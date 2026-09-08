Bitcoin’de 82.500 dolar seviyesi yön arayışını belirliyor

Bitcoin, haftanın zirvesinden geri çekilmesinin ardından 78.600 dolar civarında işlem görüyor. 8 Eylül itibarıyla fiyatın 77.700 ile 79.500 dolar aralığında dalgalanması, piyasada son toparlanmanın daha geniş bir trend dönüşümüne dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin kritik eşiği yeniden öne çıkardı.

Haftalık ortalamalar yeniden aşıldı

Analist Will Clemente’nin paylaştığı grafik, son hareketi daha uzun vadeli çerçevede ele alıyor. Buna göre Bitcoin yaklaşık bir aydır 50 haftalık üssel hareketli ortalamanın üzerinde kalırken, 20, 50 ve 200 haftalık temel trend göstergelerini de yeniden aşmış durumda. Clemente, geçmiş döngülerde Bitcoin’in bu üç haftalık ortalamayı birkaç hafta boyunca geri aldıktan sonra yeni bir döngü dibi oluşturmadığına dikkat çekiyor.

Will Clemente, Bitcoin’in 50 haftalık üssel hareketli ortalamanın üzerinde neredeyse bir aydır kaldığını, 20, 50 ve 200 haftalık ortalamaların birkaç hafta boyunca yeniden kazanıldığı dönemlerin ardından yeni döngü diplerinin görülmediğini vurguluyor.

Bu tablo, 2026’nın ortasında 57.000 dolara kadar inen geri çekilmenin kalıcı bir dip oluşturmuş olabileceği görüşünü destekliyor. Bununla birlikte bu görünüm, yükselişin kesintisiz süreceği anlamına gelmiyor. Hareketli ortalamalar gecikmeli sinyaller verdiği için, özellikle 77.400 dolar civarındaki 50 haftalık üssel ortalamanın altına inecek güçlü bir haftalık kapanış, olumlu teknik görünümü zayıflatabilir.

82.500 dolar teknik olarak öne çıkıyor

Teknik analist Dave the Wave’in yayımladığı ikinci grafik ise kısa vadede izlenen en önemli dirence odaklanıyor. Bitcoin, yıl ortasındaki dip seviyeden güçlü bir toparlanma göstererek geniş bir yükselen kanalın orta çizgisine geri döndü. Bu orta nokta, 82.500 dolar civarındaki yatay dirençle kesişiyor ve söz konusu alanı güçlü bir teknik birleşim bölgesi haline getiriyor.

Dave the Wave’in grafiği, Bitcoin’in yükselen kanalın orta bölümüne döndüğünü ve 82.500 dolar bölgesinin kısa vadeli yön açısından belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

82.500 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde Bitcoin’in kanalın üst yarısına yeniden yerleşmesi ve 90.000 dolar bölgesine doğru hareket alanı kazanması mümkün olabilir. Daha uzun vadeli projeksiyonda ise kanalın üst sınırı yaklaşık 120.000 dolara kadar yükseliyor.

Geri çekilmede destek bölgeleri izleniyor

Buna karşılık 82.500 dolar seviyesinden gelecek bir reddedilme, fiyatın bir süre daha yatay ve dalgalı seyir izlemesine yol açabilir. İlk destek alanı, yeniden kazanılan haftalık ortalamaların bulunduğu yüksek 60.000 dolar bölgesi ile üst 70.000 dolar bandı arasında yer alıyor. Kanalın yükselen alt sınırı ise daha derin düzeltmelerde yapısal destek olarak öne çıkıyor.

Ortaya çıkan genel görünüm, teyit edilmiş bir kırılmadan çok güçlenen bir piyasa yapısına işaret ediyor. Bitcoin uzun vadeli trend çizgilerini yeniden kazanmış olsa da, teknik dayanıklılığın yeniden yukarı yönlü ivmeye dönüşmesi için 82.500 dolar seviyesi belirleyici önemini koruyor.