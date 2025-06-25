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Avalanche, XRP, Cardano Değil: Nasdaq’ta Listelenen Şirket Nakitinin Yüzde 20’sini Bu 4 Kripto Paraya Yatıracak

Özet

  • Nasdaq’ta listelenen Aurora Mobile, nakit varlıklarının yüzde 20’sine kadarını kripto paralara yatıracak.
  • Şirket Bitcoin, Ethereum, Solana ve SUI dahil çeşitli kripto paralara yatırım yaparak hazine portföyünü çeşitlendirecek.
  • Aurora Mobile, kripto para yatırımlarıyla şirket likiditesini koruyarak uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Aurora Mobile’ın Yönetim Kurulu, şirketin ve bağlı kuruluşlarının nakit ve nakit benzerlerinin azami yüzde 20’sini Bitcoin (BTC) $107,254.55, Ethereum (ETH) $2,448.19, Solana (SOL) ve SUI (SUI) gibi kripto paralara yatırabileceğini duyurdu. Nasdaq’ta JG kodu ile işlem gören Çinli pazarlama teknolojisi sağlayıcısı, kararla hazine portföyünü çeşitlendirerek varlık değerini korumayı ve artırmayı hedefliyor. Yönetim, operasyonel nakit akışını korurken küresel pazarlara açılma ve iş ortaklıklarını büyütme stratejilerini destekleyecek yeni hazine yönetimi yaklaşımının altını çizdi. Yetkililer girişimin hissedar getirilerini uzun vadede iyileştireceğini vurguladı.

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Hazine Yönetiminde Kripto Para StratejisiCEO Luo: Kripto Para Yatırımları Portföy Çeşitliliğini Artıracak

Hazine Yönetiminde Kripto Para Stratejisi

Karara göre toplam konsolide nakdin beşte biri doğrudan coin alımlarıyla kripto para piyasasına aktarılacak. Aurora Mobile, Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra Solana ile SUI’yi de portföye ekleyerek risk-getiri dengesini geniş tutmayı planlıyor. Yönetim Kurulu, geleneksel varlıklara düşük korelasyonlu bu varlık sınıfının portföy çeşitliliğini güçlendireceğini ve değer koruma potansiyeli sunduğunu belirtti. Yatırımlar standart hazine prosedürleriyle izlenecek ve düzenli raporlamalarla şeffaf biçimde kamuoyuna duyurulacak.

Aurora Mobile’ın Kripto Para Stratejisi

Şirket yöneticileri günlük operasyonlar için gerekli likiditenin korunacağını ve hiçbir temel faaliyet alanında kısıntıya gidilmeyeceğini açıkladı. Dengeli tahsis modeli kur ve piyasa riskini sınırlarken yenilikçi gelir fırsatlarının önünü açacak. Böylece Aurora Mobile, büyüme harcamalarını sekteye uğratmadan kripto para piyasasının potansiyelinden faydalanacak.

CEO Luo: Kripto Para Yatırımları Portföy Çeşitliliğini Artıracak

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Weidong Luo, kripto para yatırımcılarının hem portföy çeşitliliğini artıracağını hem de şirketin inovasyon kimliğini güçlendireceğini ifade etti. Luo’ya göre finans ve teknolojinin kesişim noktasında konumlanan strateji, uzun vadeli değer yaratma fırsatını büyütüyor. Düşük korelasyon sayesinde hazine getirisi optimize ediliyor ve gelecek finans dünyasına erken erişim sağlanıyor.

2011’de kurulan Aurora Mobile, istikrarlı bulut mesajlaşma çözümleri ve veri odaklı pazarlama teknolojileriyle Çin’de geniş bir kurumsal müşteri tabanına ulaştı. Şirket, yapay zeka destekli ürünleriyle küresel açılımını sürdürürken kripto para yatırımlarını “küresel pazar yayılımı + yapay zeka güçlendirmesi” anlayışındaki çift motorlu büyüme stratejisinin finansal temel direği olarak konumlandırıyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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