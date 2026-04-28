RIPPLE (XRP)

XRP’ye haftada 25 milyon dolarlık yeni kurumsal giriş kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’ye son bir haftada 25 milyon dolar kurumsal giriş kaydedildi.
  • Yıl başından bu yana toplam giriş 148 milyon dolara ulaştı ve fiyat 1,39 dolarda sıkıştı.
  • Kritik direnç seviyesi kırılırsa $XRP ’de hızlı bir fiyat hareketi beklenebilir.
  • 📈 Kurumsal fonlar ve uzun vadeli tahminler piyasa için önemli bir gösterge.
Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan hareketliliğin ortasında, XRP odaklı yatırım ürünlerine ciddi boyutta kurumsal para girişi gerçekleşti. CoinShares’in son haftalık raporuna göre, sadece geçen hafta XRP ürünlerine toplamda 25 milyon dolar yeni fon aktı. Sene başından bu yana XRP bazlı varlıklara yönelen girişlerin toplamı 148 milyon dolara ulaştı. Yönetilen varlıkların toplam değeri ise şu anda 2,57 milyar doları buldu. Bu gelişme, fiyat hareketlerinin sakinliğine rağmen kurumsal yatırımcıların XRP’ye olan güveninin devam ettiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Ethereum’un gölgesinde XRP’ye ilgi
2 Teknik görünümde kritik eşik
3 Uzun vadeli hedef ve beklentiler

Bitcoin ve Ethereum’un gölgesinde XRP’ye ilgi

Geçtiğimiz hafta dijital varlıklara yapılan toplam fon yatırımı 1,2 milyar dolara çıktı. Piyasanın öncüsü Bitcoin 932,5 milyon dolarla tüm varlık sınıflarını geride bırakırken, Ethereum 192,4 milyon dolarlık fon topladı. Solana ise 31,8 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ancak bu yükselişe karşın XRP’ye yönelik ilgi dikkat çekici bir istisna oluşturdu. Diğer kripto paralarda oynaklık yükselirken, XRP fiyatı durağan bir seyir izliyor. CoinCodex verilerine göre, XRP 1,39 dolardan alıcı buluyor ve fiyat dar bir bantta sıkışmış durumda.

Fiyattaki sakinliğe rağmen yatırımcıların ilgisinin artması, uzmanlara göre birikimin devam ettiğine işaret ediyor. Genellikle bu tür hareketler, daha büyük fiyat değişimlerinin öncüleri arasında görülüyor.

Teknik görünümde kritik eşik

Teknik analiz açısından bakıldığında, XRP mevcut durumda “olası bir yükseliş formasyonu” gösteriyor. Ancak, kripto paranın zorlu bir direnç seviyesine yaklaştığı belirtiliyor. Bu bölge tarihte güçlü satış baskılarıyla öne çıkmıştı. Şimdi XRP, ya bu bölgeyi yukarı doğru aşarak alış dalgasını tetikleyecek ya da yeniden reddedilip sıkışık yatay hareketini sürdürecek.

Piyasa gözlemcileri, bu kritik direncin aşılması halinde fiyat hareketinin hızlanabileceğine işaret ediyor. Özellikle kurumsal fon girişinin devam etmesi, küçük yatırımcılar arasında da beklenti yaratıyor.

Uzun vadeli hedef ve beklentiler

XRP’nin uzun vadeli görünümüyle ilgili önemli tahminler de gündemdeydi. Varlık yönetim şirketi Bitwise, XRP fiyatının 2026 sonuna kadar 6,53 dolara, 2030 yılında ise 29,32 dolara yükselmesini öngören bir analiz paylaştı. Bu tahminler, XRP’nin tokenizasyon ve kurumsal finans alanında üstleneceği rolün giderek büyümesini esas alıyor. Çünkü bu iki sektör, son yıllarda geleneksel finans dünyası ile blockchain teknolojisinin hızla buluştuğu alanlar arasında yer alıyor.

Özetle, XRP şu anda kritik bir dönemeçte. Fiyat hareketi sakin görünse de, kurumsal sermaye girişleri başka bir stratejinin işaretini veriyor. Yatırımcılar pozisyonlarını önceden alıp direnç kırılması için fırsat kollarken, mevcut eğilimin devam etmesi halinde XRP’de beklenmedik hareketler yaşanabilir.

XRP özelinde fiyatın yatay seyretmesine rağmen yatırımcı ilgisinin sürdüğü ve önemli kurumsal girişlerin dikkat çektiği görülüyor. Mevcut teknik görünüm ve sermaye akışı, yatırımcıların uzun vadeli beklentilere göre pozisyon aldığını düşündürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

