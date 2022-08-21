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Justin Sun ve daha birçok kripto zengini tarafından desteklenen bu altcoin için kritik uyarı yayınlandı. Flexpool tarafından yapılan duyuruya göre yatırımcılar ciddi miktarda para kaybetmeye hazırlıklı olmalı. Peki bu altcoinin Eylül ayında yapılacak Merge ile bağlantısı ne? Kripto para yatırımcıları hangi altcoine karşı uyarıldı? İşte detaylar.

Ethereum POW (ETHW) Güvenilir Mi?

Popüler kripto para madencisi Flexpool tarafından yapılan duyuruya göre EthereumPoW[.]org ciddi riskler barındırıyor. Poloniex ve diğer bazı borsalar Ethereum’un PoW çatalını temsil eden ETHW listelenmeye başladı. Aşağıda gördüğünüz üzere bu altcoinin internet sitesi madencilik şirketi tarafından paylaşılan adresle aynıdır.

Duyuru ise şöyle;

“Projelerinin gerçek ETHW olduğunu iddia ediyorlar. Bariz kırmızı bayraklar var (bunun zahmetsiz tek sayfalık bir web sitesi olduğu gerçeği gibi), en önemlisi logomuzu web sitelerinde “Katkıda Bulunanlar” bölümü altında bizim iznimiz olmadan kullanmalarıdır. EthereumPoW[dot]org’dan hiç kimse bize ulaşmadı; onları daha önce duymamıştık. Lütfen bu projenin büyük olasılıkla bir aldatmaca olduğunu unutmayın. Biz onlara bağlı değiliz.”

Justin Sun Desteklemişti

Tron’un kurucusu ve Poloniex borsasının sahibi olan Justin Sun, Ethereum Vakfına karşı cephe alan ilk isim olmuştu. Hatta Poloniex, ETHW isimli altcoini platformunda listeledi. Aşağıdaki görselde Poloniex borsasının duyurusu ve Justin Sun’ın desteğini görebilirsiniz.

Ayrıca CoinMarketCap platformundan kontrol edildiğinde ilgili altcoinin Poloniex dahil aşağıdaki kripto para borsalarında listeli olduğunu görüyoruz.. Bu internet adresi ETHPoW (IOU) (ETHW) isimli altcoinin sayfasında resmi sayfa olarak işaretledi.

Dolandırıcılara Dikkat

Bunun yanı sıra, hızlı bir incelemeden sonra, platformda birçok sorun tespit edildi. Flexpool tarafından yapılan duyuruya göre basit ve hızlı bir internet sitesi hazırlanmış. Dolandırıcılar genellikle bu tarz tek sayfalık basit internet siteleriyle insanları dolandırır. Üstelik akıllı sözleşme kodunda da ciddi tuzaklar var. Örneğin normalde işlem ücretlerinin bir kısmı EIP-1559 ile yakılır ancak burada belirli bir cüzdana transfer ediliyor.

Flexpool şunları söyledi;

“Kodlarında bir sürü aptal hata var; fakat kendilerini çok profesyonelce gösteriyorlar. Lütfen bu projeyle etkileşime geçmeden veya web sitelerini ziyaret etmeden önce iki kez düşünün.”

Daha önce de uyardığımız gibi, çok sayıda dolandırıcı Merge sürecini istismar etmeye çalışacak. Bunların çok daha yeni ve zekice yöntemler kullanabileceklerini bilmemiz gerekiyor. Bu sebepten ağdaki işlemleri mümkün olduğunca azaltıp Ethereum ve Ethereum tabanlı varlıklarınızı güvenilir kabul ettiğiniz merkezi borsalarda tutmanız avantajınıza olabilir. Eğer ETHW veya farklı POW çatalına ait token hakkedişiniz olursa bu muhtemelen güvenilir merkezi borsalar tarafından da size iade edilecektir.