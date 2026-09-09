Petrol 100 dolara dayandı, piyasaların gözü Fed’e çevrildi

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji arzına yönelik endişeler Brent petrolü 100 dolar sınırına taşırken, Asya borsalarında yapay zekâya yönelik ilgi yükselişi destekledi. Petrol fiyatlarındaki artış enflasyon ve faiz görünümüne ilişkin kaygıları artırsa da yarı iletken hisselerindeki alımlar bölge endekslerini yukarı çekti.

Petroldeki yükseliş gözleri ABD enflasyonuna çevirdi

ABD’nin Hark Adası yakınlarında İran tankerlerini vurmasının ardından Brent petrol, gün içinde yüzde 1,8’e kadar yükselerek varil başına 99,68 dolara ulaştı. Saldırı, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda yeni aksamalar yaşanabileceği endişesini güçlendirdi.

Yıl başından bu yana yüzde 60’tan fazla değer kazanan petrol, temmuzdan bu yana ilk kez 100 dolar seviyesine yaklaşıyor. Enerji altyapısına yönelik yenilenen saldırılar, küresel enerji arzındaki kesintilerin derinleşmesi riskini artırıyor.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon risklerini artırırken, faizlerin izleyeceği yola ilişkin belirsizliği de büyütüyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinde petrol fiyatlarındaki son artışın etkilerine ilişkin ipuçları arayacak. Veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 15 ve 16 Eylül’deki toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentiler açısından takip edilecek.

Çip hisseleri Asya borsalarını destekledi

Asya piyasalarında ise yapay zekâya yönelik güçlü ilgi, Orta Doğu kaynaklı kaygıların önüne geçti. Güney Kore’nin Kospi endeksi, SK Hynix ve Samsung Electronics hisselerinin öncülüğünde yüzde 1,3 yükseldi. Bu hareket, ABD seansında Philadelphia Yarı İletken Endeksi’nin yüzde 1,3 değer kazanmasını izledi.

MSCI Asya Pasifik Endeksi de yüzde 0,4 yükseldi. Endeksteki artışa en büyük katkıyı teknoloji hisseleri sağlarken, Asyalı çip üreticilerinin hisseleri yükselişini sürdürdü.

Döviz piyasasında Japon yeni, dolar karşısında yüzde 0,4 değer kazanarak dolar başına 153,40 seviyesine geldi ve yükselişini üçüncü güne taşıdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in daha güçlü bir yen yönündeki çağrılarını sürdürmesi bu harekete eşlik etti. Dolar yüzde 0,1 gerilerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi bir baz puan artarak yüzde 4,80’e çıktı.

Ticaret cephesinde ABD, Kanada’dan gelen bazı alkollü içecekler, süt ürünleri ve motosikletlere yasak getirmek üzere adım attı. Avrupa Birliği ile Kanada ise ABD ve Çin’in etkisini dengelemeyi amaçlayan daha kapsamlı bir ticaret ve güvenlik ortaklığı için çalışmalarını sürdürdü.