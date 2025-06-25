Yeniden 106 Bin Doları Aşan Bitcoin İçin Sırada Ne Var? 25 Haziran – 30 Haziran Fiyat Analizi, Yorum

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) $107,254.55 hafta sonunda 100 bin dolar eşiğinin altına sarkmasının ardından yeniden 106 bin doların üzerine çıktı. Analistler son düşüşün 97 bin dolarda durması nedeniyle fiyatın 110 bin dolara kadar tepki verebileceğini söylüyor. 10x Research, 2024’te piyasaya giren 63 milyar dolarlık sermayeye rağmen yılın başından bu yana yalnızca yüzde 13’lük yükseliş gören en büyük kripto paranın artık önceki döngülerdeki kadar sert tepki vermediğine dikkat çekti. Yatırımcılar daha düşük oynaklığa uyum sağlayarak sermayelerini az sayıdaki majör kripto paralara kaydırıyor. Makro cephede Fed’in geçen Eylül’de yaptığı 50 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası enflasyon üç aydır yüzde 2,4’te yatay, işsizlik de yizde 4,2’de sabit. Piyasalar 15 Temmuz TÜFE verisini beklerken 97 bin dolar desteği olası son dip noktası olarak yakından izleniyor.

Bitcoin Grafiğindeki Kilit Destek ve Direnç Seviyeleri

Grafikte öne çıkan 97 bin dolar seviyesi “son giriş bölgesi” olarak tanımlanıyor ve alıcıların güçlü karşılık verebileceği dip bölgesi kabul ediliyor. 100 bin dolar psikolojik destek konumu korunsa da artık “minör destek” statüsünde. Eğer fiyat yine bu eşiğin üzerinde tutunamazsa 97 bin doları test edilebilir. Konsolidasyonun ağırlık kazandığı 100 bin –106 bin dolar aralığı ise Temmuz ortasına dek geniş hacimli kırılımların sınırlı kalabileceğini işaret ediyor.

Direnç tarafında 106 bin dolar seviyesi hafta sonu düşüşünden sonra görülen ilk toparlanma noktası olarak “iyileşme bölgesi” niteliği taşıyor. Analist Astronomer, buranın üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde hedefin 110 bin dolar olacağını belirtti. 110 bin dolar “yükseliş hedefi” etiketiyle öne çıkıyor ve 97 bin dolar desteğinin korunması durumunda fiyatın sıçrama yapabileceği ilk majör baraj olarak öne çıkıyor. Analistler sık sık hafta sonu diplerinin yeniden test edildiği hatırlatılıyor. Dolayısıyla kısa vadede dalgalanmalar sürse de genel eğilim temkinli iyimserliğe dönmüş durumda.

Makro Veriler ve Jeopolitik Gelişmelerin Etkileri Hissedilmeye Devam Ediyor

2024’te spot Bitcoin ETF’lerine akan milyarlarca dolara karşın fiyatın sönük kalması “paradan çok pozisyonlanma stilinin” öne çıktığını gösteriyor. 10x Research’e göre yatırımcılar volatilite düştükçe kaldıraçtan uzaklaşıyor ve sermayeyi başlıca kripto paralara kaydırıyor. Bu yaklaşım kısa vadede yükseliş ivmesini zayıflatıyor.

Fed’in geçen yılki sürpriz faiz indirimi sonrası tahvil getirilerinin artması piyasanın bu kararı sorguladığını yansıttı. Ancak enflasyonun yüzde 2,4’te denge bulması ve işsizlik oranının değişmemesi “yumuşak iniş” senaryosunu güçlendiriyor. Jeopolitik tarafta İsrail-İran ateşkesinin risk iştahını desteklemesiyle Bitcoin hafta başında 106 bin dolara çıktı. Yine de Temmuz TÜFE verisi gelene kadar yatırımcıların temkinli kaldığı görülüyor.

Likidite girişi sürerken fiyatın asıl yönünü makro verilerin yanı sıra piyasa katılımcılarının bu düşük oynaklık iklimine nasıl uyumlanacağı belirleyecek. ETF akışlarındaki istikrar, kurumsal bilançolara kripto para eklenmesi ve stablecoin piyasasında büyüme yükseliş lehine destekleyici etmenler olarak izleniyor.