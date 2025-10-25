Herkesin Takip Ettiği O Altcoin Yeniden Canlandı: Yüzde 12’lik Yükseliş Umut Verdi!



Kripto para piyasasında son günlerin dikkat çeken isimlerinden biri olan Aster (ASTER), üç günlük düşüş serisinin ardından yeniden yükselişe geçti. Kraken borsasındaki listelenmesinin ardından kısa süreli bir satış baskısı yaşayan token, son iki günde yüzde 12 oranında değer kazanarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Bu yükseliş, yatırımcıların son düşüşü geçici bir düzeltme olarak gördüğünü ve Aster’e olan güvenin yeniden arttığını gösteriyor.

Kritik Direnç Noktası: 1,3 Dolar

Türev piyasalarındaki veriler de bu iyimserliği destekliyor. Aster’in fonlama oranı 0.0123 seviyesinde, yani uzun pozisyon alan yatırımcılar fiyat artışına dair güçlü bir inanca sahip. Ayrıca vadeli işlemlerde açık pozisyon (Open Interest) son 24 saatte 62 milyon dolar artarak 483 milyon dolara ulaştı. Bu durum, piyasaya yeni sermaye girişinin başladığını ve yükselişin spekülatif bir hareketten ibaret olmadığını gösteriyor.

Analistlere göre Aster’in bir sonraki yönünü belirleyecek kritik seviye 1,3 dolar olacak. Fiyat bu seviyenin üzerine çıkarsa, yükseliş trendinin güçlenmesi bekleniyor. Ancak reddedilmesi halinde kısa vadeli yatırımcıların kâr satışları yapabileceği öngörülüyor. Buna rağmen Aster, piyasaya temkinli bir başlangıç yapmasına karşın, bu hafta sergilediği güçlü performansla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Kripto analistleri, Aster’in mevcut durumunu Solana’nın 2021’deki toparlanma sürecine benzetiyor. Benzer şekilde, geçen hafta Avalanche $20.54 (AVAX) da yüzde 10’un üzerinde yükseliş kaydetmişti. Bu tablo, yatırımcıların yeniden altcoin piyasasına yöneldiğini ve risk iştahının arttığını gösteriyor. Özellikle büyük fonların ve bireysel yatırımcıların altcoinlere yönelik ilgisi, Aster gibi yeni projeler için olumlu bir piyasa zemini oluşturuyor.

Piyasa Genelinde Yükseliş Sinyalleri

Bitcoin $115,192.63’in 110.000 dolar seviyesinin üzerinde kalması, genel piyasa havasını destekliyor. Ethereum $4,161.63, Solana ve XRP de son günlerde toparlanma sinyalleri veriyor. Bu durum, Aster’in ivmesini korumasına yardımcı olabilir. Ayrıca yatırımcıların artan güveni, yeni listelenen tokenlar için işlem hacimlerini de yukarı taşıyor.

Aster’in son performansı, piyasada yeniden canlanma sinyalleri verdi. Yatırımcıların fonlama oranları ve açık pozisyon verilerine dayanarak uzun vadeli iyimserlik göstermesi, altcoin piyasasında yeni bir mini boğa döneminin başlangıcını işaret ediyor olabilir. Ancak 1,3 dolar seviyesi aşılmadığı sürece temkinli kalmakta fayda var.