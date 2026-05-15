CFTC’de tek başına yönetim kripto düzenlemesini zora sokuyor

ABD Temsilciler Meclisi Tarım Komisyonunun liderleri, Başkan Donald Trump’a çağrıda bulunarak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) dört yeni üye atanmasını talep etti. Komisyon, özellikle dijital varlık piyasalarını düzenlemeye odaklanan yeni yasa teklifleri gündemdeyken, tarihinin en sıra dışı dönemlerinden birini yaşıyor. Şu anda sadece kurum başkanı Cumhuriyetçi Mike Selig’in komisyonda görev yapması nedeniyle kurum eksik kadroyla faaliyet gösteriyor.

Atama çağrısının nedeni

Komisyon başkanı Glenn “GT” Thompson (Pennsylvania Cumhuriyetçi) ile temsilci Angie Craig (Minnesota Demokrat), cuma günü Trump’a gönderdikleri mektupta hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi iki isimden oluşacak dört yeni üyenin atanmasını istedi. Temsilciler, beş üyeden oluşan tam kadro bir kurulun hem piyasa şeffaflığı hem de kamu yararı açısından uygun olacağını belirtti.

Mektupta, “Komisyon görevini sürdürürken, kamu, piyasa ve kurumun kendisi için en iyi yol beş üyelik tam kadroyla çalışmaktır” ifadelerine yer verildi. Thomson ve Craig, bunu sağlamanın mevzuat kalitesi ve piyasa paydaşlarının çeşitli görüşlerinin dikkate alınması açısından da elzem olduğunu savundu.

Yeni yasa ve yetki tartışmaları

ABD Kongresi ve Beyaz Saray, kripto varlık piyasalarını düzenleyici yetkiyi CFTC’ye veren Digital Asset Market Clarity Act yasası üzerinde çalışıyor. Tasarı, CFTC’nin federal düzeyde dijital mal piyasası işlemlerini gözetimini büyük ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Bu amaçla, ajansın kapsamlı bir yönetmelik sürecine hazırlanması gerekiyor.

Başkan Mike Selig, geçtiğimiz günlerde Consensus Miami 2026 etkinliğinde yaptığı konuşmada, yalnızca tek başına hareket etmesi konusunda yasal bir engel bulunmadığını, ancak kurumun daha geniş bir kadroya acilen ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Mevzuat, yeterli çoğunluk aramadığı için ajans başkanı olarak yetkiyi sürdürebiliyorum ancak CFTC’ye atama yapılması için başkan ve Beyaz Saray’ın yeni adayları değerlendirmesini bekliyoruz, dedi. Bu süreç gerçekleşene kadar kurumun hız kesmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Yönetimde eksiklik kripto yasalarının geleceğini etkiliyor

Trump yönetimi, son dönemde Demokrat üyeleri sadece CFTC’de değil, Fed gibi farklı düzenleyici kurumların yönetimlerinden de çekilmişti. Bu olağanüstü durum bazı alanlarda yargıya da taşındı. CFTC’nin eksik üyeyle yönetilmesi, kripto düzenlemeleriyle ilgili yasama sürecinde önemli bir müzakere başlığı haline geldi.

Clarity Act‘in yasama sürecinde önemli bir aşamaya gelindiği ve komisyonun tam kadro oluşturulması konusunun görüşmelerde masanın üstünde kalmaya devam ettiği bildiriliyor. CFTC’de yaşanan boşlukların kısa süre içinde doldurulması, hem düzenlemelerin kalitesi hem de sektörün beklentileri açısından kritik önem taşıyor.