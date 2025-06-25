BITCOIN (BTC)

Bitcoin 106 Doların Üzerine Çıktı, Balina Harekete Geçti: Binance’e 2 İşlemde 121 Milyon Dolar Taşıdı

Özet

  • 121 milyon dolarlık bin 140 adet BTC iki işlemle Binance borsasına aktarıldı.
  • Aynı dönemde ProCap BTC 3 bin 724 adet BTC, Strategy ise 245 adet BTC topladı.
  • Büyük işlemler Bitcoin'in fiyatındaki hızlı yükselişle eş zamanlı gerçekleşti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin $107,254.55‘in (BTC) fiyatı ikinci kez 106 bin doların üzerine tırmanırken, Whale Alert isimli Blockchain takipçisi Binance’e yönelen 121 milyon dolarlık devasa bir transfer tespit etti. Yaklaşık bir saat arayla gelen iki işlemde kimliği belirsiz bir cüzdandan borsaya 500 adet BTC ve 640 adet BTC şeklinde toplamda bin 140 adet BTC gönderildi. Bu dönemde en büyük kripto paranın fiyatı yüzde 2,6 yükselişle 103 bin 810 dolardan 106 bin 500 dolara geldi.

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Binance’e Yapılan Devasa Bitcoin Transferinin DetaylarıMichael Saylor ve Pompliano’nun Milyar Dolarlık BTC Alımları

Binance’e Yapılan Devasa Bitcoin Transferinin Detayları

Whale Alert verilerine göre transferler Salı sabahı kaydedildi. 500 adet BTC’lik ilk transferi 640 adet BTC’lik ikinci transfer izledi. Fiat karşılığı 121 milyon dolar olan bu miktar dünyanın en büyük kripto para borsasına aynı cüzdandan aktarıldı. İşlemlerin zamanlaması Bitcoin’in kısa sürede yaşadığı sert değer yükselişiyle çakıştı.

Binance’e Yapılan Bitcoin Transferi

Analistler, en büyük kripto paranın fiyatının bir günde 2 bin 690 dolar yükselmesinin ardından balinaların likidite sağlamak veya kar almak istediğini düşünüyor. Büyük hacimli satışların devam edip etmeyeceği ise 106 bin 500 doların destek bölgesine dönüşüp dönüşmemesine bağlı olacak.

Michael Saylor ve Pompliano’nun Milyar Dolarlık BTC Alımları

Melek yatırımcı Anthony Pompliano, Salı günü 1 milyar dolarlık birleşme sonrası kurduğu ProCap BTC’nin 750 milyon dolarlık fon topladığını ve bunun yarısıyla 3 bin 724 adet BTC (yaklaşık 396.5 milyon dolar) satın aldığını açıkladı. Michael Saylor ise “₿3.724 güçlü bir başlangıç” yorumunu yaparak desteğini gösterdi. Pompliano ise verdiği yanıtta “Piyasada biraz Bitcoin bırak” diyerek espirili bir karşılık verdi.

Pazartesi günü Saylor’un Bitcoin hazine şirketi Strategy, önceki hafta duyurduğu 1 milyar dolarlık dev alımın ardından 26 milyon dolar değerinde 245 adet BTC’yi daha kasasına koyduğunu açıkladı. Şirketin kasasındaki Bitcoin miktarı böylece 592 bin 345 adet BTC’ye ulaştı ve bu miktarın değeri haberin hazırlandığı sırada yaklaşık 63 milyar 63 bin 62 dolardı.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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