Schwab fonu, yaklaşık 4,8 milyon dolarlık XRP ETF payını teminat gösterdi

Charles Schwab Family of Funds kapsamındaki Schwab Prime Advantage Money Fund, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 8 Eylül’de sunulan Form N MFP3 dosyasında, çeşitli XRP borsa yatırım fonu paylarını teminat olarak bildirdi. Dosyadaki kalemler, XRP bağlantılı ürünlerin kurumsal finans tarafında farklı bir kullanım alanı kazanmaya başladığına işaret etti.

Dosyada yer alan teminat kalemleri

Bildirime göre fon, Grayscale XRP Trust ETF paylarını yaklaşık 1,01 milyon dolar değerle teminat olarak gösterdi. Aynı belgede Canary XRP ETF paylarının yaklaşık 3,06 milyon dolar, Franklin XRP ETF paylarının ise yaklaşık 702 bin dolar seviyesinde teminat niteliği taşıdığı görüldü.

Bu üç kalem birlikte değerlendirildiğinde, teminat olarak kullanılan XRP ETF paylarının toplamı yaklaşık 4,8 milyon dolara ulaştı. Charles Schwab, ABD’nin en büyük varlık yönetimi ve aracı kurum gruplarından biri olarak biliniyor ve bu nedenle söz konusu kayıt, piyasanın kurumsal benimsenme başlığında yakından izleniyor.

Schwab Prime Advantage Money Fund, SEC’ye sunduğu dosyada Grayscale, Canary ve Franklin bağlantılı XRP ETF paylarını toplam yaklaşık 4,8 milyon dolar düzeyinde teminat olarak kayda geçirdi.

Diğer kurumsal pozisyonlar da arttı

Son dönemde yatırım danışmanları ve finans şirketlerinin XRP bağlantılı borsa yatırım ürünlerine yönelik ilgisinin arttığı görülüyor. Düzenleyici başvurular, bu ilginin yalnızca tek bir kurumla sınırlı kalmadığını ortaya koydu.

Clear Creek Financial Management, 30 Haziran’da sona eren çeyrek için Bitwise XRP ETF’de 11.621 pay açıkladı. Leisure Capital Management ise ikinci çeyrek Form 13F bildiriminde Franklin XRP ETF’de 16.745 pay tuttuğunu bildirdi.

Beacon Pointe Advisors da 18 Ağustos’ta ikinci çeyrek 13F bildirimini SEC’ye sundu. Brookstone Capital Management da XRP bağlantılı ETF maruziyeti bildiren kurumlar arasında yer aldı.

Kurum Ürün Bildirilen pozisyon Schwab Prime Advantage Money Fund Grayscale, Canary ve Franklin XRP ETF Yaklaşık 4,8 milyon dolar teminat Clear Creek Financial Management Bitwise XRP ETF 11.621 pay Leisure Capital Management Franklin XRP ETF 16.745 pay

Kurumsal yöneticilerin açıkladığı tutarlar büyük varlık yöneticileri için sınırlı kalsa da, birden fazla dosyada benzer pozisyonların görünmesi XRP ETF’lerine ilginin yayıldığını gösteriyor.

Piyasadaki görünüm baskı altında kaldı

Kurumsal dosyalamalardaki artışa karşın XRP fiyatı üzerindeki baskı sürüyor. Token, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 60 altında işlem görüyor.

Bu tablo, kurumsal ilginin kayıt altına alınmasına rağmen piyasa fiyatlamasının henüz aynı ölçüde güç kazanmadığını ortaya koydu. Buna rağmen farklı fon ve danışmanlık şirketlerinin XRP bağlantılı ürünleri bilançolarına veya teminat yapılarına dahil etmesi dikkat çekti.