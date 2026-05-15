Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

CFTC’de tek başına yönetim kripto düzenlemesini zora sokuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ CFTC’de sadece başkanın olduğu yönetim, kripto yasasını çıkmaza soktu.
  • Başkan Trump’tan dört yeni komisyon üyesi atanması talep ediliyor.
  • Yeni yasa CFTC’ye dijital varlık piyasalarında geniş yetki veriyor.
  • 🔥 En önemli nokta: Üye eksikliği $BTC ve kripto piyasalarının geleceğini belirsiz hale getiriyor.
COINTURK
COINTURK

ABD Temsilciler Meclisi Tarım Komisyonunun liderleri, Başkan Donald Trump’a çağrıda bulunarak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) dört yeni üye atanmasını talep etti. Komisyon, özellikle dijital varlık piyasalarını düzenlemeye odaklanan yeni yasa teklifleri gündemdeyken, tarihinin en sıra dışı dönemlerinden birini yaşıyor. Şu anda sadece kurum başkanı Cumhuriyetçi Mike Selig’in komisyonda görev yapması nedeniyle kurum eksik kadroyla faaliyet gösteriyor.

İçindekiler
1 Atama çağrısının nedeni
2 Yeni yasa ve yetki tartışmaları
3 Yönetimde eksiklik kripto yasalarının geleceğini etkiliyor

Atama çağrısının nedeni

Komisyon başkanı Glenn “GT” Thompson (Pennsylvania Cumhuriyetçi) ile temsilci Angie Craig (Minnesota Demokrat), cuma günü Trump’a gönderdikleri mektupta hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi iki isimden oluşacak dört yeni üyenin atanmasını istedi. Temsilciler, beş üyeden oluşan tam kadro bir kurulun hem piyasa şeffaflığı hem de kamu yararı açısından uygun olacağını belirtti.

Mektupta, “Komisyon görevini sürdürürken, kamu, piyasa ve kurumun kendisi için en iyi yol beş üyelik tam kadroyla çalışmaktır” ifadelerine yer verildi. Thomson ve Craig, bunu sağlamanın mevzuat kalitesi ve piyasa paydaşlarının çeşitli görüşlerinin dikkate alınması açısından da elzem olduğunu savundu.

Yeni yasa ve yetki tartışmaları

ABD Kongresi ve Beyaz Saray, kripto varlık piyasalarını düzenleyici yetkiyi CFTC’ye veren Digital Asset Market Clarity Act yasası üzerinde çalışıyor. Tasarı, CFTC’nin federal düzeyde dijital mal piyasası işlemlerini gözetimini büyük ölçüde genişletmeyi hedefliyor. Bu amaçla, ajansın kapsamlı bir yönetmelik sürecine hazırlanması gerekiyor.

Başkan Mike Selig, geçtiğimiz günlerde Consensus Miami 2026 etkinliğinde yaptığı konuşmada, yalnızca tek başına hareket etmesi konusunda yasal bir engel bulunmadığını, ancak kurumun daha geniş bir kadroya acilen ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Mevzuat, yeterli çoğunluk aramadığı için ajans başkanı olarak yetkiyi sürdürebiliyorum ancak CFTC’ye atama yapılması için başkan ve Beyaz Saray’ın yeni adayları değerlendirmesini bekliyoruz, dedi. Bu süreç gerçekleşene kadar kurumun hız kesmemesi gerektiğini düşünüyorum.

Yönetimde eksiklik kripto yasalarının geleceğini etkiliyor

Trump yönetimi, son dönemde Demokrat üyeleri sadece CFTC’de değil, Fed gibi farklı düzenleyici kurumların yönetimlerinden de çekilmişti. Bu olağanüstü durum bazı alanlarda yargıya da taşındı. CFTC’nin eksik üyeyle yönetilmesi, kripto düzenlemeleriyle ilgili yasama sürecinde önemli bir müzakere başlığı haline geldi.

Clarity Act‘in yasama sürecinde önemli bir aşamaya gelindiği ve komisyonun tam kadro oluşturulması konusunun görüşmelerde masanın üstünde kalmaya devam ettiği bildiriliyor. CFTC’de yaşanan boşlukların kısa süre içinde doldurulması, hem düzenlemelerin kalitesi hem de sektörün beklentileri açısından kritik önem taşıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Tether’in dondurduğu 344 milyon USDT için New York’ta mahkeme talebi

Senato’da dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik Clarity Act kritik oyla bir adım daha ilerledi

Senato Bankacılık Komitesinde Kripto Tasarısında Parti Farkları 13-11 Oyla Devam Etti

Senato Bankacılık Komitesi Clarity Act için oylamaya gidiyor

Farage’a 6,8 milyon dolarlık kripto bağışını açıklamadığı için soruşturma başlatıldı

Senato komitesi Clarity Act’de son dakika değişikliklerini oylayacak

Senato 309 sayfalık CLARITY Act taslağını yayımladı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Dogecoin kısa vadede %20 yükseliş hedefiyle teknik sınırda işlem görüyor
Bir Sonraki Yazı Hyperliquid’in HYPE tokeni HIP-3 sonrası üç günde %58 yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hyperliquid’in HYPE tokeni HIP-3 sonrası üç günde %58 yükseldi
HYPERLIQUID (HYPE)
Dogecoin kısa vadede %20 yükseliş hedefiyle teknik sınırda işlem görüyor
DOGECOIN (DOGE)
Strive, Bitcoin hazinesini 1 arttırıyor Strategy rekorunu zorluyor
BITCOIN (BTC)
2026’nın çoğunda kripto paralarda ne olacağını anlamak için bilmeniz gerekenler
Kripto Para
SpaceX halka arzını öne çekti en büyük IPO için geri sayım başladı
Kripto Para
Lost your password?