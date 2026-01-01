RIPPLE (XRP)

Ünlü Avukat John Deaton’ın Sessiz Hamlesi XRP’yi Tarihe Geçirdi: Neler Yaşandı?

Amerikan kripto para piyasasında hukuki dengeleri değiştiren sürecin başlangıcı John Deaton için yıl başı kutlamasından çok daha farklı bir anlam taşıyor. Deaton, 1 Ocak 2021 tarihinde ABD’de kripto paralar üzerindeki düzenleyici yaklaşımı sorgulayan kritik bir davayı resmen başlattı. Bu girişim yalnızca bireysel yatırımcıları değil, yenilikçi Blockchain projelerinin tamamını etkileyen geniş kapsamlı bir mücadeleye dönüştü. Aradan geçen beş yılın ardından dava kripto para sektöründe kolektif hareketin gücünü gösteren sembolik bir dönüm noktası olarak anılıyor.

İçindekiler
1 John Deaton ve XRP Yatırımcılarının Hukuki Mücadelesi
2 Ripple Davasının Ardından RLUSD ve Piyasadaki Yansımalar

John Deaton ve XRP Yatırımcılarının Hukuki Mücadelesi

XRP yatırımcılarını temsilen hareket eden deneyimli hukukçu John Deaton, 1 Ocak 2021’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı açtığı davayı “yetki aşımı” olarak tanımladı. Deaton’a göre söz konusu süreç yalnızca bir kripto paraya odaklanan dar bir hukuki itirazdan ibaret değildi. Aksine Blockchain teknolojisinin geleceğini şekillendiren temel bir sınav niteliği taşıyordu. Davanın ABD’de açılması, düzenleyici baskının küresel etkileri göz önüne alındığında stratejik bir anlam da kazandı.

Bu hukuk mücadelesinde öne çıkan unsur XRP yatırımcılarının aktif katılımı oldu. Deaton binlerce yatırımcının sürece destek vermesinin mahkemelerin bakış açısını değiştirdiğini vurguladı. Yatırımcıların sesi kripto paraların otomatik olarak menkul kıymet sayılmaması gerektiği yönündeki argümanların daha güçlü biçimde duyulmasını sağladı. Bu yaklaşım sektörde uzun süredir hissedilen belirsizlik ortamına karşı somut bir duruş anlamına geldi.

Dava sonucunda Ripple lehine oluşan tablo ABD kripto para hukukunda önemli bir emsal olarak görülüyor. Deaton, mahkemenin verdiği kararın yalnızca XRP için değil, kullanım odaklı altcoin modelleri geliştiren tüm projeler için daha dengeli bir zemin hazırladığını savunuyor.

Ripple Davasının Ardından RLUSD ve Piyasadaki Yansımalar

SEC-Ripple davasının ardından ortaya çıkan düzenleyici netlik şirketin dolara 1:1 endeksli stablecoin’i Ripple USD‘nin (RLUSD) nin piyasaya sürülmesini ve büyümesini beraberinde getirdi. Aralık 2024’te piyasaya sürülen RLUSD yalnızca bir yıl içinde kripto para sıralamasında ilk 100’e girerek 52’nci basamağa yerleşti. Yaklaşık 1.33 milyar dolarlık piyasa değeri stablecoin segmentinde dikkate değer bir performans anlamına geliyor.

RLUSD’nin yatırımcı tabanı da aynı dönemde istikrarlı biçimde genişledi. Aralık 2025 başında 6.500 civarında olan cüzdan sayısı kısa sürede 6.710’un üzerine çıktı. Bu artış pazarda hakim konumda bulunan Tether ve Circle gibi yerleşik oyuncularla rekabetin güçlendiğini gösteriyor. Ripple’ın Afrika ve Orta Doğu merkezli iş birlikleri de benimsenme hızını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Deaton, ABD Kongresi’nden geçen GENIUS Yasası’nın ardından stablecoin ekosisteminde yeni bir dönemin başladığını düşünüyor. Söz konusu düzenlemenin RLUSD’nin yanı sıra USD Coin (USDC) ve Ethereum ekosistemi için de daha öngörülebilir bir çerçeve sunduğu görüşünde.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
