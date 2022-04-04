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Solana (SOL) ve Bu Altcoin Yeni ATH’lere Hazır!

Kripto piyasası sakin bir fiyat akışı seyrederken, bu iki altcoin için analistler önce düşüş ve dip sonrasında ise yeni ATH'ler öngörüyor.
17:25
4 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Analistler, Solana (SOL) ve Terra (LUNA)’nın yeni yükselişler öncesi düşüş evresinde olduğunu belirtiyor. Teknik ayrıntılarına bakıldığında her iki altcoin de aşırı satış bölgesinde seyrediyor ve bu geri çekilmelere bağlanıyor.

Dolayısıyla uzmanlar, SOL ve LUNA’nın artık piyasaya yön vermeye hazır olduğunu söylüyor. Son iki hafta içerisinde de SOL ve LUNA, çift haneli ralliler yaptıktan sonra kripto piyasasının çoğundan daha iyi performans göstererek kendini kanıtlamasıyla  da hatırlanıyor.

SOL ve LUNA Fiyatları

Bu süreçte Solana, piyasa değerine göre en iyi kriptolar listesinde Terra’yı geçerek en büyük altıncı kripto para birimi unvanını geri aldı. Bu yazı yazılırken ise SOL, son 24 saatteki yaklaşık %3,4 düşüşüyle 132,95 dolardan işlem görüyor. Ayrıca SOL, haftalık olarak bakıldığında %24 ve aylık olarak %50’nin üzerindeki artışıyla altcoinlerin bahar coşkusuna katılıyor. Uzmanlar, SOL’ün bu rakamlardan 104 dolara kadar gerileyebileceğini ve daha sonrasında yeni ATH’sine ulaşabileceğini öngörüyor.

Öte yandan LUNA ise, ATH’sini yani tüm zamanların en yüksek seviyesini 118,1 dolarla görmüştü. LUNA’nın iki günlük grafiğinde satış bölgesinde olduğu görülebiliyor. Dolayısıyla uzmanlar, LUNA’nın geçmişteki eğiliminde zirve ve dipleri tahmin edebiliyorken şu anda daha karamsar yaklaşıyor. Ancak analistler, eğer satış emirleri mevcut fiyat seviyesi civarında artarsa LUNA’nın 95,4 dolara tekrardan döneceğini belirtiyor. Bununla beraber analistler, LUNA’nın önce 80,6 sonrasında da 71,6 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor.

Öngörülen ATH’ler

Tüm bunların yanı sıra analistler, LUNA ve SOL’ün bu düşüşler sonrası tekrardan yükselişe geçeceğini de vurguluyor. Terra’nın kar amacı gütmeyen vakfı olan Luna Foundation Guard (LFG), bu süreçte BTC rezervlerini arttırıyor ve dolayısıyla bunun yatırımcıları tekrardan teşvik edeceği düşünülüyor. Analistler, SOL’ün tekrardan 143,5 dolar üzerinde konsolide olması durumunda yeni hedefinin 171 dolar olabileceğini belirtiyor. Ayrıca analistler, LUNA’nın 118 dolarlık seyrettiği fiyattan düşmesi ve dip görmesiyle fiyatının 155 dolara kadar yükselmesini bekliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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