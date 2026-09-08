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RIPPLE (XRP)

21Shares, Ripple’ın XRP Ledger üzerinde kontrolü olmadığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 21Shares, Ripple'ın XRP Ledger ağını kontrol etmediğini açıkladı.
  • 📌 Şirket, Ripple'ın varsayılan listede yaklaşık 35 validator içinden yalnızca birini işlettiğini söyledi.
  • 📊 21Shares, 2026 için $XRP’de baz senaryoyu 2.45 dolar olarak koruyor.
  • 🧩 Ripple, ağın en önemli şirketlerinden biri olmayı sürdürürken milyarlarca XRP emanet hesaplarında tutuluyor.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto varlık ürünleri sağlayıcısı 21Shares, XRP etrafında uzun süredir tartışılan merkeziyet iddialarına karşı yeni bir değerlendirme paylaştı. Şirket, Ripple‘ın hem XRP’yi hem de XRP Ledger ağını kontrol ettiği yönündeki görüşün gerçeği yansıtmadığını savundu.

İçindekiler
1 XRP tartışmasında validator vurgusu
2 Ripple’ın etkisi sürüyor
3 21Shares’in XRP ürünleri ve fiyat senaryoları

XRP tartışmasında validator vurgusu

21Shares, XRP’nin 13 yıldır en sık yanlış anlaşılan kripto varlıklardan biri olduğunu belirterek, Ripple’ın ağ üzerindeki rolü ile doğrudan kontrol gücünün birbirine karıştırıldığını söyledi. Şirketin verdiği bilgilere göre Ripple, XRP Ledger’ın varsayılan güvenilir doğrulayıcı listesinde yer alan yaklaşık 35 validator içinden yalnızca birini işletiyor.

XRP Ledger belgelerinde ağın merkeziyetsiz bir kamu blokzinciri olduğu, Ripple’ın ise ağı sahiplenmediği ve yönetmediği ifade ediliyor. Ağ genelinde 150’den fazla validator bulunurken, protokol değişikliklerinin kabulü için en az yüzde 80 destek gerekiyor. Bu yapı, tek bir kurumun karar mekanizmasını doğrudan yönlendirmesini zorlaştırıyor.

Mini sözlük: Validator, bir blokzincirde işlemleri doğrulayan ve ağın mutabakat sürecine katılan düğümdür. Varsayılan güvenilir doğrulayıcı listesi ise XRP Ledger kullanıcılarının başlangıçta esas alabileceği önerilen validator grubunu ifade eder.

21Shares, Ripple’ın ağ üzerindeki etkisi ile işlem doğrulama sürecindeki doğrudan kontrolünün aynı şey olmadığını vurguluyor.

Ripple, XRP Ledger’ın oluşturulması ve ilk dönem gelişiminde yakın rol oynadığı için merkeziyet tartışmalarının uzun süredir odağında yer alıyor. Eleştiriler, şirketin yazılım geliştirme sürecindeki etkisine ve elinde tuttuğu büyük XRP rezervine işaret ediyor. Buna karşın şirket, validator varlığını yıllar içinde azalttı ve merkeziyetsizlik stratejisini 2017’de kamuoyuna duyurdu.

Ripple’ın etkisi sürüyor

Bununla birlikte Ripple, XRP ve XRP Ledger ekosistemi etrafında inşa faaliyetlerini sürdüren en önemli şirket olmayı koruyor. Şirketin emanet hesaplarında kilitli durumda bulunan milyarlarca XRP token da piyasa açısından önemini canlı tutuyor. Bu nedenle ağ üzerindeki resmi kontrol tartışmalı olsa da Ripple’ın ekosistemdeki ağırlığı devam ediyor.

XRP Ledger tarafında 150’den fazla validator bulunuyor ve protokol değişiklikleri için en az yüzde 80 onay gerekiyor.

21Shares’in XRP ürünleri ve fiyat senaryoları

21Shares’in XRP konusunda yalnızca teknik bir tartışmaya girmediği, aynı zamanda bu alanda doğrudan ürün sunduğu görülüyor. Şirketin Avrupa’daki 21Shares XRP ETP ürünü AXRP, Nisan 2019’da piyasaya çıktı. Ürün, SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam ve Euronext Paris dahil çeşitli Avrupa borsalarında işlem görüyor.

Şirket ayrıca ABD’de TOXR kodlu 21Shares XRP ETF ürününü Aralık 2025’te başlattı. Bu fon, giderler düşüldükten sonra FTSE XRP Endeksi’ni izlemeyi hedefliyor. 21Shares yılın başında 2026 için XRP fiyat senaryolarını da yayımladı. Baz senaryoda 2.45 dolar, iyimser senaryoda 2.69 dolar, olumsuz senaryoda ise 1.60 dolar seviyesi öngörüldü. CoinGecko verilerine göre XRP şu anda 1.42 dolardan işlem görüyor.

SenaryoXRP fiyatıDönem
Baz senaryo2.45 dolar2026
İyimser senaryo2.69 dolar2026
Olumsuz senaryo1.60 dolar2026

2001’de kurulan 21Shares, kripto varlıklara dayalı borsa yatırım ürünleriyle tanınan küresel bir ihraççı olarak öne çıkıyor. Şirketin XRP’ye ilişkin son çıkışı, hem teknik ağ yapısı hem de yatırım ürünleri cephesinde süren tartışmaların yeniden hız kazanmasına yol açtı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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