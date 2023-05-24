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Binance borsasında günün ilk dakikaları itibariyle dikkat çeken 4 popüler altcoin var. Ortak özellikleri çift haneli yükseliyor olmaları. Bitcoin fiyatının 27.200 doları tutamadığı ortamda yatırımcılarının yüzünü güldüren altcoinler için kısa vadeli beklentiler ne yönde? Güncel veriler ve fiyat tahminlerini ele alıyoruz.

HIGH Coin Yorum

Son 24 saatte %20 civarında artan HIGH Coin yazı hazırlandığı sırada 1,92 dolardan alıcı buluyor. Fiyat dün günlük kapanışın ardından güçlü bir yükseliş başlattı. Bu ralli 1,97 dolarda zirve yapmış gibi görünse de halen 2 doları aşmayı hedefliyor. Kısa vadede 1,88 dolar üstü kapanışlar yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Eğer bu seviyeyi aşabilirse Nisan sonundaki 2,15 ve 2,63 dolara doğru hareketini sürdürebilir. Kral kripto para biriminin 30.000 dolardan dönüşü sırasında yıpranan altcoin şimdilik kayıplarını telafi etmeye kararlı görünüyor.

KEY Coin Yorumları

SelfKey (KEY) yazı hazırlandığı sırada 0,007513 dolarlık fiyatıyla güne %20 değer kazanmış şekilde başladı. Yine HIGH Coin’e benzer şekilde fiyat 28 Nisan zirvesini aşmak için mücadele ediyor. Eğer 0,007838 doları aşabilirse 0,0087 ve 0,01 dolar hedeflerine yolculuk yeniden başlayabilir. Bitcoin fiyatının 27.200 dolara yakın seyretmesi altcoinlerdeki çift haneli yükselişlerin genel motivasyonu oldu. Saat 21:00’da açıklanacak tutanakların da kripto lehine olması bekleniyor.

TOMO Coin Yorum

Dün sabah erken saatlerde başlayan yükselişteki kazanımlar halen korunuyor. TomoChain (TOMO) fiyatı 1,28 dolarda bulunuyor ve 1,13 dolar üstü kapanışlarda yükseliş sürebilir. Diğer birçok altcoinin aksine TOMO Coin fiyatı 12 Mart tarihinden beri yükselen bir paralel kanal içinde hareket ediyor. Bu kanaldan yukarı kırdı ve 1,38 doları (bugün aşamadı) kırabilirse 1,75 dolar zirvesini hedefleyebilir.

TOMO Coin fiyatının 0,26 dolardan başlayan yükselişi 72 günde %488’e ulaştı.

Waves Coin Yorumları

Listenin sonunda o var. Güne %15’lik artışla devam ediyor ancak eski ihtişamlı günlerinden eser yok. Piyasa değeri 214 milyon dolara kadar geriledi. Bugün sabah diğer birkaç altcoinle birlikte başlattığı yükselişin ardından kazanımlarını koruyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 1,924 dolarda bulunuyor.

Oldukça kritik bir bölge ve eğer 1,94 dolar üstü kapanışlar görebilirse 2 ve 2,4 dolar hedeflerine doğru ralliyi devam ettirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.