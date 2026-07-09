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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin düşüş trendini korurken $0.047 likidite bölgesi gündemde kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin’de düşüş trendi sürerken $DOGE için $0.047 likidite bölgesi öne çıktı.
  • 📉 Analistler, mevcut olumsuz yapının zayıflaması için fiyatın $0.11 seviyesini güçlü şekilde aşması gerektiğini belirtiyor.
  • 🔄 DOGE/ETH paritesi uzun vadeli destek bölgesini test ediyor ve bu alan iki varlık arasındaki güç dengesini belirleyebilir.
  • 🧭 Destek korunursa Dogecoin Ethereum’a karşı toparlanabilir, kırılırsa üstünlük Ethereum’da kalabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin, Tether karşısındaki görünümünde zayıf seyrini sürdürüyor. Fiyatın uzun vadeli düşüş trend çizgisinin altında kalması, piyasada $0.047 seviyesindeki likidite bölgesini öne çıkarıyor. Analistler, yukarı yönlü görünümün güç kazanabilmesi için daha net bir kırılmaya ihtiyaç bulunduğunu değerlendiriyor.

İçindekiler
1 USDT paritesinde aşağı yönlü baskı sürüyor
2 DOGE/ETH paritesinde kritik destek sınanıyor

USDT paritesinde aşağı yönlü baskı sürüyor

Haftalık grafikte Dogecoin için daha düşük zirveler ve daha düşük dipler öne çıkıyor. Bu yapı, ana eğilimin hala aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Stefan, fiyatın güçlü bir şekilde $0.11 seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece aşağıdaki likidite alanlarının izlenmeye devam edeceğini belirtiyor.

Grafikte öne çıkan ilk bölge $0.047 seviyesi oldu. Eşit dipler alanı olarak işaretlenen bu nokta, düşüşün sürmesi halinde bir sonraki önemli dönüm bölgesi olarak görülüyor.

Stefan, Dogecoin için agresif yükseliş hedeflerini destekleyen bir yapı oluşmadığını, fiyatın hala trend çizgisinin yanlış tarafında kaldığını ve bu nedenle aşağıdaki likidite alanlarının önemini koruduğunu vurguluyor.

$0.047 seviyesinin altında ise daha derin iki tarihsel bölge dikkat çekiyor. Grafikte $0.041 ve $0.028 seviyeleri de olası destek alanları arasında yer alıyor. Fiyat ilk likidite hedefini koruyamazsa, bu bölgeler daha fazla önem kazanabilir.

Buna karşılık düşüş senaryosunu zayıflatabilecek net bir eşik de bulunuyor. Stefan, Dogecoin fiyatının güçlü hacimle $0.11 seviyesinin üzerine çıkması halinde mevcut olumsuz görünümün geçerliliğini yitirebileceğini ifade ediyor.

SeviyeAnlamı
$0.11Düşüş görünümünü zayıflatabilecek kırılma eşiği
$0.047Ana likidite ve ilk önemli hedef bölgesi
$0.041İlk hedefin altındaki tarihsel destek alanı
$0.028Daha derin tarihsel destek bölgesi

DOGE/ETH paritesinde kritik destek sınanıyor

Dogecoin’in Ethereum karşısındaki performansı da piyasada yakından izleniyor. DOGE/ETH paritesi, uzun vadeli göreceli destek bölgesine yakın işlem görüyor. Bu alanın korunması, Dogecoin’in yeniden Ethereum’dan daha güçlü bir performans göstermesi açısından belirleyici olabilir.

DOGE/ETH grafiğinde iki ana uzun vadeli bölge öne çıkıyor. Alt taraftaki yeşil bant geçmişte birkaç kez destek işlevi gördü. Üstteki kırmızı bant ise Dogecoin’in Ethereum’a karşı belirgin güç kazandığı dönemlerde direnç bölgesi olarak çalıştı.

Bu nedenle mevcut seviye yalnızca teknik açıdan değil, iki varlık arasındaki göreceli güç dengesi bakımından da önem taşıyor. Polaris_xbt, bu paritenin yatırımcıların hangi varlığı elde tutacağına karar verirken yararlı bir gösterge sunduğunu aktarıyor. DOGE/ETH oranı, Dogecoin’in Ethereum karşısında güç kazanıp kazanmadığını ölçüyor.

Mini sözlük: Göreceli güç, bir varlığın fiyatını tek başına değil başka bir varlığa kıyasla değerlendiren ölçümdür. DOGE/ETH paritesi yükselirse Dogecoin, Ethereum’a kıyasla daha iyi performans gösteriyor demektir.

Polaris_xbt, destek bölgesinin korunmasının Dogecoin lehine yeni bir göreceli güç hareketinin önünü açabileceğini, bu alanın kaybedilmesi halinde ise üstünlüğün Ethereum’da kalacağını değerlendiriyor.

Destek bölgesinin korunması halinde Dogecoin’in bir sonraki rotasyonda Ethereum’u geride bırakması mümkün görülebilir. Buna karşılık aşağı yönlü kırılma, Ethereum’un daha güçlü varlık olarak kalmaya devam ettiğine işaret edecektir. Bu senaryoda üstteki kırmızı bölge, ancak Dogecoin yeniden ivme kazanırsa daha büyük hedef alanı olarak öne çıkacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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