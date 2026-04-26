Aave 200 milyon dolarlık DeFi kaybını telafi etmek için 160 milyon dolarlık kaynak oluşturdu

  • 🚨 Aave 200 milyon dolarlık DeFi saldırısının ardından 160 milyon dolarlık destek topladı.
  • En büyük katkıyı Mantle ve Aave topluluğu sağlarken, Stani Kulechov da şahsi 5.000 ETH ile katıldı.
  • Panik sonrası kısa sürede protokolden 10 milyar dolar çıkışı yaşandı ve kurtarma operasyonu başlatıldı.
  • 💡 Kritik nokta: Saldırı KelpDAO entegrasyonundaki bir açığı gösterdi, benzeri zafiyetler DeFi’de $ETH ve diğer varlıklar için ciddi tehdit oluşturuyor.
DeFi (merkeziyetsiz finans) ekosisteminin önemli kredi protokollerinden Aave, yılın en büyük DeFi saldırısı sonucunda oluşan 200 milyon dolarlık kötü borcun büyük bölümünü kapatmak adına yaklaşık 160 milyon dolarlık fon toplamayı başardı. Blockchain analiz platformu Arkham tarafından aktarılan bilgilere göre, bu girişim resmî olarak duyurulmasa da Aave başta olmak üzere sektörden önde gelen firmaların koordineli desteğiyle yürütülüyor.

İçindekiler
1 Ortak kurtarma operasyonu ve katkılar
2 Saldırının arka planı
3 DeFi’de yılın ikinci en büyük saldırısı

Ortak kurtarma operasyonu ve katkılar

Geçtiğimiz hafta Aave ve kripto sektöründe faaliyet gösteren bazı önemli şirketler, saldırının ardından merkeziyetsiz finans piyasalarında istikrarı yeniden sağlamak amacıyla iş birliği yaptı. Bu çabanın öncelikli hedefi, olayın merkezindeki rsETH isimli, ether’e endeksli getiri sağlayan türev tokeni destekleyen likiditeyi geri kazandırmak oldu.

Arkham’ın paylaştığı verilere göre, toplanan 160 milyon doların büyük bölümü Mantle ve Aave topluluğu tarafından sağlandı. İki tarafın birlikte toplamda 55.000 adet ether, yani mevcut piyasa koşullarıyla yaklaşık 127 milyon dolarlık katkı yaptığı bildirildi. Ayrıca Aave kurucusu Stani Kulechov da konuya doğrudan dahil olup,

“Çalışmaları ortaklarımızla sürdürürken DeFi United’a şahsi olarak 5.000 ETH katkıda bulunuyorum.”

sözleriyle kişisel desteğini açıkladı. Ether’in mevcut değeriyle bu katkı yaklaşık 11,7 milyon dolara karşılık geliyor.

Saldırının arka planı

Aave’yi ve ekosistemi derinden sarsan saldırı, KelpDAO’nun LayerZero ile entegrasyonundaki bir zafiyet üzerinden gerçekleşti. Saldırgan, arkası olmayan yani gerçek varlık ile karşılığı olmayan 116.500 rsETH tokenı oluşturmayı başardı. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte Aave’de teminatlar işlevsiz hale geldi ve topluluk üyeleri platformdan paralarını hızla çekti. Bu süreçte protokolden toplam 10 milyar dolarlık varlık çıkışı yaşandı.

Sektördeki diğer aktörlerle birlikte başlatılan kurtarma operasyonunun ana amacı, protokolün zarar görmüş borçlarını ortadan kaldırarak sistemdeki istikrarı yeniden tesis etmek. Özellikle rsETH kısmında likidite sorununun çözülmesi için oluşturulan fonun, piyasadaki panik havasını azaltması bekleniyor.

DeFi’de yılın ikinci en büyük saldırısı

Bu yıl gerçekleşen bir başka büyük saldırı ise mart ayı sonunda yaşandı. Solana ekosisteminde faaliyet gösteren Drift Protocol isimli platform, saldırganın protokoldeki ‘durable nonces’ olarak bilinen yasal bir özelliği kullanması sonucu en az 270 milyon dolar zarara uğradı. Bu olay, yazılım hatası veya özel anahtar çalınması gibi bir açık yerine mevcut bir özelliğin kötüye kullanılması nedeniyle oluştu.

Her iki olay da merkeziyetsiz finans dünyasında sistem açıkları ve entegrasyon risklerinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, yaşanan bu çapta sarsıntıların hem platformlar hem de kullanıcılar açısından güvenlik standartlarının sürekli olarak güncellenmesini zorunlu kıldığına dikkat çekiyor.

Aave gibi öncü platformlar, topluluk desteğini arkasına alarak zararı en aza indirmek ve ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni adımlar atarken, DeFi sektöründe istikrar arayışının devam ettiği görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

KelpDAO saldırısı sonrası DeFi’de 13 milyar dolarlık düşüş yaşandı

Dormant bitcoin için dondurma önerisi tartışma yarattı

Coinbase, 350 milyar dolarlık varlıkla kriptoda tam hizmet prime broker oldu

Mythos’la DeFi’de güvenlik paradigması değişti: Yapay zekâ yeni saldırı yollarını açığa çıkarıyor

Aave’den Kelp DAO saldırısı sonrası DeFi United’a büyük destek: 25.000 ETH katkı kararı!

Bitmine’den Ethereum Foundation’a 23,87 milyon dolarlık Ether hamlesi dikkat çekti

Son Dakika: CNN müjdeyi verdi İran konusunda yeni gelişme

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Son Haberler

KelpDAO saldırısı sonrası DeFi’de 13 milyar dolarlık düşüş yaşandı
DEFI Ekonomi
Dormant bitcoin için dondurma önerisi tartışma yarattı
Ekonomi Kripto Para
Hyperliquid balinaları agresif şekilde Bitcoin long pozisyonuna geçti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Coinbase, 350 milyar dolarlık varlıkla kriptoda tam hizmet prime broker oldu
Ekonomi
XRP fiyatı 1,43 dolarda kritik bekleyiş: Kaldıraçta sert sıfırlama sonrası yön belirsiz
RIPPLE (XRP)
