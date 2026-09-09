Bitcoin’de altın kesişim görüldü, 100 bin dolar eşiği izleniyor

Bitcoin’de kısa vadeli 50 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli 200 günlük ortalamanın üzerine çıktı. Piyasada altın kesişim olarak bilinen bu teknik sinyal, Kasım 2025’ten bu yana ilk kez doğrulandı. Son günlerde yakından izlenen kesişim, Bitcoin’in yeniden 100 bin dolar seviyesini test edip edemeyeceği sorusunu öne çıkardı.

Geçmiş performans dikkat çekiyor

Önceki altın kesişimlerin ardından Bitcoin’de güçlü yükselişler görülmüştü. Son üç örnekte fiyatın sırasıyla %50, %45 ve %60 arttığı kaydedildi. Bu nedenle bazı piyasa katılımcıları, benzer bir tablonun bu kez de ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Mini sözlük: Altın kesişim, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın üstüne çıkmasıyla oluşan teknik göstergedir. Analistler bu sinyali genellikle orta vadeli yükseliş eğiliminin güçlenmesiyle ilişkilendirir.

Kurumsal yatırım araçlarına yönelik talep de bu görünümü destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Bitcoin ETF’lerine girişler 3,8 milyar dolara yaklaştı. Güçlü fon akışının sürmesi halinde, bunun fiyat üzerinde ek destek yaratabileceği değerlendiriliyor.

Coin Bureau, Bitcoin’de altın kesişimin Kasım 2025’ten bu yana ilk kez doğrulandığını, 50 günlük ortalamanın yaklaşık 280 gün sonra yeniden 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığını aktardı.

Direnç bölgesi ve makro baskılar öne çıkıyor

Buna karşın Bitcoin’in önünde güçlü bir direnç alanı bulunuyor. Fiyatın 79 bin dolar ile 81 bin dolar aralığında zorlandığı görülüyor. Ağustos sonlarında ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki kripto para etkinliğinde ABD’nin büyük miktarda Bitcoin ve başka kripto varlıklar almayı planladığını açıklaması piyasaya destek vermişti.

Aynı dönemde ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarını artırması da likiditeyi destekleyen bir gelişme olarak öne çıktı. Artan likidite, riskli varlıklara yönelimi güçlendirebilecek etkenlerden biri olarak değerlendirildi.

Fed mesajları fiyat görünümünü etkiliyor

Eylül ayının başında daha geniş kripto piyasasında görülen toparlanmada, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Christopher J. Waller’ın enflasyon yükselmezse faizlerin sabit kalabileceğine işaret eden açıklamaları etkili oldu. Bu mesaj, risk iştahını kısa süreli de olsa destekledi.

Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh’ın geçen ay Jackson Hole toplantısındaki sıkı para politikası yanlısı konuşması piyasada tartışılmayı sürdürüyor. Warsh, özellikle enflasyondaki yükseliş riskine vurgu yaptı. Zayıf bulunan ağustos istihdam verileri de faiz tarafındaki beklentileri karmaşık hale getirdi.

Faizde 25 baz puanlık olası bir artış, Bitcoin’in kısa vadede 100 bin dolar eşiğini aşmasını zorlaştırabilecek başlıca riskler arasında gösteriliyor.

Bu nedenle altın kesişim teknik açıdan olumlu bir sinyal üretse de, Bitcoin’in yönü yalnızca grafiklerle şekillenmiyor. ETF akışları, ABD yönetiminden gelen kripto mesajları ve Fed’in faiz patikası, fiyatın 100 bin dolar yolundaki seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.