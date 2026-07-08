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Kripto Para

Kazakistan, stablecoin ödemeleri ve enerji teşvikleriyle kripto para sektörünü genişletecek düzenlemeyi açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kazakistan, stablecoin ödemeleri ve madencilik enerjisini kapsayan yeni kripto düzenlemesini devreye aldı.
  • 💱 Düzenleme, sınır ötesi ticarette dijital varlık kullanımını lisanslı bir çerçeve içinde genişletmeyi hedefliyor.
  • ⚡ Veri merkezleri ve dijital madenciler, yeni 70/30 modeliyle enerji kapasitesine daha doğrudan erişebilecek.
  • 🌍 Ülke, Bitcoin madenciliğinde 2022 verilerine göre dünyada üçüncü sıradaki konumunu koruyarak $BTC çevresindeki yatırımları çekmek istiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dünyanın önde gelen Bitcoin madenciliği merkezlerinden Kazakistan, kripto para sektörünü büyütmeye dönük yeni bir düzenleme adımı attı. Düzenleme; stablecoin ile ödeme mekanizmaları, lisanslı kripto faaliyetleri için vergi kolaylıkları ve madencilikte kullanılabilecek yeni enerji seçeneklerini kapsıyor.

İçindekiler
1 Dijital varlık piyasası için yeni çerçeve
2 Stablecoin kullanımı dış ticarette gündeme alındı
3 Madencilik için yeni enerji modeli
4 Küresel kripto merkezi hedefi öne çıktı

Dijital varlık piyasası için yeni çerçeve

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, düzenlenmiş bir dijital varlık piyasası kurulmasını hedefleyen kararnameyi imzaladı. Yapay Zeka ve Dijital Gelişim Bakanlığı, duyuruyu çarşamba günü paylaştı. Metin, bakanlık, merkez bankası ve Astana Uluslararası Finans Merkezi tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Astana Uluslararası Finans Merkezi, ülkede finans ve sermaye piyasalarına yönelik özel hukuki altyapı sunan bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Düzenlemenin, kripto şirketleri, yatırımcılar ve dijital varlık hizmet sağlayıcıları için kuralların daha net hale gelmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Kazakistan yönetimi, küresel sermaye ve uzmanlık için ülkeyi çekim merkezi haline getirmeyi hedeflerken piyasadaki her katılımcı için azami şeffaflık ve koruma sağlamayı amaçlıyor.

Stablecoin kullanımı dış ticarette gündeme alındı

Kararnamenin öne çıkan başlıklarından biri, ödeme altyapısının modernizasyonu oldu. Bu kapsamda, dijital varlıkların ve stablecoinlerin sınır ötesi ödemelerde kullanılmasına imkan tanıyacak mekanizmaların oluşturulması planlanıyor. Hükümet, bu adımın ihracat ve ithalat işlemlerine yeni bir finansal araç ekleyebileceğini, işlemlerin ise düzenlenmiş bir çerçevede yürütüleceğini belirtiyor.

Mini sözlük: Stablecoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir itibari para birimine sabitlenmeye çalışılan dijital varlık türüdür. Sınır ötesi ödemelerde kullanım tartışmaları, fiyat oynaklığını azaltma ve daha hızlı mutabakat sağlama hedefi etrafında yoğunlaşıyor.

Kararname ayrıca, yurt dışındaki düzenlenmemiş platformlarda yürüyen kripto faaliyetlerinin ülke içindeki lisanslı yapıya taşınmasını hedefliyor. Yurt dışında dijital varlık bulunduran kullanıcıların bu varlıkları beyan etmesi ve onaylı yerel hizmet sağlayıcılara aktarmasının teşvik edilmesi öngörülüyor.

Bireysel yatırımcılar için de lisanslı altyapı üzerinden yürütülen dijital varlık işlemlerine vergi teşviki hazırlanıyor. Buna göre, ilgili gelirlerin kişisel gelir vergisinden muaf tutulmasına yönelik bir plan öne çıktı.

Madencilik için yeni enerji modeli

Düzenleme, enerji kaynaklarına ilişkin yeni bir mekanizma da getiriyor. Petrol ve gaz sahalarındaki ilişkili petrol gazı ile doğal gazın, devlet ihtiyaçları için kullanılmadığı durumlarda bağımsız elektrik üretiminde değerlendirilmesinin önü açılıyor. Böylece ortaya çıkacak elektriğin dijital madencilik faaliyetlerine destek vermesi bekleniyor.

Hükümet ayrıca 70/30 enerji modeli olarak adlandırılan bir yaklaşımı devreye aldı. Bu model, altyapı iyileştirmeleriyle oluşacak yeni elektrik üretim kapasitesinin yüzde 70’ine kadar olan bölümüne veri merkezleri ve dijital madencilerin doğrudan erişebilmesine imkan tanıyor.

BaşlıkDüzenlemenin içeriği
ÖdemelerStablecoin ve dijital varlıkların sınır ötesi işlemlerde kullanımı için mekanizma
VergiLisanslı altyapıda yürütülen faaliyetlere kişisel gelir vergisi muafiyeti planı
EnerjiKullanılmayan gaz kaynaklarıyla bağımsız elektrik üretimi ve 70/30 kapasite modeli

Küresel kripto merkezi hedefi öne çıktı

Kazakistan, dijital varlık yatırımlarını çekmek amacıyla tokenleştirilmiş finansal araçlar ile ulusal işlem altyapısını da geliştirmeyi planlıyor. Ülke, bu adımlarla kripto para sektöründeki konumunu genişletmeye ve küresel ölçekte daha güçlü bir merkez haline gelmeye çalışıyor.

Cambridge Alternatif Finans Merkezi tarafından 2022’de yayımlanan verilere göre Kazakistan, tahmini Bitcoin madenciliği hash oranında dünyada üçüncü sırada yer aldı. Yeni kararname, bu mevcut konumu daha kapsamlı bir düzenleme ve yatırım çerçevesiyle destekleme arayışının parçası niteliği taşıyor.

Yapay Zeka ve Dijital Gelişim Bakanı Jaslan Madiyev, amaçlarının küresel sermaye ile uzmanlığı Kazakistan’a çekmek ve bu piyasadaki her katılımcı için en yüksek şeffaflık ile korumayı sağlamak olduğunu söyledi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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