  Kripto Para Yükselişi Bitti Mi? Son Ralli Balon Muydu? Kasım Ayı BTC Tahminleri

BTC fiyatı 36.000 dolar yaklaştıktan saatler sonra tekrar 35.000 doların altına indi. Peki bu ne anlama geliyor. Yatırımcıları tedirgin eden geri çekilme daha önceki yükseliş hareketlerinden sonra yaşananlara benziyor. Bu tarz düşüşler normal ancak daha fazla kayıp olup olmayacağını zaman gösterecek. Peki güncel veriler bize kısa vadede olacaklar hakkında fikir verebilir mi?

Kripto Para Yükselişi Bitti Mi?

Uptober hikayesine yakışır şekilde Ekim ayını çift haneli kazançla kapattı. Kasım ayı tarihsel olarak ortalamada daha fazla kazanç getiren bir ay ve yatırımcılar Kasım performansından da umutlu. Peki ya son düşüş? Kripto paralarlar eğer son bir yılda tanışmadıysanız 2020 sonunda başlayan boğa sezonunda da benzer hareketler olduğunu görmüş olmalısınız. BTC fiyatı soluksuz biçimde sürekli olarak yükselmez ve direnç testlerinin ardından geri çekilmeler yaşayabilir.

Bunun tam tersini ayı piyasalarında destek testlerinin ardından gelen sahte yükselişlerde görürsünüz. Peki sonra ne olur? Ne olduğu 2 yıldır yaşayarak gördük destek alanı birkaç testin ardından sahte yükselişlere rağmen kırılır ve daha derin dipler yaşanır. Tıpkı boğada direnç seviyelerinin kırılıp daha yüksek zirveler olduğu gibi.

Bugün yaşanan düşüşe rağmen yatırımcıların önemli bölümü kazançlı durumda. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırımcıların yüzde 81’i karda bekliyor. Bu aslında riskli bir durum çünkü dış etkenler veya balina satışlarıyla yaşanacak düşüşlerde daha fazla yatırımcı kazancını korumak için panik satışına yönelebilir.

Kripto Para Boğası Başladı Mı?

Ayı ve boğa piyasalarının başlangıcını tespit etmek mümkündür. Aradan aylar geçtikten sonra biri çıkar ve size derki evet ayı piyasaları şu tarihte sona ermişti. Muhtemelen o bunu söylerken BTC çoktan ATH yolculuğunda yolu yarılamış olur. Güncel göstergeler ayı piyasalarının sonunun geldiğinin erken işaretlerini gösteriyor. Özellikle yeni boğa sezonunun “kurumsal talep” hikayesinin üzerine inşa edileceğini varsayarsak durum tam olarak bu.

ABD düzenleyici ortamına rağmen, iki büyük kurum, BlackRock ve Invesco Galaxy ETF ticker’ları şu anda Depository Trust and Clearing Corporation’ın (DTCC) web sitesinde listeleniyor. ETF onayına dair iyimserlik artıyor ve SEC kurumlarla görüşerek onların başvurularını talep ettiği şekilde güncellemesini sağlıyor.

Hülasa kripto para yükselişinin bittiğini söylemek ve son rallilerin büyük bir boğa tuzağı olduğuna ikna olmak için çok fazla kanıta ihtiyaç var. Artan kurumsal talep, BTC opsiyonlarının gördüğü rekor hacimler, açık pozisyonların boyutu derken BTC 33.500 dolar desteğinin altında günlük kapanışlar yapmadan panik yapmaya yer olmayabilir.

Kasım ayında BTC fiyatının 33.500 dolar ile 36.000 dolar arasında hareket etmesi şaşırtıcı olmaz. Elbette kimse geleceği göremiyor ve risk profilinize göre kendi kararlarınızı yine siz vermelisiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.