XRP Coin’de Beklenen Rallinin Gizli İpucu: 5 Dolar Yolu Bu Seviyeden Geçiyor

Altcoin XRP, 25 Haziran sabahı 1,92-1,95 dolar bandındaki güçlü zeminden gelen tepkiyle 2,07 doları aşarak kritik 2,19-2,20 dolar eşiğine dayandı. Alıcılar bu bariyeri kalıcı destek haline getirebilirse fiyatın 2,30-2,35 dolar bölgesine yönelmesi bekleniyor. Piyasanın gözü analist Josh’un “ters omuz-baş-omuz” formasyonuna işaret ettiği 2,10 dolara çekilmesi ve ardından gelebilecek yeni sıçramada. Başarılı bir kırılım yılın başında görülen yatay konsolidasyon bölgesine geri dönüş ihtimalini kuvvetlendirecek.

XRP’de 2,20 Dolar Eşiğindeki Kritik Fiyat Testi

XRP’nin 1,92-1,95 dolar aralığından gelen sert yükselişi haftalardır denenip kırılamayan bir desteğin sağlamlığını teyit etti. Ardından eski destek konumundaki 2,07 doları aşıp yeni direnç alanı 2,19-2,20 dolara ulaştı. Hacim artışı henüz sınırlı kalsa da teknik görünüm bu bölgenin kalıcı hale gelmesi durumunda alıcı lehine senaryoyu güçlendiriyor.

Analist Josh, günlük grafikte “ters omuz-baş-omuz” formasyonu yakın takipte. Bu senaryo fiyatın 2,30 dolara yükselip 2,10 dolara geri çekilmesi ve sonrasında kuvvetli bir toparlanma ile 2,35 doların üzerinde onay almasına dayanıyor. Eğer formasyon çalışırsa piyasa algısının belirgin biçimde pozitife döneceği öngörülüyor.

Bu noktadan sonra izlemesi gereken ilk üst eşik 2,45 dolardaki kanal direnci. 2,35 doların üzerinde olacak hacimli mum kapanışları söz konusu trend çizgisini test etme ve hatta aşma potansiyelini artıracak.

XRP İçin Yükseliş ve Düşüş Senaryoları

Alıcılar XRP’nin fiyatını 2,35 doların üstünde tutmayı başarırsa altcoin‘in yıl içinde sıkça görülen yatay konsolidasyon bölgesine dönerek 5 dolara uzanan yeni bir yükseliş hareketi başlatacağı konuşuluyor. Kısa vadeli hedef 2,45 dolar trend çizgisinin kırılması. Orta vadede ise 5 dolar psikolojik eşiğinin test edilmesi bekleniyor.

Buna karşın satıcı baskısı güçlenir ve fiyat Nisan ayındaki dip seviyesinin altına düşerse yükseliş senaryosu düşüş düzeltmesine dönüşebilir. Bu durumda ilk kuvvetli destek 1,21 dolar olarak öne çıkıyor. Aşağı sarkma formasyon ihtimalini geçersiz kılacak ve düzeltme dalgasını derinleştirebilecek.

Şimdilik tablo 1,92-1,95 dolar dibi korunabildiği sürece pozitif. Boğaların görevi 2,20 doları desteğe çevirmek ve 2,35 dolar üzerindeki alanı hızlıca geri almak.