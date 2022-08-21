Kripto paralar çok daha büyük bir çöküşe hazırlanıyor olabilir. 2022 yılında bu iki kez oldu.

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En büyük kripto para birimi 21.000 doların altına düştükten sonra yeniden 21.200 doların üzerinde alıcı buluyor. Piyasalarda yaşanan son düşüş altcoinlerin haftalık bazda %20’den fazla düşmesine neden oldu. Tüm kripto paraların toplam değeri ise tekrar 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Peki ilerleyen günlerde kripto para piyasalarını neler bekliyor? Bu uyarıya dikkat.

Bitcoin (BTC) Düşer Mi?

Yükselen kama kırılımı Bitcoin fiyatında ciddi bir düşüşe neden olabilir. 2022’nin başından bu yana, bu özel model iki kez ortaya çıktı ve önceki ikisinin sonucu %30-40 arasında kayıpla sonuçlandı. Bu nedenle eğer beklenen olursa Bitcoin için 19.000 dolarlı seviyeleri görebiliriz. Böylesi büyük bir düşüş altcoinlerde %50’yi aşan kayıplar tetikleyecektir. Aşırı satış sinyalleri vermeyen BTC fiyatı maalesef bu görünümü destekliyor.

16 Ağustos’ta BTC fiyatı, kısa vadeli toparlanmanın sona erdiğini gösteren yükselen kama modelinden düşüş eğilimi gösterdi. Ortaya çıkan düşüş, ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayında faiz oranlarını 0,75 artırabileceği ve önemli bir geri çekilmeyi tetikleyebileceği haberleriyle ivme kazandı.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Yeniden test sonrası yaşanan düşüş BTC fiyatını 20.785 dolar desteğine kadar çekti. Bununla birlikte, böylesine keskin bir düşüşün ardından, fiyat son iki günde hafifçe toparlandı ve %3’lük bir kazanç kaydetti. Yükselen fiyata rağmen zayıflayan hacim ise dikkat çekicidir. Altcoinlerdeki hacim kaybı birçoğunda %40’a ulaştı.

Kripto paraların %50’yi bulabilecek kayıplardan kurtulmasının tek yolu 22.600 dolarlık direncin test edilmesidir. BTC fiyatının momentum kazanabilmesi için bu bölgenin aşılması şart. Eğer bu direnç testi başarısız olursa Bitcoin bu sefer 20.785 dolar desteğinde durmayabilir. Ayrıca, kama deseni 19.000 dolarlık desteğin kırılmasıyla da sonuçlanabilir. Bitcoin fiyatının 16.000 dolara düşebileceği bu senaryo, altcoinler için küçük bir kıyamete sebep olabilir.

Fakat iyi bir haber de var. BTC fiyatı, son düşüş sırasında göstergenin alt bandını deldi ve satış baskısının verilen süre için çok ani olduğunu gösterdi. Bu nedenle gösterge, fiyatlar düşmeye devam etmeden önce rahatlama rallisi teorisini destekliyor. Güncel direnç seviyeleri 22.580 ve 25.000 dolar seviyesidir. Destek bölgeleri ise 20.780 ve 19.000 dolardır.