump Tarifeleri ve Opsiyonlar Yakın Takipte
Kripto Para
2027’ye Kadar Tek Başına 210 Milyon Bitcoin (BTC) Alacak, Birkaç Yıl İçinde Borsalarda BTC Kalmayabilir
BITCOIN (BTC)
Lost your password?