Altcoin sezonu nedir, ne anlama geliyor ve ufukta bir altcoin sezonu var mı? Gelin tüm bunların ve daha fazla benzer sorunun yanıtına daha yakından bakalım.

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Herhangi bir yeni yatırım fırsatının yükselişinde olduğu gibi, kripto paraların ortaya çıkışı, kripto paralarla ile ilgili içerik talebini karşılamaya adanmış tüm bir endüstrinin ortaya çıkmasına neden oldu. Piyasa haberlerinden kripto para analizlerine kadar bu tür içeriklerin oluşturulması ve paylaşılması bireysel yatırımcıların sektöre girme biçiminin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

“Altcoin Sezonu” Terimi

Önümüzdeki on yılda kripto paraların yükselip yükselmeyeceğini veya düşüp düşmeyeceğini tahmin eden web sitelerinden, Twitter’da listeleri alt üst eden kripto para uzmanlarına kadar, kripto paralarla ilgili içeriğin hacmi ve paylaşım yapılan platformların sayısı son birkaç yılda adeta patladı.

Gerçekten de, ABD düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi’nin 2021’nin Kasım ayından yaptığı bir ankete göre, her altı Amerikalıdan biri kripto paralara yatırım yaptı veya ticaretini yapıyor olması göz önüne alındığında, kripto paralarla ilgili hemen hemen her şey hakkında içerik ve analiz talebinin artmış olması hiç de şaşırtıcı değil.

İçeriğe olan talepteki bu artışın yanı sıra, potansiyel eğilimleri yakalamanın da yeni yolları ortaya çıktı. Kripto para sektörü nispeten oldukça yeni olmasına rağmen, on, on bir yıllık geçmişi uzmanların bazı kalıpları farketmesine, karşılaştırmalar yapmasına ve daha esnek analizler yapmasına imkan tanımaya başladı.

Kısacası analistler, geçmiş kalıplara bakarak ve onları adlandırarak, gelecekteki trendleri daha gerçekleşmeden tahmin etmeye çalışıyor. Bu son derece volatil olan kripto para piyasalarında çok şey kazanmayı veya kaybetmeyi bekleyen yatırımcıların, yatırımlarıyla ilgili mümkün olduğunca fazla bilgi elde etme konusunda anlaşılabilir bir ilgiye sahip olmalarını sağlıyor. Bu bağlamda altcoin sezonu, kripto para piyasalarının düşüş veya yükselişlerini açıklamak amacıyla üretilmiş popüler terimlerden biridir. Peki altcoin sezonu nedir, ne anlama geliyor ve ufukta bir altcoin sezonu var mı? Gelin bunlar ve daha fazla benzer sorunun yanıtına daha yakından bakalım.

Altcoin Sezonu Nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, altcoin sezonu veya alt sezonu, Bitcoin dışındaki kripto paraların tamamının, en büyük kripto paradan daha iyi performans gösterdiği dönemi ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir altcoin sezonu boyunca, Bitcoin’in piyasalar üzerindeki hakimiyeti ve pazar payı düşerken, altcoin’ler, özellikle de büyük altcoin’lerin hızla değerini artırdığı ve piyasalar üzerindeki hakimiyetlerini artırdıkları görülür.

Bitcoin’in hakimiyeti, Bitcoin’in piyasa değerinin diğer altcoinlerle karşılaştırıldığında ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. CoinMarketCap’ten alınan veriler Bitcoin’in şu anda piyasadaki hakimiyetinin yüzde 39,8 olduğunu gösteriyor. Bu, altcoin’lerin kripto para piyasalarının toplam değerinin yüzde 60’undan fazlasını oluşturduğu anlamına geliyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti özellikle 2018’de büyük ölçüde düştü ve yüzde 32 seviyelerine kadar geriledi.

Yatırımcılara bir altcoin sezonuna girilebileceği dair önemli göstergeler sağlayan birkaç önemli sinyal bulunmaktadır. Gelin şimdi bunlara daha yakından bakalım.

Altcoin Sezonunun Tespiti Nasıl Yapılır?

Alman analitik sitesi Blockchain Center’a göre en büyük 50 altcoin listesindekilerin yüzde 75’i önceki 90 gün içinde Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiğinde bir altcoin sezonunun başladığından söz edilebilir. Sitenin belirttiğine göre, bu en büyük altcoin’lere DAI veya USDT gibi stablecoinler veya WBTC gibi varlık destekli token’lar dahil edilmiyor.

2021, Bitcoin ve altcoin’lerin büyük çıkış yaptığı tarihi bir yıl olurken, tanık olunan piyasa çöküşleri ile 2022 de tarihi bir yıl olma yolunda ilerliyor. Terra (LUNA) ekosisteminin çöküşüyle Bitcoin ve altcoin’lerdeki sert düşüşler kaydedilerken ve birçok kripto para şirketi ya iflas etti ya da iflasın eşiğine dayandı.

Blockchain Center’ın sağladığı verilere göre, bu rehberin hazırlandığı sırada Bitcoin son 90 günde yüzde 29,3 değer kaybetti ve altcoin’lerin yüzde 75’inden çok daha kötü bir performans gösteriyor. Bu da tam olarak bir altcoin sezonunda olunduğu anlamına geliyor. Platform, bunun için daha anlaşılır bir endeks de sağlıyor; Altcoin Season Index (Altcoin Sezonu Endeksi). Endekse göre şu anda tam olarak bir altcoin sezonunu tam içinde, hatta zirvesi görülmüş olabilir. Çünkü endeks, 10 Ağustos 2022 tarihide 98’e çıkarak ve aradan geçen 10 günde 10 puanlık düşüşle 80 seviyesine gerilemiş durumda.

Endekse göre, 25 ve altı Bitcoin sezonunda olunduğunun, 75 ve üstü ise altcoin sezonunda olunduğu anlamına geliyor. Bu bakımdan bir altcoin sezonunda olunup olunmadığının veya bir altcoin sezonuna ne kadar yakın olunduğunun tespiti için endeks son derece kullanışlı.

Altcoin Sezonlarının Geçmişi

Kripto paraların on yıllık kısa tarihi boyunca, normal sektördeki yeni gelişmelerin teşvik ettiği, tamamen gelişmiş bir altcoin sezonuna girilen birkaç olayın yaşandığı görülüyor. Örneğin, 2017’nin Mayıs ayı, ICO‘lar veya ilk kripto para teklifleri ile yatırımcıların doğrudan yatırımlara öncelikli olarak erişmesine ve yeni kripto paraların piyasaya sürülmesine yardımcı olduğu için altcoin’lerin adeta patlama yaptığı görüldü. Sonuç olarak, bazılarının oldukça iyi performans gösterdiği binlerce kripto para ortaya çıkarken, birçoğu tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alarak yok olup gitti.

2020’de NFT‘lerin ve DeFi‘nin yükselişi altcoin’lerin yeniden hayat bulmasına neden olurken, sahneye bir dizi yeni kripto para ve yeni yatırımcı çıktı.

2021 boyunca, metaverse ve Web3 ile ilgili kripto paraların yükselişi ve NFT’lere olan ilginin devam etmesi altcoin piyasalarının canlı kalmasını sağladı. Gerçekten de, CoinMarketCap’in verilerine göre şu anda varlığı bilinen 20 binden fazla altcoin bulunuyor ve bu altcoin’lerin kripto para piyasalarında daha büyük bir pazar payı alıyor olması son derece makul görünüyor.

2022 yılı da Bitcoin’deki çöküşle birlikte ondan umudunu kesen yatırımcıların altcoin’lere yöneldiği bir yıl oldu. En azından bu rehberin hazırlandığı sırada durum tam olarak böyle.

Altcoin’lerdeki toparlanma, yatırımcıların sektöre güven duyduğunun ve piyasa koşullarının elverişli olduğunun iyi bir göstergesidir. Altcoin’ler görece yüksek riskli varlıklar olması nedeniyle yatırımcılar riskten kaçınmaya başlaması altcoin piyasaları için oldukça kötü bir haber olabilir. Son aylarda başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere birçok merkez bankasının faiz artışına gitmesi ve bu eğilimin devam edeceğinin sinyallerinin verilmesi kripto para piyasalarının neredeyse tamamının çökmesine neden oldu ve makroekonomik koşulların kripto para sektörünün sağlığını ne ölçüde etkileyebileceğinin sinyalini vermiş oldu.

Altcoin Sezonuna Hazırlık

BU noktada dikkat edilmesi gereken şey, eğer yaşanacak bir altcoin sezonunun yaklaştığını gösterebilecek birkaç modelin bulunduğudur. Başta Ethereum (ETH), XRP (XRP) ve Binance Coin’dir (BNB) olmak üzere piyasa değeri bakımından büyük altcoin’lerin ciddi oranlarda yükselmesi altcoin sezonunun ilk ve en önemli göstergesidir.

Metaverse veya Web3’teki yeni gelişmeler gibi yeni trendlerin ortaya çıkması, yeni bir yatırım ve yeni kripto paraların piyasaya çıkmasına neden olabilir. Bu da bir altcoin sezonunun fitilini ateşler. Bu bakımdan yeni trendlerin takibi de bir altcoin sezonunun başlamak üzere olduğunun tespiti noktasında oldukça önemlidir.

Son olarak, BTC‘nin hakimiyetinin zayıflaması ve düşmesi en iyi altcoin sezonu göstergelerinden biridir. Bitcoin‘den para çıkıyorsa paranın başka bir yöne akması gerekir. Tabii ki, yatırımcılar risk almıyorsa bu para tahvillere ve emtialar gibi daha yerleşik varlıklara gidebilir. Bununla birlikte, piyasa koşulları uygunsa ve yatırımcılar risk alıyorsa para doğrudan doğruya altcoin’lere akabilir.

Altcoin Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

İçinde bulunduğumuz yılda yeni bir altcoin sezonu gelmeyecekmiş gibi görünse de Altcoin Sezonu Endeksi’nin de gösterdiği gibi şu anda bir altcoin sezonunundayız ve hatta sonuna yaklaşmış olunabilir. Çünkü Blockchain Center’in Altcoin Sezon Endeksi’nde ibre bu rehberin hazırlandığı sırada 80’i gösteriyor.

Bir sonraki altcoin sezonunun ne zaman geleceği veya bu yıl içinde yeni bir altcoin sezonunun yaşanıp yaşanmayacağı belirsiz olsa da bir yatırımcının altcoin’lerde altcoin sezonuna hazırlanabilmesi için belirli seçenekleri bulunmaktadır. Bu hazırlık, trend olan altcoin’leri araştırmayı ve uzun vadede potansiyelli olup olmadığını incelemeyi kapsar. Bu kripto paraları düzgün bir şekilde araştırmak ve uzmanların kripto paralar hakkında sahip olabileceği farklı bakış açılarını incelemek için zaman ayırmak, bunların birer uygun yatırım araçları olup olmadığını veya iyi bir PR’den yararlanacak kadar şanslı olup olmadıklarını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Altcoin sezonuna hazırlık için zaman ayırarak, yatırımcıların orta vadede çökebilecek kripto paralara bağlı bir çılgınlıktan veya dolandırıcılıktan korunmasını sağlayabilir.

Kalıplara bakmak ve kripto para piyasalarının geleceğini tahmin etmeye çalışmak her ne kadar cazip gelse de birtakım problemler yaşanabilir. Sektör hala oldukça yeni ve bu nedenle, belirli makro baskılarla karşı karşıya kaldığında nasıl tepki verecekleri net olarak bilinmiyor. Bu da birtakım potansiyel risklerin bulunduğu anlamına geliyor.

Altcoin’ler, önemli şeyler vadediyor olmalarından dolayı topluluk için değerli olarak algılanmak koşuluyla uzun vadede çok yüksek oranlarda yükselebilirler. Ucuz para ortalıkta dolaşırken, yatırımcıları kendine çekmek için heyecan verici bir potansiyel yeterlidir. Bununla birlikte, yakın vadede değerlerini kanıtlayamayacak olurlarsa ve makro manzara değişecek olursa yatırımcıların altcoin’lere büyük yatırımlar yapmaya devam etmeleri mümkün olmayabilir. Bu da beraberinde büyük çöküşleri getirebilir.