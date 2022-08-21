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Bu Fiyattan ApeCoin (APE) Alınır Mı?

En büyük metaverse altcoin olan APE kısa vadede nasıl bir performans izleyebilir? Bu seviye alım için mantıklı mı?
17:40
21 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeniden düşüş dolu günler yaşıyor. Son 24 saatte Bitcoin 20.761 dolara kadar düştü. Yatırımcılarda yeniden bir rahatlama rallisi için beklenti olmaya başladı. Peki APE fiyatı bu seviyeden alım için mantıklı mı? Haftalık kayıplar birçok altcoinde %20’yi aştı. Önümüzdeki haftaya dair beklentileri ele alıyoruz.

ApeCoin (APE)

Metaverse altcoinlerin toplam piyasa değeri 12,4 milyar dolara kadar geriledi. İşlem hacmi ise 1,5 milyar dolarda sınırlı kaldı ve son 24 saatte %16 düştü. MANA, yaşadığı kayıpların sonucu olarak piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoin unvanını kaybetti. APE ise haftalıkta %23,4 değer kaybına rağmen 1,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle yeniden birinci sırada yer alıyor.

APE fiyatı yazı hazırlandığı sırada 5,23 dolarda. Popüler altcoin haziran ayındaki 2022 dibinden bu ayın başlarındaki son zirvesine %147’lik bir ralli gerçekleştirdi. Ancak, o zamandan beri tepe noktadan %34 düştü. Bu arada APE özelindeki geri çekilmenin piyasanın genelinden önce başladığını da hatırlatmakta fayda var. Peki bu fiyattan APE almak mantıklı mı? Yatırımcılar karlı bir alım için beklemeli mi?

ApeCoin (APE) Alınır Mı?

APE fiyatının şimdiye kadar yaşadığı geri çekilmenin temelinde aşırı yükselen değeri yatırıyordu. Güçlü kar satışları hızlı düşüşteki yoğun satış baskısını açıklıyor. Mevcut fiyat ciddi anlamda düşmüş olmasına rağmen halen daha fazla düşüş kapıda olabilir.

Altcoinin düşüş performansından sonra duyarlılığın henüz düzelmediğini gösteren birçok işaret var. Düşük yükseliş hissi, son 24 saatte önemli hacimlerin olmamasıyla daha da doğrulanabilir. APE’nin günlük zincir içi işlemlerinde de benzer bir sonuç görüldü. İşlemler, yazı yazılırken, özellikle son 24 saat içinde zarardaydı ve aynısı kârlı olanlardan daha ağır basıyordu. Bu, dipten yakın zamanda satın alanların bile hala zararda olduğunu teyit ediyor gibiydi.

APE’nin zincir üstü ölçümleri, satın alma hacimlerinin hala önemli ölçüde düşük olduğunu gösteriyor. Piyasadaki devam eden belirsizlik bunu besliyor. Bitcoin’in henüz beklenen aşırı satış seviyelerine inmemiş olması da APE’nin dezavantajları arasında sayılabilir. Yani yatırımcılar için bu seviyelerden yapılacak ApeCoin (APE) alımları en azından kısa vadede ekstra riskli olabilir.

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