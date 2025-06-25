Cardano (ADA)

Cardano Kurucusu Hoskinson Açıkladı: 100 Dolar Değerinde XRP Tutanlar 1.2 Milyar Adet Coin’den Pay Alacak

Özet

  • Cardano, Midnight yan Blockchain'iyle XRP’ye gizli akıllı sözleşme gücü katıyor.
  • 11 Haziran 2025 itibarıyla 100 dolar üzeri XRP tutan yatırımcılar 1.2 milyar adet NIGHT coin AirDrop'undan pay alabilecek.
  • Lace Cüzdanı XRP’yi desteklerken, RLUSD stablecoin'i ise Cardano ağında kullanılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Altcoin Cardano $0.564554’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, XRP yatırımcılarını hedefleyen Midnight yan Blockchain‘iyle 1.2 milyar adet NIGHT coin AirDrop’unu duyurdu. Entegrasyon XRP’yi başka ağa taşımadan staking, borç verme ve havuz işlemlerine olanak tanıyarak her iki ekosistemin gücünü tek çatı altında buluşturmayı amaçlıyor. Midnight’ın sıfır-bilgi kriptografisi sayesinde işlemler gizli kalacak, Cardano’nun Lace Wallet’ı XRP desteği kazanacak ve Ripple $2.17’ın RLUSD stablecoin’i Cardano ağında likidite sağlayacak. 11 Haziran 2025 tarihine kadar cüzdanında en az 100 dolar değerinde XRP tutan kullanıcılar Midnight Drop ve Glacier Drop kampanyalarından pay alabilecek. Midnight şu anda test ağında çalışıyor ve ana ağın yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

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Cardano-XRP İşbirliğinde Midnight ile Gizlilik YükseliyorXRP Yatırımcılarına 1.2 Milyar Adet NIGHT Coin Dağıtılacak

Cardano-XRP İşbirliğinde Midnight ile Gizlilik Yükseliyor

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, son AMA oturumunda, XRP Ledger’a akıllı sözleşme desteği getirecek gizlilik odaklı Midnight yan Blockchain’inin vizyonunu açıkladı. XRP’nin doğrudan akıllı sözleşme çalıştıramaması kullanıcıları bugüne dek merkeziyetsiz finans fırsatlarından mahrum bırakıyordu. Midnight’ın sıfır-bilgi kanıtları tarafların kimlik ve işlem detaylarını açığa çıkarmadan sözleşme yürütmesini sağlıyor. Böylece düzenleyici kaygılarla güvenlik ihtiyacı arasında denge kuruluyor.

Cardano Kurucusu Charles Hoskinson

Hoskinson, Ripple CTO’su David Schwartz ve CEO Brad Garlinghouse ile entegrasyon sürecini görüştüğünü belirtti. Hedef, Cardano’nun gelişmiş akıllı sözleşme motorunu XRP’nin küresel likiditesi ve hızlı sınır ötesi işlem kapasitesiyle birleştirmek. Yan Blockchain tamamlandığında kullanıcılar coin’lerini XRPL’den çıkarmadan staking, borç verme, havuz katılımı ve diğer DeFi uygulamalarına erişebilecek. Bu da XRP’nin kullanım alanını önemli ölçüde genişletecek.

XRP Yatırımcılarına 1.2 Milyar Adet NIGHT Coin Dağıtılacak

Midnight’ın merkeziyetsiz yönetişim coin’i NIGHT, toplam 1.2 milyar adetlik AitDrop kampanyasıyla piyasaya sürülüyor. Midnight Drop ve Glacier Drop adı verilen iki fazlı dağıtımda 11 Haziran 2025 tarihinde cüzdanında en az 100 dolar tutarında XRP bulunan adresler otomatik olarak uygun sayılacak. Dağıtım, Midnight ana ağı devreye alınana kadar talep edilebilecek ve hak sahipleri coin’lerini doğrudan Lace Cüzdanı üzerinden yönetebilecek.

Cardano ekibi, Lace Cüzdanı’na XRP ekleyerek kullanıcıların tek arayüzde çoklu varlık takibine olanak tanıyacak. Ayrıca Ripple’ın ABD doları endeksli RLUSD stablecoin’inin Cardano ekosistemine getirilmesi için teknik hazırlıklar sürüyor. Bu sayede DeFi protokolleri için güvenilir likidite havuzu oluşacak. Midnight ana ağı aktif olduğunda Ethereum $2,448.19, Solana ve Avalanche $17.44 köprüleri de açılacak ve böylece Cardano’nun çoklu Blockchain planı somutlaşacak.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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