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  •   Kritik Veriler Açıklandı: Meme Altcoin Ayı Piyasasında Kapış Kapış Gidiyor!

Kritik Veriler Açıklandı: Meme Altcoin Ayı Piyasasında Kapış Kapış Gidiyor!

  Kripto para piyasası sert bir düzeltme yaşarken, balinalar da düşük fiyatları fırsata çevirerek dipten alım yapmaya devam ediyor
16:45
22 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

  Kripto para piyasası sert bir düzeltme yaşarken, balinalar da düşük fiyatları fırsata çevirerek dipten alım yapmaya devam ediyor.

BabyDoge, BSC Balinalarının Gözdesi Oldu

Shiba ınu (SHIB) ve Dogecoin’nin (DOGE) önde gelen rakiplerinden biri olan  BabyDoge,  en büyük 100 BSC balinası tarafından en çok satın alınan kripto para listesinde ilk 10’a girmeyi başardı. BSC balinaları, toplam portföylerinin %0,19’u olan yaklaşık 2 katrilyona tokene eşit olan 2.457.125 dolar değerinde BabyDoge bulunduruyor. Son zamanlarda, BabyDoge birkaç önemli gelişme ile gündemden düşmedi. Bir hafta önce, meme token tüm kripto para piyasasından daha iyi performans göstererek 15-16 Haziran tarihleri arasında yaklaşık %24 artış kaydetti. Haziran ayında, BabyDoge topluluğu token yakma işlemlerini hızlandırdı. Topluluk, toplam 50 katrilyon tokenin yakılması için oy kullandı. Daha önce bildirildiği üzere, Haziran ayının ilk iki gününde yaklaşık 6 katrilyon BabyDoge yakıldı ve dün sadece bir saat içinde 2,880,434,321,993 coin yakıldı.

Genel olarak, geçen yıl boyunca 420 katrilyon BabyDoge’un ilk dolaşımdaki toplam arzı 232 katrilyona düşürüldü. Düzenli yakımlar ve dolaşımdaki tokenin arzını azaltmak uzun vadede fiyat artışı için önemli. Bununla birlikte, yıl boyunca büyük yakımlara rağmen, BabyDoge hala 1 doların altında sekiz sıfırla işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre, altcoin an itibariyle 0.000000001339 dolardan işlem görüyor.

BabyDoge’den SHIB’e Çarpıcı Suçlama

BabyDoge, geçen hafta tweet aracılığıyla CoinMarketCap’in neredeyse bir yıl sonra dolaşımdaki arzını doğruladığını duyurdu. Duyurudan birkaç saat sonra BabyDoge, CoinMarketCap’ten aldıkları resmi onayın tekrar silindiğini ve projenin durumunun tekrar ”doğrulanmamış” olarak kabul edildiğini açıkladı. BabyDoge‘un arkasındaki ekip, bunda bir ”bit yeniği” olduğunu ve durumdan şüphelendiklerini belirtti. Projenin yöneticileri, öfkesini şu şekilde dile getirdi:

CoinMarketCap’in içinde tuhaf bir şeyler oluyor. Söylentiye göre, CMC kurucları,  SHIB kurucuları ile aynı kişiler!

 

BabyDoge, somut verilere rağmen, CMC’de dolaşımdaki arzını ve piyasa değerini doğrulamak için çok uğraştığını iddia ediyor. BabyDoge Coin, şu anda Twitter platformunda en çok takip edilen kripto para birimlerinden biri. Altcoin ayrıca, yatırım sayısı bakımından diğer tüm köpek temalı kripto para birimlerini geride bıraktı. BabyDoge, bir yıl boyunca tutarlı bir şekilde yüzlerce istek gönderdikten sonra nihayet CoinMarketCap’ten doğrulama aldı, ancak maalesef birkaç saatlik onaydan sonra bu da tekrar başarısız oldu.

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