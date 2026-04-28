Bitcoin’de yeni rekor yılı olmayacak iddiası: 57.000 dolar dip hedefi gündemde

Bitcoin’in henüz dip seviyesini görmediği ve bu yıl yeni bir tüm zamanların en yüksek fiyatının beklenmediği belirtildi. Bu görüşün sahibi, uzun yıllardır kripto sektöründe faaliyet gösteren Michael Terpin. Bitcoin piyasasına 2013’te giren Terpin, “Bitcoin Supercycle” adlı kitabının yanı sıra blockchain şirketlerine odaklanan Transform Group ve sektörün bilinen ilk melek yatırımcı gruplarından BitAngels’ın kurucuları arasında yer alıyor.

“Dip henüz görülmedi” değerlendirmesi

Michael Terpin, Bitcoin’in yeni bir boğa piyasası başlatması için önce 100.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini, ancak şu anda bu seviyeye yakın bir destek oluşmadığını dile getiriyor. Ona göre asıl dip, ekim ayında 57.000 dolar civarında oluşacak. Terpin, nisan ayında çift haneli artışlar görülmesine rağmen Bitcoin’de düşüş sürecinin devam ettiğini vurguluyor.

Terpin’in değerlendirmesi şöyle: “Bitcoin’in boğa piyasası başladığından söz edilebilmesi için fiyatın tekrar 100.000 doların üzerine çıkması lazım. Ancak bu seviyeye dair herhangi bir destek oluşmuş değil. Ekim ayında 57.000 dolarda bir dip görebiliriz.”

Buna karşılık piyasada yaygın olan görüş, şubat ayında 60.000 dolar civarına inen fiyat sonrası ayı sezonunun sona erdiği ve yeni bir yükselişin başladığı yönünde. Bu düşüncenin dayanağı olarak ise ABD’de işlem gören spot ETF’lere yoğun girişler ile Bitcoin’in jeopolitik gerginlikler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen güçlü kalabilmesi gösteriliyor.

Piyasa analistlerinden farklı görüşler

Terpin’in öngörüleri, kripto piyasasındaki genel iyimser tahminlerle çelişiyor. Piyasa analisti ve AdLunam kurucu ortağı Jason Fernandes, dibe ulaşıldığı konusunda hemfikir olmadığını belirtti. Ona göre, piyasada tam anlamıyla “kapitülasyon” yani uzun vadeli yatırımcıların büyük ölçüde pozisyonlardan çekildiği sert satış dönemi henüz yaşanmadı.

Fernandes’in yorumu şöyle: “Geçmişte piyasanın gerçek diplerine yüksek kaldıraçlı işlemlerin ve makro belirsizliğin büyük ölçüde ortadan kalktığı momentler eşlik etti; bu seviyeye henüz gelmediğimizi düşünüyorum.”

CoinDesk’e verdiği röportajda Terpin, Asya piyasalarında işlem gördüğü bir gün 80.000 dolar psikolojik eşiğinin fiyat tarafından güçlü şekilde reddedildiğini; bunda yüksek petrol fiyatlarının etkisinin hissedildiğini ifade etti. Fernandes ise piyasanın mevcut şartlarda henüz dibe gelmediğini, özellikle genel ekonomik sıkılaşmanın riskli varlıklar üzerindeki baskısının sürdüğünü düşünüyor. Analist, piyasada belirgin bir para politikası değişimi veya büyük bir likidasyon olayı yaşanmadan aşağı yönlü fiyat hareketlerinin sürebileceğini aktarıyor.

Yeni rekor ihtimali ve psikolojik eşikler

Michael Terpin, yıl boyunca Bitcoin’de yeni bir rekor beklemediğini yinelerken; Quantum Economics kurucusu Mati Greenspan, kurumsal ilgideki artış ve yeni yatırımcının piyasaya girişiyle bu yıl yeni bir zirve görülme ihtimalinin hala masada olduğunu savundu.

Greenspan şunları ifade etti: “Her ne kadar ‘Kripto Godfather’ ile aynı görüşte olmasam da, yıl içinde kurumsal yatırımlar ve yükselen ilgiyle yeni zirve görmek hala mümkün.”

Fernandes ise piyasa duygusunun hâlâ dip seviyelerin gerektirdiği aşırı kötümserlikte olmadığını, bu nedenle fiyatın sürdürülebilir bir taban oluşturmadan önce bir kez daha düşüş yaşanabileceğini söyledi. Ayrıca 100.000 doların psikolojik olarak önemli olsa da, teknik anlamda tek başına yeni bir yükselişin ölçütü olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Ancak bu seviyenin aşılması piyasada bir ivmelenme yaratabilir.