Bitcoin ETF’leri kan kaybetti

ABD spot Bitcoin ETF’leri 8 Eylül’ü 57,3 milyon dolar net çıkışla tamamlarken Strategy, kaynaklarını imtiyazlı hisse geri alımlarına yönlendirerek Bitcoin alımlarına yeniden ara verdi. Aynı dönemde Hyperliquid’de yeni oluşturulan bir adresin kısa sürede açtığı 500 BTC’lik kaldıraçlı pozisyon dikkat çekti.

ETF tarafında en büyük çıkış, 65,51 milyon dolarla Grayscale’in GBTC fonunda gerçekleşti. Fidelity’nin FBTC fonundan 17,05 milyon dolar, Invesco Galaxy’nin BTCO fonundan ise 4,68 milyon dolar çıktı.

Buna karşılık BITB’ye 14,47 milyon dolar, ARKB’ye 8,06 milyon dolar ve MSBT’ye 7,41 milyon dolar giriş oldu. Bu girişler, diğer fonlardaki çıkışları karşılamaya yetmedi.

Strategy, hisse geri alımları için limiti ikiye katladı

Strategy yönetim kurulu, STRC’nin de dahil olduğu imtiyazlı hisse geri alım programının limitini 1 milyar dolardan 2 milyar dolara yükseltti. Şirket, önceki yetkinin yüzde 80’inden fazlasını kullanmıştı.

Kararın merkezinde, STRC fiyatını 100 dolarlık nominal değerine yeniden taşıma hedefi bulunuyor. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’ın toparlanma için işaret ettiği 8 Eylül’de hisseler yaklaşık 97–98 dolardan işlem gördü ve hedeflenen seviyeye ulaşamadı.

Şirket, 31 Ağustos–7 Eylül döneminde ortalama 97,36 dolardan 1,81 milyon STRC hissesi satın alarak 176,3 milyon dolar harcadı. Programın başlangıcından bu yana en büyük haftalık alım olan bu işlemle toplam geri alımlar yaklaşık 811,5 milyon dolara ulaştı. Yeni limit, kalan alım kapasitesini yaklaşık 188,5 milyon dolardan 1,19 milyar dolara çıkardı.

Temmuzdan bu yana haftalık geri alımlarını artıran Strategy, son dönemdeki harcamanın tamamını dolar nakit rezervinden karşıladı. Şirketin 7 Eylül itibarıyla nakit bakiyesi 1,44 milyar dolar seviyesindeydi.

Strategy, 31 Ağustos–7 Eylül döneminde ilave Bitcoin almadı ve piyasa fiyatından hisse satışına olanak sağlayan ATM programı kapsamında yeni satış yapmadı. Önceki hafta ise MSTR hisselerinin satışından 602,8 milyon dolar sağlamış; bunun 151,8 milyon dolarını STRC geri alımlarına, 369,7 milyon dolarını da 4.603 Bitcoin satın almaya ayırmıştı. Böylece yaklaşık iki aylık aranın ardından başlayan Bitcoin alımları, bir hafta sonra yeniden durdu.

STRC, temettü oranı ayarlanarak piyasa fiyatının 100 dolar civarında tutulması amaçlanan, vadesiz bir imtiyazlı hisse. Strategy, nominal değerin altında yeni STRC ihraç etmeyeceğini belirttiği için bu finansman kanalının yeniden kullanılabilmesi, fiyatın kalıcı biçimde 100 dolara dönmesine bağlı. Şirketin elinde 7 Eylül itibarıyla toplam maliyeti 63,73 milyar dolar olan 845.050 Bitcoin bulunuyor. Bitcoin başına ortalama alım maliyeti yaklaşık 75.412 dolar.

Yeni adres, dört dakikadan kısa sürede 500 BTC pozisyon açtı

TradingBeats’in takibine göre Hyperliquid’de henüz 24 saatini doldurmayan 0xcfe2 ile başlayan adres, aynı kaynaktan iki transferle toplam yaklaşık 11,9 milyon USDC aldı. Ardından saat 09.00’da başlayan işlemlerde, her biri 50 BTC olan 10 ardışık alımla 3 dakika 39 saniyede 500 BTC’lik pozisyona ulaştı.

Yaklaşık 39,36 milyon dolarlık işlemlerde ortalama giriş fiyatı 78.639,3 dolar oldu. Paylaşılan verilere göre 20 kat kaldıraç kullanılan pozisyonun gerçekleşmemiş kârı yaklaşık 49.300 dolar, tasfiye fiyatı ise 55.570,7 dolar seviyesindeydi.