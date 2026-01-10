ALTCOIN

Yatırımcı Rotasını Değiştirdi: Altcoinler Yeniden İlgi Çekiyor!

Özet

  • Altcoinler, toplam kripto işlem hacminde ilk kez yüzde elliyi aştı.
  • Memecoinler spekülatif ilgiyi yeniden canlandırdı.
  • Bitcoin yatay seyrederken, Ethereum likidite baskısıyla karşı karşıya kaldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasalarında dengeler hızla değişiyor. 10 Ocak itibarıyla açıklanan işlem hacmi verileri, altcoinlerin toplam kripto para ticaretinin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bitcoin’in yüzde 27, Ethereum’un ise yüzde 23’lük payda kalması, yatırımcıların kısa vadede daha riskli ancak potansiyeli yüksek varlıklara yöneldiğini gösteriyor. Zincir üstü veriler, bu eğilimin geçici bir dalga değil, piyasadaki genel risk iştahındaki artışın yansıması olabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Altcoin Rallisi Güçleniyor
2 Ethereum Likidite Baskısı Altında, Bitcoin Yatay Seyirde

Altcoin Rallisi Güçleniyor

Son bir ayda birçok altcoin, Bitcoin’e kıyasla çok daha güçlü performans sergiledi. Ripple’ın İngiltere Finansal Davranış Otoritesi’nden (FCA) kayıt alması, XRP fiyatını haftalık bazda yüzde 5’in üzerine taşıdı. XRP, aylık ölçekte de kayda değer bir yükselişle yatırımcı güvenini tazeledi. Benzer şekilde Solana ekosistemindeki memecoinler, özellikle WHITEWHALE, merkeziyetsiz borsalardaki rekor hacimlere rağmen sert yükselişler yaşadı. Bu tür varlıklar, spekülatif ilginin ne kadar güçlü olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

Memecoin furyası sadece Solana ile sınırlı kalmadı. BONK ve SHIB gibi popüler tokenlar da çift haneli haftalık artışlar kaydetti. Binance ekosistemine ait BNB ise şirketin Asya’daki genişleme planlarına dair haberlerle destek buldu ve genel piyasanın üzerinde performans gösterdi.

Öte yandan Polygon’un (POL) fiat-kripto işlemleri kolaylaştırmayı hedefleyen “Open Money Stack” duyurusu, token fiyatında haftalık yüzde 50’nin üzerinde artışa yol açtı. DeFi tarafında ise Beefy Finance (BIFI) gibi kullanım odaklı projeler, Bitcoin’in sınırlı getirisine karşı yatırımcıların alternatif arayışını yansıttı.

Bu tabloya paralel olarak, yakın zamanda çıkan başka bir haber de dikkat çekiyor. Güney Kore’de finansal düzenleyicilerin, yerel borsalarda listelenecek yeni altcoinler için şeffaflık ve rezerv kanıtı zorunluluğu getirmesi, özellikle Asya merkezli projelere olan ilgiyi artırdı. Bu düzenleme, piyasalarda “daha net kurallar, daha fazla risk alma” algısını güçlendirdi.

Ethereum Likidite Baskısı Altında, Bitcoin Yatay Seyirde

Altcoin Sezon Endeksi’nin 38 seviyesine yükselmesi, piyasada momentumun arttığını ancak hâlâ nötr bölgede kalındığını gösteriyor. Bitcoin yaklaşık 90 bin dolar bandında sıkışmış durumda ve 200 günlük ortalamanın altında işlem görüyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin nötr seviyelere yükselmesi, yatırımcı psikolojisinde temkinli iyimserliğe işaret ediyor.

Ethereum cephesinde ise farklı bir tablo var. ETH’nin piyasa hakimiyeti gerilerken, ABD spot Ethereum ETF’lerinden üst üste çıkışlar yaşanıyor. Özellikle büyük fonlardan gelen satışlar, Ethereum’un kısa vadeli fiyat keşfini zorlaştırıyor. Buna rağmen Ethereum hâlâ altcoin piyasaları için ana likidite kaynağı olmayı sürdürüyor ve işlem hacmi bakımından rakiplerini geride bırakıyor.

Mevcut veriler, kripto piyasasında klasik “Bitcoin liderliği” döneminden, daha parçalı ve risk odaklı bir yapıya geçildiğini gösteriyor. Düzenleyici netlik, memecoin spekülasyonu ve yeni kullanım alanları, altcoinleri ön plana çıkarıyor. Ancak bu hareketliliğin yüksek volatilite barındırdığı unutulmamalı. Kısa vadeli kazanç arayışı cazip görünse de, piyasanın yönü hızlı biçimde değişebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

İlayda Peker
By İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
