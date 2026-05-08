X’te Cashtag özelliğiyle paylaşımlara canlı fiyat grafiği eklenebiliyor

Sosyal medya platformu X, eski adıyla Twitter, özellikle finans ve kripto para topluluklarını hedefleyen yeni bir güncellemeyle kullanıcılarına önemli bir özellik sundu. Artık X üzerinden yapılan paylaşımlara “Cashtag” fonksiyonu sayesinde canlı fiyat grafikleri ve piyasa verileri gömülebilecek.

Cashtag ile anlık veri takibi

Cashtag özelliği, X’te paylaşım yapanların, tıpkı geleneksel hashtag (#) sistemi gibi, ilgili finansal varlıkların sembolünü dolar işareti ile birlikte kullanmasını esas alıyor. Örneğin, $XRP veya $TSLA şeklindeki etiketlerle yapılan paylaşımlar artık anlık ve interaktif fiyat grafikleriyle destekleniyor. Kullanıcılar, bu sayede zaman akışından ayrılmadan varlıkların güncel fiyat hareketlerini takip edebiliyor.

X’in öne çıkan isimlerinden Nikita Bier, bu yeni özelliğin tanıtımını $TSLA etiketiyle yaptı ve sistemin nasıl çalıştığını gösterdi. Gömülü widget’lar üzerinden Tesla hisselerinin mevcut fiyatı, günlük değişim oranı ve son fiyat eğrisinin yer aldığı küçük bir grafik doğrudan paylaşımda görüntülenebiliyor.

Platformun yeni Cashtag özelliği, finansal sohbetler sırasında varlık fiyatlarının gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını kolaylaştırıyor ve kullanıcıların başka sayfalara geçiş yapmak zorunda kalmadan güncel verileri takip etmelerine imkan tanıyor.

Kripto toplulukları hızlıca adapte oldu

Özellik yayına girdikten kısa süre sonra kripto para toplulukları da yeni Cashtag sistemini test etmeye başladı. Özellikle en büyük dijital varlıklar arasında yer alan XRP üzerinden yapılan denemeler hızla yayıldı. $XRP etiketiyle atılan paylaşımlarda, kripto paranın anlık fiyat değişimleri ve mini grafik görselleri, kullanıcıların zaman akışında doğrudan görülebiliyor.

Bu yenilik sayesinde, özellikle kripto ve finans odaklı sohbetlere katılanlar için fiyat bilgisine erişim oldukça pratik hale geldi. Daha önce Cashtag’lere tıklayan kullanıcılar, üstte sabit kalan bir grafikle yeni bir arama sayfasına yönlendirilirken, artık grafikler ve bilgiler doğrudan gönderinin içinde canlı olarak görünüyor.

Özellikler gelişti, kripto ödemeler henüz gündemde değil

Platformun sahibi Elon Musk, X’in finansal teknolojilerde daha kapsamlı bir uygulamaya dönüşmesini istediğini sık sık kamuoyuyla paylaşsa da, şirketten kripto para ödemeleriyle ilgili yeni bir adım gelmedi. X yönetimi, şu aşamada kripto parayla ödeme seçeneğini eklemeyi düşünmediklerini belirtti.

Bununla birlikte, yatırımcılar arasında X’in uzun vadede kripto entegrasyonunu tamamen kapatmadığına ilişkin yorumlar yapılıyor. Bu nedenle, yeni finansal araçların ve teknoloji odağının gelecekte daha fazla dijital varlık işlevini sistemine dahil etmesi olasılıklar arasında değerlendiriliyor.

Özetle, Cashtag fonksiyonu, X’te finans ve kripto yatırımcılarının canlı piyasa verilerine tek tıkla erişmesini sağlayarak sosyal medya ile finansal bilgi akışını daha da yakınlaştırıyor.