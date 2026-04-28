eCash gelişiyle Satoshi’nin kripto varlıklarının kaderi tartışma yarattı

Bitcoin topluluğu, eCash adlı yeni bir Bitcoin çatallanmasının gündeme gelmesiyle birlikte, Satoshi Nakamoto’ya ait olduğu düşünülen varlıkların nasıl değerlendirileceği üzerine hararetli bir tartışma içerisinde. Ağustos ayında, blok yüksekliği 964.000’de gerçekleşmesi planlanan bu çatallanmayla tüm Bitcoin geçmişi kopyalanacak ve mevcut Bitcoin sahipleri ellerindeki BTC miktarının aynısını eCash olarak da elde edecekler. Bitcoin’in tarihinde daha önce görülen çatallanma örneklerinde olduğu gibi, kullanıcılar orantılı şekilde yeni zincirde de varlık sahibi olacak.

Satoshi’nin coin’leri ve yeni tartışma

eCash çatallanmasının önceki benzerlerinden ayrıştığı nokta, Satoshi Nakamoto’ya atfedilen yaklaşık 1,1 milyon BTC’nin yeni zincirde nasıl değerlendirileceği. 2009’dan bu yana el sürülmeyen bu varlıklar, toplulukta adaletin ve şeffaf yapının bir göstergesi olarak görülüyor. Olağan şartlarda bu coin’ler, yeni zincirde de bir o kadar eCash olarak kayda geçecekti. Ancak LayerTwo Labs CEO’su Paul Sztorc’un önerisine göre, Satoshi’ye ait olduğu düşünülen adreslere yalnızca 600 bin eCash tanımlanacak; kalan 500 bin eCash ise projeye baştan yatırım yapanlara aktarılacak.

Bu plan, varlık hakları üzerinden yoğun bir etik tartışmayı da beraberinde getirdi. Sztorc, X’te yaptığı paylaşımda ortaya atılan “hırsızlık” suçlamalarına karşı çıktı; teknik olarak ortada bir hırsızlık olmadığını vurguladı.

Satoshi’nin el değmemiş varlıkları, Bitcoin’in tabanındaki en önemli teminatı oluşturuyor. Ağın kurucusunun bile kendi coin’lerine dokunmaması, herkese aynı kuralların uygulandığının bir kanıtı niteliğinde. Yeni projeyi finanse etmek için bu coin’ler üzerinde hak satışı yapılması, teknik olarak suistimal olmasa da, ahlaki açıdan tartışmalı görülüyor.

Mülkiyet hakları ve topluluk endişeleri

Abundant Mines’ın CEO’su Beau Turner, konuya dair CoinDesk’e verdiği demeçte, Bitcoin’in evrensel mülkiyet hakkı ilkeleriyle kurulduğunu, Satoshi’nin coin’lerini hedef alan her türlü müdahalenin ciddi bir etik hata olduğunu belirtti.

“Bitcoin’in yaratılış amacı dünyadaki herkesin dokunulmaz mülkiyet haklarını korumaktı. Ağın kurucusunun hakkını gasp eden her öneri, öyle büyük bir hata ki, böyle bir düşüncenin masaya gelmesi bile zor anlaşılır,” ifadelerine yer verdi.

Çatallanmanın gündeme geldiği dönemde, toplulukta eski ve güvenliği düşük adreslerin, özellikle Satoshi’ye ait olduğu düşünülen varlıkların dondurulması veya sınırlandırılması gibi başka tartışmalar da gündemde. Bu mevzular, Bitcoin’in değiştirilemezliği ve toplumsal sözleşmesi açısından hassas kabul ediliyor.

Platformlar arası etik tartışma

Bitcoin kültüründe Satoshi’ye ait varlıkların dokunulmazlığı çok önemli bir yere sahip. Principles of Bitcoin kitabının yazarı Vijay Selvam ise, Satoshi’nin coin’lerinin hangi koşulda olursa olsun dondurulmasının, Bitcoin’in para ilkelerine büyük bir zarar verdiğini savunuyor.

“Satoshi’nin coin’lerinin dondurulması Bitcoin’in parasal özelliklerine geri dönülmez şekilde zarar verir. Böyle bir örnek oluştuğunda, kullanıcılar uzun vadede varlıklarının güvende olduğundan asla emin olamaz ve sürekli olarak yeni hak ihlali olacak mı diye endişelenir.”

Selvam, Bitcoin’in gelecek kuşaklara altın gibi zamana dayanıklı ve güvenilir bir değer sunmasını beklediklerini, çatallanmalarla oluşan bu tür uygulamaların ise, dijital altın iddiasını tehlikeye attığını vurguladı.

Paul Sztorc’un daha önce Bitcoin’e yan zincir eklemeyi amaçlayan BIP300 ve BIP301 teklifleri de topluluğun geniş kesiminden destek görmemişti. Şimdi ise eCash çatallanması, bir anlamda önerilen bu projeler kabul edilmezse hem çıkış planı hem de topluluğa baskı unsuru olarak görülüyor.

Sztorc, bu teklifler ağda aktif edilirse eCash planından vazgeçebileceğini açıkladı; fakat şu ana dek geliştirici topluluğundan bu yönde bir adım gelmedi.

Çatallanmanın, ekonomik değer açısından kalıcı bir etki yaratıp yaratmayacağı belirsizliğini korusa da, topluluk üzerindeki sosyal baskı ve etik tartışmalar ana belirleyici unsur oldu. Bitcoin’in daha önce yaşadığı çatallanmalarda yeni zincirler değerini koruyamamıştı; eCash ise, bu kez Satoshi’nin bakiyesi üzerinden Bitcoin’in etik mirasının yeniden sorgulanmasına yol açıyor.