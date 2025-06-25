Donald Trump Bağlantılı Şirket Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Final Hamlesini Yaptı: 45 Günlük Süre Başladı

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), 24 Haziran 2025 Salı günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu 19b-4 formu ile çoğunluk hissesi ABD başkanı Donald Trump’a ait olan Trump Media & Technology Group’un sosyal medya platformu Truth Social tarafından ihraç edilecek Bitcoin $107,254.55 ve Ethereum $2,448.19 Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) kotasyonu için kural değişikliği talebinde bulundu. Pasif yapılı fon Bitcoin ve Ethereum’un fiyatlarını yansıtmayı amaçlıyor. Geçen hafta iletilen izahnameye göre portföy başlangıçta BTC değeri bakımından 3:1 oranla ETH tutacak. Fonun sponsoru Yorkville America Digital, saklama hizmetini ise Foris DAX Trust Company üstlenecek.

Truth Social’ın Yeni ETF Başvurusunun Detayları

Yeni ETF, Truth Social’ın yalnızca Bitcoin’e odaklanan benzer başvurusunu takip ediyor. Böylece şirketin ürün yelpazesi iki ayrı kripto para odaklı fonla genişliyor. 3:1 Bitcoin-Ethereum oranı fiyat oynaklığını dengelemeyi hedeflerken yatırımcılara pazarın en büyük iki kripto parasına aynı çatı altında erişim sunacak. Yorkville America Digital, yönetim ücreti dışındaki tüm operasyonel giderleri üstlenerek fonun pasif karakterini destekliyor.

Trump Media, bu ay içinde duyurduğu 2.32 milyar dolarlık özel hisse satışıyla bir “Bitcoin hazinesi” kurmayı planladığını açıklamıştı. Şirket ayrıca 400 milyon dolara kadar hisse geri alımı yapabileceğini bildirdi. Tüm bu planlamalar Truth Social markasını politik kimliğin ötesine taşıyarak güçlü bir kripto para finans merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

SEC’in Karar Vermek İçin 45 Günü Var

19b-4 formu bir kripto para ETF’si için iki aşamalı başvuru sürecinin son adımını oluşturuyor. SEC’in kural değişikliğini onaylamak için genelde 45 gün içinde karar vermesi gerekiyor. Önceki hafta sunulan izahname (S-1) ile birlikte dosya seti tamamlandığından SEC’in ilk yanıtı Temmuz ayının sonuna kadar gelebilir.

Onaylanması halinde ETF, NYSE Arca’da spot piyasada işlem görecek ve fonun BTC ve ETH varlıkları doğrudan Foris DAX Trust Company‘nin cüzdanlarında tutulacak. Trump bağlantılı bir ihraççının düzenleyici testten geçmesi Washington’da kripto para politikasının siyasi boyutunu da gündeme taşıyarak sektörde yeni tartışmalara neden olabilir.