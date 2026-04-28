SEC’den kripto ETF yapısında %85 kuralı ve SOL’da yeni riskler gündemde

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto borsa yatırım fonları (ETF) düzenlemelerinde yeni bir döneme giriyor. Komisyon, NYSE Arca’nın gündeme getirdiği kural değişikliği teklifiyle ilgili kamuoyundan görüş toplama sürecini başlattı. Bu öneri, kripto ETF’lerinin sahip olması gereken varlık yapısında önemli yenilikler sunabilir.

ETF’de %85 şartı gündeme geliyor

NYSE Arca’nın sunduğu yeni düzenlemeyle birlikte, bir kripto yatırım fonunun toplam değerinin en az %85’i onaylı ve tanımlanmış varlıklardan oluşmak zorunda olacak. Bu varlıklar, halihazırda borsanın listeleme ve denetim standartlarına uygun olmalı. Kalan %15’lik kısmın ise bazı koşullar altında farklı varlık sınıflarını içerebilmesine olanak sağlanacak. Bu değişiklik, yatırımcıların tek ürün altında çeşitlendirilmiş kripto varlıklarına erişimini kolaylaştırabilecek.

Ek olarak, türev ürünlerde hesaplama yöntemi de değişiyor. Borsa, türev enstrümanlardaki pozisyonları net değerden değil, toplam brüt nominal büyüklük esas alınarak değerlendirmeyi planlıyor. Bu yaklaşım sayesinde piyasalardaki türev risklerinin daha şeffaf biçimde izlenmesi mümkün olabilecek.

Kripto ETF ürünlerinde kapsama daralması

Yeni teklif ile birlikte hangi kripto varlıkların ETF ürünlerine dahil edilebileceği de yeniden şekilleniyor. Özellikle “koleksiyon değeri taşıyan” ya da değiştirilemeyen dijital varlıklar (NFT gibi) bu kapsamayla dışarıda bırakılmış oldu. Bu tür varlıkları içermek isteyen ihraççılar, her ürün için ayrıca özel izin almak zorunda kalacak.

NYSE Arca’nın teklifiyle, piyasa katılımcılarına “Birden fazla onaylı kripto varlığını içeren fon ürünlerindeki kapsama alanı netleşiyor, ancak koleksiyon veya NFT türlerini içeren ürünler için ek izin süreçleri gerekecek” vurgusu yapıldı.

Piyasada yenilenen düzenlemenin etkileri

Kripto ETF’lere yönelik bu yeni yaklaşım, SEC’in 2025 yılında başkanı olan Paul Atkins sonrası izlediği daha düzenli ve net politika anlayışının bir yansıması olarak görülüyor. Komisyon son dönemde kripto varlıkları için “güvenli liman” ilkeleri ve dijital varlık sınıflandırmalarında güncellenmiş rehberler yayımlayarak piyasada daha öngörülebilir bir ortamın oluşmasına katkı sağlıyor. Ayrıca, SEC’in Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’yla işbirliğini artırması da yasal çerçevenin uyumlu ilerlemesine olanak tanıyor.

Uzmanlara göre, bu düzenlemeler sayesinde kurumsal yatırımcıların yeni ürünler geliştirebilmesi için yol haritası çizilmiş oldu. Kripto piyasasındaki şeffaflık beklentisi de bu adımlarla desteklenmiş durumda.

Solana’da zayıf görünüm sürüyor

Kripto piyasasında son günlerde Solana’da yaşanan fiyat hareketliliği de dikkat çekiyor. SOL, geçtiğimiz hafta hem günlük hem haftalık grafikte yaşanan düşüşlerle $84.80 seviyesine kadar geriledi. CryptoAppsy verilerine göre SOL’un mevcut fiyatı bu seviyede bulunuyor.

Kripto analisti Umair Crypto, SOL’daki baskının devam ettiğini belirtti. SOL, $86.03 seviyesindeki kontrol noktasını kaybettikten sonra, fiyatın aşağı yönlü risklerle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Teknik analizde $89-91 aralığındaki direnç bölgesinin sürekli olarak aşılamaması, yakın vadede olumsuz havanın sürebileceğini gösteriyor.

Analistlere göre, SOL’da $83.30 ve ardından $81.75 seviyeleri kısa vadede önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölgenin de altına inilirse, fiyat $74.50’ye kadar gerileyebilir. Ancak mevcut koşullarda yüzde 60’lık bir düşüş beklenmiyor.

Genel görünümde Solana’da satış baskısı birikimden çok “dağıtıma” işaret ediyor. Yakın zamanda $86 eşiği tekrar aşılmazsa, aşağı yönlü hareketin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.