Bitcoin İçin Flaş Arz Şoku Yorumu: Bu 2’li Fiyatın Ateşini Harlıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin Bitcoin $107,254.55 danışmanı ve kripto para kralının önde gelen savunucusu Max Keiser, X hesabında Bitcoin’in çok yakında “arz şoku” yaşayacağını ilan etti. Keiser, “Hesapları yaptım, arz şoku kaçınılmaz” diyerek iddiasına roket emojisi ekledi. Bu çıkış 21 milyon adetle sınırlı arzın yaklaşık 20 milyonunun üretilmiş olmasına dayanıyor. Benzer bir uyarıyı spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığı 2024 başında JAN3 CEO’su Samson Mow da dile getirmişti. Keiser’ın paylaşımı Bitcoin dünyasında geniş yankı buldu.

Keiser’in Çarpıcı Bitcoin Arz Şoku Tahmini

Keiser’in açıklaması Bitcoin dünyasında uzun süredir konuşulan sınırlı arz meselesini yeniden öne çıkardı. Satoshi Nakamoto’nun kodladığı protokol, toplam arzı 21 milyon adet BTC ile sabitlerken bugün bunun neredeyse 20 milyon adeti dolaşımda. Keiser, geriye kalan miktarın hızla azalmasının talebin canlı kalması halinde fiyatı güçlü şekilde yukarı taşıyabileceği görüşünde.

Birçok isim de 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen dördüncü blok ödülü yarılanması sonrası blok ödülünün 6,25 adet BTC’den 3,125 adet BTC’ye düşmesini kritik bir kırılma noktası olarak görüyor. Bir sonraki blok ödülü yarılanması 2028’de gerçekleşecek ve yeni BTC üretimi yeniden yüzde 50 düşecek. Keiser ile Mow, bu mekanizmanın madencilerin satış baskısını azaltacağını, piyasaya giren taze arzı sınırlayacağını ve “arz şokunu” tetikleyeceğini değerlendiriyor.

ETF’ler de Bitcoin Talebini Güçlendiriyor

Samson Mow, yalnızca arz değil talep tarafında da görülmemiş bir sıkışma bekliyor. Ona göre BlackRock’un iShares IBIT fonu başta olmak üzere onaylanan spot Bitcoin ETF’leri on iki ayda milyarlarca dolarlık Bitcoin’i saklama hesaplarına çekerek borsalardaki likiditeyi daralttı. Bu eğilim sürecek olursa azalan günlük üretime karşı büyüyen kurumsal talep fiyat üzerinde çift yönlü baskı kuracak.

Kurumsal şirketler de geri kalmıyor. Michael Saylor’un Strategy’si yarım milyon adetin üzerindeki BTC hazinesi ile BlackRock’un ardından ikinci en büyük Bitcoin yatırımcısı konumunda. Japonya merkezli Metaplanet ve Anthony Pompliano’nun yeni girişimi ProCap BTC de düzenli Bitcoin alımı yapıyor. Uzmanlar, ETF girişleriyle birleşen bu hazine yönetimi stratejilerinin Keiser’in öngördüğü “arz şoku” için uygun zemini hazırladığını vurguluyor.