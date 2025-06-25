Kripto Para

Donald Trump Bağlantılı Şirket Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Final Hamlesini Yaptı: 45 Günlük Süre Başladı

Özet

  • Truth Social, Bitcoin-Ethereum ETF’si için NYSE üzerinden 19b-4 başvurusunu tamamladı.
  • Fon, 3:1'lik Bitcoin-Ethereum oranıyla pasif yönetilecek ve Yorkville America Digital sponsorluğunda işlem görecek.
  • SEC'in vereceği karar şirketin kripto para planının kaderini belirleyecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), 24 Haziran 2025 Salı günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu 19b-4 formu ile çoğunluk hissesi ABD başkanı Donald Trump’a ait olan Trump Media & Technology Group’un sosyal medya platformu Truth Social tarafından ihraç edilecek Bitcoin $107,254.55 ve Ethereum $2,448.19 Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) kotasyonu için kural değişikliği talebinde bulundu. Pasif yapılı fon Bitcoin ve Ethereum’un fiyatlarını yansıtmayı amaçlıyor. Geçen hafta iletilen izahnameye göre portföy başlangıçta BTC değeri bakımından 3:1 oranla ETH tutacak. Fonun sponsoru Yorkville America Digital, saklama hizmetini ise Foris DAX Trust Company üstlenecek.

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Truth Social’ın Yeni ETF Başvurusunun DetaylarıSEC’in Karar Vermek İçin 45 Günü Var

Truth Social’ın Yeni ETF Başvurusunun Detayları

Yeni ETF, Truth Social’ın yalnızca Bitcoin’e odaklanan benzer başvurusunu takip ediyor. Böylece şirketin ürün yelpazesi iki ayrı kripto para odaklı fonla genişliyor. 3:1 Bitcoin-Ethereum oranı fiyat oynaklığını dengelemeyi hedeflerken yatırımcılara pazarın en büyük iki kripto parasına aynı çatı altında erişim sunacak. Yorkville America Digital, yönetim ücreti dışındaki tüm operasyonel giderleri üstlenerek fonun pasif karakterini destekliyor.

Trump Media & Technology Group – Bitcoin ve Altcoin Ethereum ETF

Trump Media, bu ay içinde duyurduğu 2.32 milyar dolarlık özel hisse satışıyla bir “Bitcoin hazinesi” kurmayı planladığını açıklamıştı. Şirket ayrıca 400 milyon dolara kadar hisse geri alımı yapabileceğini bildirdi. Tüm bu planlamalar Truth Social markasını politik kimliğin ötesine taşıyarak güçlü bir kripto para finans merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

SEC’in Karar Vermek İçin 45 Günü Var

19b-4 formu bir kripto para ETF’si için iki aşamalı başvuru sürecinin son adımını oluşturuyor. SEC’in kural değişikliğini onaylamak için genelde 45 gün içinde karar vermesi gerekiyor. Önceki hafta sunulan izahname (S-1) ile birlikte dosya seti tamamlandığından SEC’in ilk yanıtı Temmuz ayının sonuna kadar gelebilir.

Onaylanması halinde ETF, NYSE Arca’da spot piyasada işlem görecek ve fonun BTC ve ETH varlıkları doğrudan Foris DAX Trust Company‘nin cüzdanlarında tutulacak. Trump bağlantılı bir ihraççının düzenleyici testten geçmesi Washington’da kripto para politikasının siyasi boyutunu da gündeme taşıyarak sektörde yeni tartışmalara neden olabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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