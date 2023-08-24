Kripto para piyasasının haftalardır düşüş yönlü bir ivme yakalamasına rağmen bu süreçte güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Hedera (HBAR), son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %20’den fazla değer kazandı ve 0,062 dolar seviyelerine ulaştı. Ancak kripto analiz platformu Santiment, kritik metriklerdeki düşüşe dikkat çekerek güncel verileri paylaştı.

Değer Artışı Yüzde 20’yi Aştı

Kripto para piyasası, dün gün içerisinde yeniden yükselişe geçse de son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta Cuma günü kısa bir süreliğine de olsa 25.400 dolar seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte yüksek oranlarda değer kaybetti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değerinde de çarpıcı düşüşler kaydedildi.

Piyasadaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle Curve DAO Token (CRV), Compound (COMP), ApeCoin ve Filecoin (FIL) gibi çok sayıda kripto para birimi, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %20’leri aşan değer kayıpları kaydetti. Ancak bu süreçte piyasadan pozitif ayrışan Hedera (HBAR), son 1 ayda %20’den fazla değer kazanarak yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

Yükseliş Devam Edecek mi?

FED‘in anlık ödeme sistemi olan FedNow‘ın Hedera tabanlı mikro ödeme platformu Dropp’u hizmet sağlayıcıları arasına sistemine eklemesiyle birlikte kripto para piyasasında haftalardır devam eden düşüş eğilimine karşın güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Hedera (HBAR), piyasadan pozitif ayıştı. Son 1 ayda %20’den fazla değer kazanan HBAR, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de CoinMarketCap (CMC) verilerine göre ortalama %5’lik bir yükseliş kaydederek 0,062 dolar seviyelerine ulaştı.

FedNow gelişmesi sonrası yükselişe geçen ve piyasadan pozitif ayrışan HBAR, bu süreçte piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimine kıyasla daha yüksek bir fiyat performansı sergiledi. HBAR, kaydettiği bu değer artışları ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında da son 1 ayda yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimleri arasında yer aldı. Ancak son haftalardaki yükseliş eğilimine karşın Ağustos ayının ortalarında 0,72 dolar seviyelerinden reddedilen HBAR, 0,7 dolar seviyelerinin üzerinde kalıcı olamadı ve 18 Ağustos’ta kısa bir süreliğine de olsa 0,54 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Ayrıca kritik metrikleri ve güncel verileri paylaşan kripto analiz platformu Santiment, özellikle Hedera’nın geliştirme aktivitesindeki düşüşe dikkat çekti. Santiment’e göre kaydedilen son yükselişlere karşın Hedera’nın geliştirme aktivitesinde son günlerde çarpıcı bir düşüş kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.